Koleno test zvládlo, Jiříček se připojil k juniorům na kempu před MS

„Od začátku hned bylo znát, jak to klukům na ledě klape. Jsem rád, že jsem zpátky a že se s týmem můžu připravovat na mistrovství světa. Věřím, že všechno půjde podle plánu a že už nebudu mít žádné zdravotní komplikace,“ uvedl Jiříček, který měl v minulých týdnech zdravotní problémy.

Osmnáctiletý bek, jehož letos draftovalo St. Louis v prvním kole jako celkově 16. hráče, stihl po zranění odehrát za Brantford v juniorské OHL dvě utkání. Vstřelil v nich dvě branky a přidal asistenci.

Právě tyto zápasy měly určit, zdali se Jiříček k reprezentaci vůbec připojí. Dříve poraněné koleno ale test zvládlo a nadějný obránce se tak již přihlásil na kempu.

„Jsme rádi, že se k nám Adam připojil. Vypadá to, že je zdravý a nachystaný. Určitě odehraje obě přípravná utkání a pak se rozhodneme, koho zapíšeme na finální soupisku pro mistrovství světa,“ uvedl Augusta.

Jeho tým čekají před startem juniorského MS zápasy s Lotyšskem a Kanadou. Do druhého duelu 23. prosince by měl zasáhnout i Šalé. „Po domluvě se Seattle Kraken by se k nám měl Eda připojit 19. prosince,“ řekl Augusta.

Světový šampionát v Ottawě začne 26. prosince. Češi obhajují bronz a hned v prvním hracím dnu se utkají se Švýcarskem.