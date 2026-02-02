Hokej kritizovanou novinku neodloží. Ščerban nevyslyšel výzvu vlastních řad

Pro odložení podle informací iDNES.cz hlasovala tato pětice zástupců vrcholového hokeje: Jan Tůma, Marek Chmiel, Petr Vosmík, Aleš Kmoníček z extraligy a za prvoligovou Slavii Stanislav Tichý.
Proti zvedli ruku prezident Alois Hadamczik a za výkonnostní hokej Milan Urban, Jan Havlíček a Petr Vinš.
Zdrželi se Petr Bříza a Bedřich Ščerban. Aby k odložení došlo, muselo by pro něj hlasovat šest lidí, tedy většina přítomných.
Nadále proto platí, že od sezony 2026/2027 mají vzniknout kategorie do 15, do 16, do 18 a do 20 let. Dosud český mládežnický hokej fungoval na systému do 15, do 17 a do 20 let.
Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga
Extraliga vystupovala od samého začátku jednotně proti zavedení 16leté kategorie a v lednu se k ní v oficiálním stanovisku přidala i 1. liga, která si odmítavý postoj odhlasovala v poměru 11:3.
Sdružení prvoligových klubů (SPK) dokonce v oficiálním dokumentu vyzvalo své zástupce ve výkonném výboru, aby respektovali většinovou vůli klubů 1. ligy. Tedy aby hlasovali pro odložení vzniku kategorie do 16 let.
Ščerban toto doporučení ale nerespektoval. Své rozhodnutí redakci nevysvětlil, na dotazy nereagoval.
Stejně tak na dotazy redakce neodpověděl hokejový svaz.
Ředitel Sdružení prvoligových klubů Daniel Sadil v pondělí napsal, že se v úterý sejde představenstvo SPK. O čem budou jednat a zda bude mít nějaké následky, že jejich zástupce (Ščerban) ve výkonném výboru hlasoval v rozporu s přáním a výzvou první ligy, za níž ve výboru sedí, už ale nedodal.
Proč vzniká nová kategorie
Hokejový svaz si od nové mládežnické kategorie slibuje mnoho věcí.
„Je to součást dlouhodobé strategie práce s mládeží. Cílem je reagovat na biologický vývoj hráčů, přiblížit se moderním zahraničním trendům, udržet více mladých u hokeje a snížit jejich předčasné odchody do zahraničí,“ napsal v pondělí večer svaz redakci.
Prezident Hadamczik dokonce dlouhodobě prosazuje a doporučuje, aby v českých mládežnických reprezentacích dostávali přednost hráči z domácích soutěží na úkor těch, kteří odešli do zahraničí a nehrají v elitních útocích.
Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu
Přitom například letos stříbrná dvacítka byla složena drtivou většinou z hráčů ze zahraničních soutěží.
Extraliga už několik měsíců interně na svazu i veřejně bojuje o to, aby se rozhodnutí o nové kategorii zvrátilo. „Naše hokejová základna nemá dostatečnou šíři a kvalitu,“ psala Asociace profesionálních klubů (APK).
Podle ní dojde k dalšímu rozmělnění konkurence, čímž se sníží tlak na kvalitu, a k zásadnímu zvýšení finanční zátěže ve výši několika milionů korun za sezonu, které kluby podle svého názoru mohou využít účelněji.
Taky tvrdí, že vznikem nové kategorie se nezabrání odchodu mladých hráčů do zámoří za vidinou NHL i studiem. Dále uváděla argumenty o nedostatku rozhodčích, trenérů, ledových ploch a kvalitního zázemí.