Životní trefa? Proti Kanadě v boji o zlato, vzpomíná legendární Lála

Táborský rodák je členem Síně slávy českého hokeje, mistr světa, doma má stříbro z olympiády, ve své kariéře nastřílel 89 reprezentačních gólů, dalších 297 přidal v československé lize a 230 v té německé.

To je stručná vizitka bývalého útočníka Jiřího Lály. Jedné z legend českobudějovického Motoru. Dokonce mám známého, který o Lálovi se vší vážností tvrdí, že je to pro něj nejlepší hokejista všech dob.

I to jsem mu musel říci. „Nechci, aby to znělo nějak divně, nebo až namyšleně, ale já se mohl ve své době řadit mezi ty nejlepší hráče světa. Jenže jsem hrál v jiné zemi i lize,“ říká dnes Lála, který podniká v oblasti reklamy.

S rodinou vyrůstal v Soběslavi a dlouho hrál současně hokej i fotbal, dokonce za českobudějovický dorost. Pak přišel čas se rozhodnout, který ze sportů si vybrat.

Jiří Lála dostal v roce 2018 od vedení hokejového Motoru v rámci oslav 90 let fungování českobudějovického klubu pamětní medaili.

„Motor hrál nejvyšší soutěž, Dynamo až tu druhou. Ale já chtěl vždycky hrát mezi nejlepšími, proto jsem si vybral hokej,“ vysvětluje s úsměvem. Do nejvyšší československé ligy vlétl v polovině 70. let ve velkém stylu. Lálovi bylo teprve sedmnáct a hned v první sezoně nasázel jedenáct gólů. A to tehdy v soutěži hráli opravdu ti nejlepší hokejisté. Do zahraničí se tehdy moc nechodilo.

Doma jsem neustále cvičil s činkami zápěstí, když jsem koukal na televizi.

„Tenkrát nám pan trenér Sláva Bartoň dal s Láďou Caldrů šanci. Asi v nás něco viděl, což tehdy nebylo úplně běžné. Protože starší kluci si svá místa hlídali,“ vzpomíná na začátky mezi elitou.

A kdo se v hokejové historii přeci jen vyzná, tak dobře ví, že příjmení Lála bylo spojené se střílením gólů. Zase nám mohou trochu napovědět čísla – v sezoně 1980/1981 dal v dresu Dukly Jihlava ve 44 utkáních 40 gólů, což mu vyneslo titul nejlepšího střelce soutěže. V sezoně 1987/1988 už v Českých Budějovicích odehrál 38 utkání, v nichž nasázel 30 gólů. Právě v Motoru toho odehrál nejvíce – čtrnáct sezon, přes čtyři stovky zápasů a 285 gólů.

„Střela se musí hodně a hodně trénovat. Byli hráči, kteří měli ránu, ale netrefili se do brány. Jen to bouchalo o mantinely,“ přemýšlí nad svým uměním. „Takže já jsem doma cvičil neustále s činkami zápěstí, když jsem koukal na televizi. Mačkali jsme ty tvrdé gumy, pořád. Po trénincích se také hodně střílelo na branku. Já však říkám, že většina hráčů má talent na hokej, ale za těmi nejlepšími se ještě skrývá neskutečně moc dřiny,“ dodává Lála. Sám chtěl vždycky být komplexním hráčem, jen s dáváním gólů se nespokojil. Chtěl také nejlépe nahrávat. I to se mu dařilo.

Gól má na videu v mobilu

Časomíra ukazovala minutu a čtvrt do konce třetí třetiny. Československo vedlo nad Kanadou 4:3. Soupeř to proto zkoušel v šesti. Šlo o hodně. Píše se rok 1985 a v Praze v holešovické hale právě vrcholí světový šampionát.

Po buly ve svém obranném pásmu se u mantinelu dostává k puku hráč v bílém dresu s velkou číslovkou 20 na zádech. Vůbec nepřemýšlí, komu by nahrál. Sám se vydává kupředu, kanadská brána je prázdná. Na červené čáře se opírá do puku a švihem zápěstí ho posílá až do branky.

Tak Jiří Lála pojistil mistrovský titul pro československý národní tým. Sám autor gólu prohlásil, že to byla jeho životní trefa. Taková, na kterou čekal celý národ.

„Já měl to štěstí, že jsem dal hodně gólů, hodně krásných a hodně důležitých. Ale tenhle byl opravdu ten nejzásadnější. Mám to pořád v živé paměti, ale já ho mám i tady,“ ukazuje střelec na svém mobilu video se svou slavnou trefou, od níž letos uplynulo už 36 let.

„Bydleli jsme tehdy v Průhonicích a na zápasy s námi jezdili policisté, u cesty stály stovky lidí. Nakonec se to povedlo, byla to pohádka,“ usmívá se střelec.

V 80. letech hrál českobudějovický kanonýr ve své nejlepší formě. Kromě zlaté medaile z roku 1985 byl Lála i členem výběru, který vyhrál stříbrné medaile na zimních olympijských hrách v Sarajevu o rok dříve. V roce 1982 a 1983 byl na mistrovství světa vždy druhý.

Oldřich Válek (zleva), Vladimír Růžička a Jiří Lála s trofejí pro hokejové mistry světa pro rok 1985.

Jenže do ciziny se tehdy chodilo hrát jen ve výjimečných případech. Hokejista směl odejít za hranice, až když mu bylo 30 let a měl odehraný daný počet zápasů v reprezentaci. I když budějovického forvarda v roce 1986 draftoval kanadský tým Quebec Nordiques, odejít stejně nemohl. Protože Lálovi bylo třicet až v srpnu roku 1989. Pak tedy šel hrát do Německa do Frankfurtu.

Dotazník Co vás v poslední době potěšilo?

Největší radost mám z vnoučátek. Čím jsou starší, tím je s nimi větší zábava. Vše ostatní běží tak, jak má. Kromě toho mi také udělalo radost, že jsem vyhrál se synem Jirkou v golfu titul mistr klubu. Já byl první mezi seniory a on celkově, takže jsme na stupínku stáli společně. Na to jsem byl trošku hrdý. Je naopak něco, co vás zklamalo?

Byť o tom nerad mluvím, tak asi covid. Trvá to už dva roky, najednou očkování jo, pak zase musíte jít znovu a podobně. Trošku mě štve, že my opravdu zatím nevíme pravdu. Nevíme, jak to skutečně je. Na co se těšíte?

Na takové ty klasické věci. S manželkou se už pomalu těšíme na Vánoce. Přemýšlíme, kdo a kdy k nám z dětí přijede. S ženou se snažíme radovat z každého dne a těšíme se na to, co nám přinese.

„Jestli mě to mrzí? Moc se nekoukám zpátky, spíš dopředu. Pořád mě sice přemlouvali, abych v cizině zůstal, když jsme tam byli třeba na turnajích. Ale já tu měl malého syna, rodinu. To bych musel utéct, a emigrovat jsem určitě nechtěl. Je jasné, že občas si člověk řekne, co by asi bylo, kdybych tenkrát zdrhnul. Ve třiceti se mi už zase do NHL nechtělo, protože jsem věděl od kluků, co tam šli, že odehráli jedno dvě střídání za třetinu. To nebylo ono. I tak jsem hrál proti nejlepším hráčům světa a mohl se s nimi poměřovat,“ nelituje Lála toho, že nezkusil zámořské soutěže. Evropské destinace si vybíral hlavně kvůli tomu, aby byl co nejblíže rodině. Jednu sezonu si zahrál dokonce i v hokejově exotickém Skotsku.

Kariéru ukončil v roce 2002 v Regensburgu. A zase stylově, za dvacet zápasů nasbíral dvacet kanadských bodů. Ve 43 letech.

Na lední hokej úplně nezanevřel, začal v Řezně dělat týmového manažera. Trénování ho nikdy zvlášť netáhlo. Pak začal podnikat. Nyní se jako jednatel firmy André Média Group stará o reklamu v supermarketech. Už patnáct let.

„Jak jsem se dostal do této branže, tak se koukám na svět úplně jinak než hokejista. Jedu autem, nebo se jdu projít a vnímám, jak vypadají reklamy a podobně. Jasně, mám profesní deformaci,“ směje se táborský rodák a otec tří dětí.

Byť žije stále v německém Regensburgu, v Českých Budějovicích ho mohou hokejoví fanoušci potkávat i nadále. Rád se do krajského města vrací, a nejen za nejstarším synem Jiřím, který tady bydlí.

S ním také propadl společné vášni – a tou je golf. „Mám ho rád, krásně se u toho projdete v přírodě. A když jsem v Budějovicích, vždycky si na Motor zajdu. Vždyť jsem tu odehrál jedenáct sezon,“ přemítá jedna z legend českobudějovického klubu.