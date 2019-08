Šedesátník Lála: legenda vzpomíná na největší okamžiky kariéry

Křídelní útočník dnes oslaví své 60. narozeniny. Vybrat ten nejzásadnější moment jeho dlouhé kariéry je prý pro něj těžké. „Já jsem toho prožil opravdu hodně, byly to krásné momenty. Ale jeden z největších byla určitě Praha,“ řekl v úterý hokejista, který v domácí nejvyšší soutěži odehrál 14 sezon a v nich pak dal 285 gólů.

Lála byl členem československého národního týmu, který v roce 1985 v hlavním městě vybojoval zlaté medaile na mistrovství světa.

A byl to právě rodák z Tábora, který k triumfu přispěl osmi brankami. Tou nejdůležitější pak ve finálové bitvě s Kanadou, kdy dal při power play soupeře střelou z poloviny hřiště na konečných 5:3.

„Vyhráli jsme zlato, já dal ten gól Kanadě. Na to vzpomíná spousta lidí jak v Německu, tak i v Čechách,“ přidal Lála. „Gólů jsem za celou kariéru dával spousty, ale tenhle byl asi můj nejslavnější a možná i nejdůležitější. Už je to sice hrozně dávno, ale těmi emocemi po titulu mistrů světa jsme žili snad čtrnáct dní. Pořád se jen oslavovalo a oslavovalo,“ usmál se Lála, který se stal po Sergeji Makarovovi druhým nejlépe bodujícím hráčem celého turnaje.

Lála, který se narodil 21. srpna roku 1959, proslul jako výborně technicky vybavený útočník s vynikajícím zrychlením a přesnou, razantní střelou. Většinu hokejové kariéry prožil v Českých Budějovicích. S výjimkou dvou sezon strávených na vojně v dresu Dukly Jihlava, se kterou to v roce 1982 dotáhl až k zisku titulu mistra Československa.

Nejprve zkoušel kombinovat fotbal i hokej. Ale nakonec se Lála rozhodl pro zimní sport. Na jihu Čech se do nejvyšší soutěže dostal už v sedmnácti letech a hned zazářil. Dokázal dát ve své premiérové sezoně jedenáct gólů. Například ve dvaceti letech už měl na kontě 150 zápasů v nejvyšší soutěži a pětačtyřicet vstřelených branek.

Největší klubové úspěchy zažil právě s Duklou. V armádním klubu, do kterého si stahovali ty nejnadějnější hokejisty, získal i titul krále ligových střelců. „Víte, ona to v Jihlavě byla trochu jiná vojna. My měli k dispozici vilu, tam jsme bydleli, vařili nám, měli jsme se tam jak na zámku,“ zmínil Lála historku z vojny.

Autor 88 reprezentačních gólů a účastník dvou zimních olympiád v Sarajevu a v Calgary dnes bydlí a pracuje v Německu. Jeho společnost se stará o reklamu v obchodních řetězcích. „Baví mě to pořád. Už mi s tím pomáhá i syn Jiří, nemusím tam být každý den,“ popsal.

Jezdí se dívat na Motor

A pokud mu to čas dovolí, rád jezdí tam, kde hokejově vyrůstal a kde toho odehrál nejvíce. Do Českých Budějovic. „Když Motor hraje v týdnu, jezdím se dívat. Koukal jsem i na mistrovství světa, kde byl Robert Reichel asistent. Spolu jsme prožili jednu parádní sezonu ve Frankfurtu v Německu. Jinak hokej moc nesleduju,“ přidal.

„A už vůbec nelezu na led, hraní jsem dávno odboural. Měl jsem brusle naposledy na noze právě na Robertově rozlučce v roce 2010. Když se do výstroje navlečete jednou za měsíc, všechno vás akorát jen bolí. A ani nemám příliš touhu hrát se starými pány. To si raději najdu čas na golf nebo si zacvičím ve fitku,“ dodal.

Mistr světa z roku 1985 oslavil své třicáté narozeniny v roce 1989. Tehdejší režim Lálovi pak povolil, aby si mohl ještě zahrát v zahraničí. Pět let zářil v německé 1. bundeslize, kde nasbíral celkem 351 kanadských bodů. Vyzkoušel si ještě švýcarskou ligu, anglickou nejvyšší soutěž a kariéru zakončil ve 43 letech v týmu EV Regensburg.

Jiří Lála je podruhé ženatý a má tři děti, jednoho syna a dvě dcery. „A rok a tři měsíce jsem už dědou, takže si teď moc užívám i této role,“ zakončil spokojeně jeden z nejlepších českobudějovických hokejistů historie.