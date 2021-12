Se vztyčenou hlavou. Máme velkou vnitřní sílu, hlásí Kulich před Finy

„Snažíme se na to nekoukat. Jdeme s hlavou vztyčenou a nastavenou na další utkání,“ uvedl teprve sedmnáctiletý Kulich.

„Pořád před sebou máme dva duely,“ přitakává o rok starší Ticháček. „Nemá cenu se v tom babrat. Víme, v čem jsme proti Němcům zaostávali, a chceme se další zápas zlepšit.“

A v čem tedy Češi konkrétně ztráceli? Podle obou hráčů zejména v koncovce, která běžně trápí reprezentaci napříč věkovými kategoriemi.

„Musíme se do ní tlačit, víc se do toho vžít a hrát jako tým. Nemyslím si, že to bylo vyloženě špatný, ale umíme hrát lépe... Musíme být více pospolu,“ podotkl Ticháček, který si společně s kolegy v obraně poradil velmi slušně na to, že se vzadu střídali pouze v pěti.

MS hokejistů do 20 let 2022 Příloha iDNES.cz

Dějiště šampionátu kvůli vážně zraněnému koleni opustil David Jiříček. Michala Hrádka zase vyřadil trest disciplinární komise.

„Je to nepříjemnost. Přišli jsme o dva výborné beky. Se situací jsme se snažili vypořádat, pomáhali si a nějak se to zvládlo. Bohužel to vedlo jen k jednomu bodu,“ komentoval Ticháček. Kladenský odchovanec se cítil dobře, ale také přiznal, že v některých momentech to pro něj bylo náročné.

Nyní se mu opět uleví. Hrádek se vrací zpět do hry. A zapojit by se jistě měl také Michael Krutil, jenž si odbyl dvouzápasový distanc z loňského turnaje dvacítek za tvrdý zákrok v prohraném čtvrtfinále s Kanadou.

Shodou náhod s touto zemí čeští mladíci šampionát zahájili. I přes sympatický výkon hokejovému gigantovi podlehli.

Finsko - Česko Online přenos začíná od 20 hodin.

„Nejtěžší a nejrychlejší zápas v kariéře,“ poznamenal Kulich. „Vůbec jsem nestíhal a byl nervózní. Jelikož jsem ale dobrý bruslař, tak jsem se s tím nakonec srovnal,“ doplnil forvard Karlových Varů s tím, že obecně na turnaji jsou zápasy podstatně rychlejší než v extralize, což ovšem zkresluje i užší kluziště, na němž se dohrává každý souboj.

Jak moc se juniorský národní tým, který v Kanadě nenastoupil k jedinému přípravnému utkání, sžil s vyšším tempem hry, prověří charakteristicky rychlostně vybavení Finové.

Suomi ve skupině zvítězili v obou dvou předcházejících duelech. Pokud porazí také Čechy, budou pak Mlejnkovi svěřenci muset zdolat Rakušany, aby do čtvrtfinále prošli alespoň z poslední postupové čtvrté příčky.

„Chceme ukázat, že hrajeme dobrý hokej a máme skvělý výběr. Nesmíme se dívat moc dopředu... Osobně se nechci příliš zaměřovat ani na vlastní výkon, zajímá mě tým. Ode mě to může být vždycky lepší,“ dodal Ticháček.

Mužstvo vypíchl i Kulich: „Náš výběr má velkou vnitřní sílu!“

Povede se houževnatým Seveřanům přemoct bojovně naladěné a soustředěné Čechy?