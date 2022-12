Dvacítku zasáhla před MS nemoc. Kulich vyzdvihl partu, čeká se jen na Jiříčka

Asistent hlavního trenéra Jiří Kalous přiznal, že do přípravného utkání s Lotyšskem měl realizační tým původně jiné plány ohledně sestavy. „Hráli všichni, co byli zdraví,“ odtajnil. Chyběly některé opory, nenastoupil ani Jiří Kulich. On i další hráči už by ale měli být k dispozici, hokejovou dvacítku tak před blížícím se mistrovstvím světa nic nelimituje.