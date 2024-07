Díky, táto, že jsi mi ji plácnul. Jubilant Jiří Holík o hokeji, Rusech i politice

Máte nějaký recept na dlouhověkost?

Asi jsem něco podědil po mamince, která se dožila 94 let. Naopak táta umřel už v šestapadesáti.

Vypadáte skvěle. Schválně, kdy jste byl naposledy u doktora?

Není to zas tak dlouho, ale chodím za nimi jen na pravidelné prohlídky. Že by mě něco vyloženě trápilo, to naštěstí ne.

Přitom vaši vrstevníci, nebo dokonce i mnohem mladší lidé snídají většinou plnou hrst prášků. Vy žádné léky neberete?

Jen něco na ředění krve, to mi teď předepsala doktorka, jinak nic.