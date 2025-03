Dopitův návrat. Legenda pomůže svazu, má sledovat Moravu a Slezsko

Teď se 56letý Dopita znovu vrací na hokejovou scénu, z níž před pěti lety odešel kvůli závažným zdravotním problémům. Šumperský rodák bude nově součástí projektu Akademií Českého hokeje.

Jeho pracovní náplní bude sledování hráčů i trenérů v moravských a slezských hokejových klubech a posuzování, zda v klubech pracují podle metodiky Českého svazu ledního hokeje. Dopita zároveň bude spolupracovat s mládežnickými reprezentacemi a doporučovat mladé hráče pro národní tým.

„Přišel jsem s tímhle návrhem na výkonný výbor a nikdo nebyl proti. Jirku Dopitu bereme jako osobnost, kterou do našeho sportu potřebujeme. Jsme rádi, že takovou osobnost dostaneme zpátky do hry. Znám ho od jeho dvaceti let. Vím, jaký to byl sportovec a hokejový šéf, jak byl vždy charakterově na výši. Hokej hrál skvěle a takoví lidé by měli hokej učit mladé,“ řekl pro Sport. cz prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Dopita naposledy působil jako trenér na lavičce prvoligového Vsetína, v roce 2017 dovedl Vsetínské právě do druhé nejvyšší soutěže. Úspěšné angažmá ale v březnu roku 2020 ukončil kvůli zdraví a od té doby žádnou funkci v hokejovém prostředí nezastával.

Jako hráč sedmkrát vyhrál českou extraligu, pětkrát se mu to povedlo právě se Vsetínem, kromě Olomouce pak triumfoval i s Pardubicemi. Na svém kontě má také přes 70 zápasů ve slavné NHL. Od roku 2006 byl deset let majitelem olomouckého hokejového klubu, kde ukončil svoji hráčskou kariéru a kde chvíli působil i jako hlavní trenér.

V roce 2015 byl policií obviněn z falšování údajů o stavu hospodaření klubu, státní zástupce ale následně obvinění zrušil. Dopita hanácký klub v roce 2016 prodal Janu Tomajkovi, pak už začala jeho vsetínská éra.