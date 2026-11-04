Jednání o návratu Rusů se natáhne až do čtvrtka, uvedl viceprezident IIHF Bříza

Autor: ,
  10:36

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu. | foto: Profimedia.cz

Vedení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) bude jednat o reakci na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS o návratu Ruska do světových šampionátů až do čtvrtka. Na dotaz ČTK to uvedl viceprezident federace Petr Bříza.

Rada IIHF se v Curychu sešla v pondělí, aby se dohodla na dalším postupu po pátečním verdiktu CAS, podle nějž se ruské týmy mohou s okamžitou platností vrátit na mezinárodní scénu.

Od pondělí nicméně už šest zemí včetně Česka ohlásilo bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa.

S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

V úterý ráno pak oznámil hlavní sponzor šampionátu automobilka Škoda Auto, že přehodnotí své zapojení do mistrovství světa, pokud se turnaje zúčastní ruská reprezentace.

Proti návratu sborné se vyjádřilo i několik dalších sponzorů MS – v Česku sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products nebo finská firma Nokian Tyres.

Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko v minulých dnech uvedly, že trvají na tom, že Rusko má být ze soutěží vyloučeno, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině.

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Kanadský premiér Mark Carney v úterý uvedl, že Rusku nebude navzdory rozhodnutí CAS umožněno zúčastnit se mistrovství světa hokejistů do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) připomněl, že stále platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace. V Ostravě se má v lednu uskutečnit MS hráček do 18 let, na kterém by mělo podle verdiktu arbitráže startovat i Rusko.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Florida vs. ChicagoHokej - - 5. 11. 2026:Florida vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 1.67
  • 4.34
  • 4.34
Buffalo vs. OttawaHokej - - 5. 11. 2026:Buffalo vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
5. 11. 01:30
  • 2.24
  • 3.95
  • 2.76
Seattle vs. CalgaryHokej - - 5. 11. 2026:Seattle vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.18
  • 4.00
  • 2.83
Los Angeles vs. San JoseHokej - - 5. 11. 2026:Los Angeles vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
5. 11. 04:00
  • 2.02
  • 4.02
  • 3.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Eliáš mu vzal slova a musel improvizovat. Góly? Kluci musí být zabijáci, hlásil Moták

Trenér Zdeněk Moták uděluje pokyny na prvním tréninku reprezentace.

Do hloučku mezi novináře přišel v dobré náladě, s úsměvem také první reakce po úvodním tréninku zakončil. „Už nám píská konec,“ zahlásil reprezentační kouč Zdeněk Moták k vedle stojící rolbě, jež se...

4. listopadu 2026  9:30

Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země

Švédští hokejisté slaví gól do sítě Slovenska.

S jasným rozhodnutím napodobili finské hokejisty. Norové v úterním prohlášení uvedli, že by odmítli na příštím mistrovství světa nastoupit proti Rusům. Zbylá utkání by odehráli dle platného...

4. listopadu 2026  8:56

Dokud válčíte, u nás hrát nebudete. Kanada zamezí Rusům účast na MS juniorů

Jakob Pelletier z Kanady v šanci před ruskou brankou.

Zaslal jasný vzkaz, vymezující se proti rozhodnutí CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž). Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že ruským hokejistům nebude umožněn start na nadcházejícím světovém...

4. listopadu 2026  7:59,  aktualizováno  8:37

Škoda Auto reaguje: Pokud se Rusové zúčastní MS, přehodnotíme naše zapojení

Za brankářem Nicolajem Henriksenem z Dánska se ns MS v hokeji odehrává souboj...

Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se...

4. listopadu 2026  8:16,  aktualizováno  8:23

Hertl dvěma góly vystřílel Vegas výhru, Faksa se vrátil asistencí

Tomáš Hertl slaví branku proti Pittsburghu.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl zvolen první hvězdou úterního zápasu NHL. K výhře Vegas 3:2 nad domácím Pittsburghem pomohl dvěma přesilovkovými góly včetně toho rozdílového z času 59:25. Po zranění...

4. listopadu 2026  6:31,  aktualizováno  8:15

S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Premium
Běloruský útočník Shane Prince překonává Maxima Dorožka v ruské brance.

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov se rozčiluje: „Jak je možné, že hostitelské země hokejových šampionátů chtějí navzdory verdiktu CAS bránit účasti ruské reprezentace?“ A když už je v ráži,...

4. listopadu 2026

Velmi krotká ovečka. Nejlepší střelec všech dob v NHL nevídaně strádá

Alexandr Ovečkin z Washingtonu reaguje v zápase s Montrealem.

Býval zuřivým beranem, který na ledě boural soupeře jako kuželky a prudce pálil málem z každé pozice. Jenže letos na podzim se Alexandr Ovečkin v NHL objevuje v nelichotivých scénách. Historický král...

3. listopadu 2026  20:58

K Rusku se nevyjadřujte! Švédská liga šokovala e-mailem, který poslala týmům

Hokejisté Skellefte&#229; po prohraném zápase v Plzni.

Každým dnem přibývají reakce na návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží. S jednou velmi nečekanou nyní přišla švédská liga SHL. V e-mailu zaslaném tamním klubům totiž vedení doporučilo, aby...

3. listopadu 2026  18:25

Červenka nedokončil reprezentační trénink. S týmem by ale měl zůstat

Roman Červenka a Jan Košťálek míří na první trénink reprezentace.

Čeští hokejisté v úterý poprvé trénovali v O2 areně, kde je ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové sezony v rámci Finských her proti Švédsku. Takřka dvouhodinová příprava skončila předčasně pro Romana...

3. listopadu 2026  16:55

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

3. listopadu 2026  16:45

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Šampion Rutta o Spartě i parťákovi Kučerovovi: Nedivím se mu, že chce pryč

Premium
Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, v Praze získal s národním týmem zlato z mistrovství světa a v NHL odehrál přes čtyři sta zápasů. Bude tím správným receptem pro trápící se Spartu v hokejové...

3. listopadu 2026

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

3. listopadu 2026  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.