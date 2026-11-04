Rada IIHF se v Curychu sešla v pondělí, aby se dohodla na dalším postupu po pátečním verdiktu CAS, podle nějž se ruské týmy mohou s okamžitou platností vrátit na mezinárodní scénu.
Od pondělí nicméně už šest zemí včetně Česka ohlásilo bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa.
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V úterý ráno pak oznámil hlavní sponzor šampionátu automobilka Škoda Auto, že přehodnotí své zapojení do mistrovství světa, pokud se turnaje zúčastní ruská reprezentace.
Proti návratu sborné se vyjádřilo i několik dalších sponzorů MS – v Česku sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products nebo finská firma Nokian Tyres.
Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko v minulých dnech uvedly, že trvají na tom, že Rusko má být ze soutěží vyloučeno, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině.
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Kanadský premiér Mark Carney v úterý uvedl, že Rusku nebude navzdory rozhodnutí CAS umožněno zúčastnit se mistrovství světa hokejistů do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) připomněl, že stále platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace. V Ostravě se má v lednu uskutečnit MS hráček do 18 let, na kterém by mělo podle verdiktu arbitráže startovat i Rusko.