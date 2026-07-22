Nejradši bych zůstal na Spartě. Nedvěd už cepuje osmnáctku, proč nepřevzal juniory?

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  11:06
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům na kempu před odletem na Hlinka Gretzky Cup 2026 v kanadském Edmontonu. | foto: ČTK

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...
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Po konci ve Spartě má před sebou novou výzvu. Na jaře se spekulovalo, že si s Patrikem Augustou jen prohodí pozice a povede reprezentační dvacítku, ale nakonec dostal na starost hokejisty do osmnácti let. „Je to trenéřina, práce jako každá jiná,“ hlásil Jaroslav Nedvěd, který tým připravuje na blížící se Hlinka Gretzky Cup.

Turnaj se letos koná v Edmontonu. Začne v pondělí 3. srpna, o výsledcích a medailistech bude jasno 8. srpna.

Osmnáctka momentálně pod vedením nového kouče absolvuje přípravný kemp v Rokycanech, trenéři povolali dva gólmany, osm beků a čtrnáct útočníků.

V sobotu hráče prověřilo testování na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům na kempu před odletem na Hlinka Gretzky Cup 2026 v kanadském Edmontonu.

„Je vidět, že kluci v létě potrénovali, ale také si odpočinuli, spousta z nich dorazila opálených. Jsou odpočatí, mají energii a chuť,“ pochvaloval si Nedvěd.

Práci u mládeže má zažitou. U reprezentační osmnáctky už v minulosti působil jako asistent, trenérskou dráhu začínal cepováním hokejových nadějí na Spartě.

Od podzimu vedl v klubu z hlavního města extraligové áčko, po odvolání Pavla Grosse dostal za úkol mužstvo nakopnout. Povedlo se, především v play off Sparta ožila, ale v sedmém semifinále nestačila na Pardubice.

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

„Tam máte hotové hráče, které někam usměrňujete, zatímco tady musíte klukům víc poradit. Dnešní doba ale není o tom, že bychom kluky někam tlačili, spíš jim musíte nabídnout a ukázat cestu,“ porovnával Nedvěd obě trenérské role pro Hokej.cz.

Po uplynulé sezoně zvažoval různé možnosti, obdržel i nabídky na setrvání v nejvyšší soutěži. I s odstupem pár měsíců přiznal: „Nejraději bych zůstal na Spartě. Lákalo mě to, ale nedopadlo to.“

Jeden z největších českých týmů měl už ale předjednanou spolupráci s Augustou, ve spojení s jeho předchůdcem se řešil přesun k juniorské reprezentaci, která z mistrovství světa přivezla medaili čtyři roky v řadě.

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

„Asi není tajemství, že jsem byl oslovený...,“ nezastíral šestapadesátiletý kouč. „Měsíc jsem si připravoval věci k jejímu programu, osmnáctka pak ale udělala medaili a vznikla myšlenka, že když trenéři uměli mužstvo uchopit a dotáhnout k úspěchu, měli by s ním pokračovat.“

Proto nakonec dostal dvacítku na starost Jan Tomajko, Nedvěd jen sestoupil o věkovou kategorii níž. Hráče si předem nastudoval, teď je poznává osobně.

„Kluci jsou šikovní, potřebujeme ale některé věci utáhnout, hlavně v defenzivě a obranném pásmu. Na tom teď pracujeme, k tomu poslouží i kemp ve Švýcarsku, protože první vrchol sezony už přijde hodně brzo,“ pronesl směrem k Hlinka Gretzky Cupu.

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Ve středu se tým přesouvá do Klotenu, kde se v pátek a v sobotu utká s domácími Švýcary.

„Tam už se budeme chtít detailněji podívat na to, jak nám fungují přesilovky a oslabení, založení útoku... Kluky budeme hodně tlačit i do videa, aby se v těch situacích viděli,“ nastínil Nedvěd.

A následně dodal: „Pak přijedeme domů, vyměníme malé kufry za velké a vyrazíme do Kanady, kde nás také čeká jeden tréninkový zápas, pak už se začne naostro. Z mého pohledu je ale ještě dost času dát věci do pořádku, aby to v zápasech vypadalo dobře.“

Loni Češi obsadili na prestižním mládežnickém turnaji páté místo, v letech 2023 a 2024 si odvezli stříbrné medaile po finálových porážkách s Kanadou.

„Budeme chtít na úspěchy navázat, prožít pozitivní start do sezony. Zároveň nám akce poslouží i k tomu, abychom si udělali obrázek o hráčích a kvalitě soupeřů,“ uzavřel Nedvěd.

Složení hokejové osmnáctky na kempu v Rokycanech

Brankáři: Jaroslav Martínek (Mladá Boleslav), Kryštof Štěpánek (SaiPa)

Obránci: Dominick Radim Byrtus, Sean Žuffa (oba Třinec), Jiří Gombár (Karlovy Vary), Lukáš Kachlíř (Liberec), Matyáš Michálek (Sparta Praha), Štěpán Tomka (Slavia Praha), Michal Jordán (Lahti), Oliver Andrle (Malmö)

Útočníci: Matyáš Čančík, Petr Hörnig, Matěj Kučera, Maxmilián Mareš, Adam Němec (všichni Liberec), Josef Suchý, Jonáš Vaníček (oba Karlovy Vary), Melichar Kovář, Oliver Vaňha (oba Pardubice), Michal Hartl (Kometa Brno), Jakub Polášek (Třinec), Denis Viedemann (Lausanne), Šimon Šejc (Växjö), Dario Alessandro Blengino (Everett/WHL)

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Témata: Jaroslav Nedvěd

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