Dětem jsme vozili skvělé dárky. Chtěli je po nás i policisté, vzpomíná Benák

A čas s nimi trávíte doma, nebo jezdíte k mladým, případně někam na hory?

Kdepak, jsme doma. Víte, jak se to říká ve filmu s Járou Cimrmanem: Nikam nepojede, doma bude, už se narajzoval dost. (směje se)

Každopádně jméno Vian je dost neobvyklé, kde se dcera inspirovala?

Jmenoval se tak prý jeden francouzský spisovatel.

To nevypadá, že by mladí chtěli, aby z něj byl sportovec jako vy, spíš ho tedy zřejmě povedou uměleckým směrem?

Vůbec netušíme, co z něj bude, každopádně zatím je to pěkný lotr. Obě vnoučata mi dělají obrovskou radost. Už jsem se bál, že ani žádné mít nebudeme.