Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z nejlepších na celém světě. V neuvěřitelných 54 letech naznačil, že s hokejem končí. Leda by se „stal zázrak.“
Jaromír Jágr = 68. Legendární hokejista si číslo vybral z mnoha důvodů. Prvním byla okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, rodina se komunismu několikrát postavila – třeba odmítala vstoupit do JZD. Komunisté jí tak zabavili majetek a vyhnali ze statku, matka kvůli odporu nemohla studovat. Navíc Jágrovi v roce 1968 zemřel dědeček.
V seniorské reprezentaci debutoval už v roce 1990, výrazněji se předvedl v olympijském Naganu o osm let později. Otáčel čtvrtfinále proti Spojeným státům, spolu s Pavlem Paterou se stal nejproduktivnějším českým hráčem. Vynikl také při návratu do Česka, když z letadla vystoupil s japonskou „hačimaki“ čelenkou.
Netajil se svým vztahem k náboženství. V roce 2001 se nechal pokřtít pravoslavným arcibiskupem Kryštofem, před zápasy si pravidelně četl z Bible, v šatně míval ikonu Bohorodičky Vladimírské.
Na zranění netrpěl. Mohla za to skvělá fyzická připravenost i dávka štěstí. Proto zlomený malíček z mistrovství světa roku 2005 zůstal ojedinělou strastí, nad kterou se zastavil snad celý národ. Jágr musel ze zápasu s Německem odstoupit, operaci odmítl, druhý den si jen nechal srovnat úlomky kosti. Na prst mu připevnili plastovou dlahu a do rukavice vložili kovovou výztuhu, aby mohl v turnaji pokračovat. A nakonec slavil tolik vysněné zlato.
Nepříjemných střetů ale přeci jen absolvoval několik. Třeba o rok později na olympiádě. Když držel kotouč u mantinelu, zničehonic se k němu přiřítil Jarkko Ruutu a loktem tvrdě přimáčkl Jágrovu hlavu k mantinelu. Utkání sice český útočník nedohrál, zázrakem si však nepřivodil otřes mozku, stačilo jen devíti stehy sešít tržnou ránu na hlavě. Národní tým na ZOH v Turíně nakonec získal bronz.
Další olympiáda, další tvrdý hit. Jen o čtyři roky později. Tentokrát čistý náraz Alexandera Ovečkina, kterým srazil Jágra k ledu. Hned z protiútoku Rusové skórovali a právě díky tomuto gólu vyhráli ve Vancouveru základní skupinu.
Teď už k veselejším chvílím, byť s nimi sám moc nepočítal. Po mistrovství v roce 2010 totiž přiznal, že se bál, aby národní tým nespadl do nižší divize. Nelíbilo se mu, v jakém množství a hlavně kvůli jakým důvodům se tehdejší čeští hráči z NHL omlouvali ze šampionátu. Nakonec Češi i v oslabené sestavě získali zlato, Jágr nastupoval v první lajně vedle Jakuba Klepiše a Petra Vampoly.
Jágr, Spojené státy a čtvrtfinále. Tři okolnosti se nesetkaly jen v Naganu, kde asistencí a gólem otáčel vývoj zápasu, ale také na šampionátu v Bratislavě v roce 2011. Národní tým vyhrál 4:0, Jaromír Jágr se blýskl hattrickem. Nakonec si na krk pověsil bronz.
Vidět byl i na domácím mistrovství před deseti lety. Nejdřív se však fanoušci museli bát. A zase za to mohl ten prokletý malíček! Jágr dal na turnaji první gól národního týmu, když proti Švédům snižoval na 1:2. Zápas ale dohrával v bolestech. Protihráč ho totiž sekl do nejmenšího prstu na ruce. Nepříjemné zranění ho ale z turnaje nevyřadilo.
I proto mohlo o pár dní později zaznít: „Jágr zvedá ruce k nebi!“ Památná hláška Roberta Záruby a ještě památnější gól Jaromíra Jágra ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v roce 2015 proti Finům necelých pět minut před koncem poslal Čechy do semifinále.
Typická póza. Usazený na hraně mantinelu. I tak si ho možná vybaví velká část hokejových fanoušků. Jágr takhle občas trávil komerční přestávky ale i konce zápasů. Třeba i ten poslední reprezentační, kdy Češi prohráli domácí duel o bronz se Spojenými státy.
Teď už trochu z jiného soudku. Salut. Existuje památnější oslava, kterou by jeden hokejista tak často opakoval? Jágr si po gólu několikrát automaticky sundal pravou rukavici, palec umístil k čelu a náhle vystřelil rukou od hlavy. Činil tak v devadesátkách, i po návratu do NHL z Ruska.
Vzpomínáte? Žádný jiný extraligový tým během výlukové sezony NHL 2012/13 neposílil tak moc, jako kladenští Rytíři. Kromě Jágra za Středočechy několik zápasů odehráli také Jiří Tlustý, Tomáš Plekanec, Marek Židlický a Tomáš Kaberle. Není divu, že kvůli velkému zájmu fanoušků pořádal klub mnoho zápasů v pražské O2 aréně.
V NHL, reprezentaci i v dresu Kladna si Jágr často nechával promasírovat nohy přímo na střídačce. Především v pozdější fázi kariéry, sám ale nepřiznal, že by trpěl bolestmi. Říkal, že je jen potřeba maséry zaměstnat, protože jinak nemají co dělat.
Vystrčený zadek, dlouhá hůl. Jágr svými přednostmi trápil své soupeře v NHL dlouhých 24 sezon. Včetně play off odehrál v nejlepší hokejové lize světa 1941 zápasů a posbíral 2122 bodů (844+1278).
Může se někdo chlubit podobným fanklubem? „The Travelling Jagrs“ lemovali kariéru Jaromíra Jágra, navštěvovali jeho zápasy a s každým dalším Jágrovým angažmá se i rozrůstali.
Poslední gól v NHL. Vstřelil ho 9. listopadu roku 2017 v dresu Calgary v domácím duelu proti Detroitu. Nahrával mu na něj v přečíslení dvou na jednoho malý šikula Johnny Gaudreau, který v roce 2024 tragicky zahynul.
Právě Calgary bylo jeho poslední destinací v NHL. Poté se přesunul do Kladna, kde strávil zbytek aktivní kariéry. Snad po každé sezoně čelil otázce, zdali právě odehrál poslední zápas. Většinou mlžil, poté však do následujícího ročníku opět naskočil.
Po šesti letech od návratu z NHL prohlásil, že sezona 2024/25 bude skutečně jeho poslední. A že se na ni chce patřičně připravit. Zatímco jindy v létě řešil především starosti v kanceláři, tentokrát kladl mnohem větší důraz na letní přípravu. A vyplatilo se. Za 39 zápasů stihl 16 bodů (5+11), nejvíc od ročníku 2021/22.
Pár zápasů vynechal kvůli zranění, další vinou covidu a černého kašle. Na závěr roku 2024, 30. prosince, v Hradci ale řešil jinou nepříjemnost. Zásah vysokou holí do obličeje odnesly přední zuby, už počtvrté v kariéře. Nechal si udělat vyndavací, které dával během zápasu stranou.
O čem se mluvilo delší dobu, se nakonec 30. ledna 2025 potvrdilo. Poprvé po 30 letech se stal majitelem kladenského klubu někdo jiný než Jaromír Jágr. Odkoupil jej podnikatel Tomáš Drastil, Jágrovi mělo zůstat 20 procent.
Loni 2. března odehrál poslední kolo extraligové sezony, Kladno nezvládlo přímý boj o postup do předkola, prohrálo vysoko 0:5. Proto nemohli hráči ani Jágr hodnotit sezonu kladně, byť i vyhnutí se baráži mělo něco do sebe. Tehdy se zdálo, že Jágr skončí.
Jenže v říjnu se zase proháněl na extraligových kluzištích. Nakonec stihl šest zápasů, zaznamenal jednu asistenci. Naposledy naskočil 21. prosince v Liberci, sám v průběhu utkání odstoupil. V pátek 20. února, ještě během olympijských her, v živém vysílání na svém instagramu pronesl, že už ho fanoušci v zápase velmi pravděpodobně nikdy neuvidí. „To by se musel stát nějaký zázrak,“ zahlásil.
