  7:45
Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z nejlepších na celém světě. V neuvěřitelných 54 letech naznačil, že s hokejem končí. Leda by se „stal zázrak.“ Připomeňte si některé významné momenty jeho velkolepé kariéry.
Jaromír Jágr a Karel Rachůnek se zlatými medailemi z MS 2010 Jaromír Jágr se se spoluhráči raduje z postupu do finále mistrovství světa Jaromír Jágr Jaromír Jágr si před zápasem čte z Bible. NÁRODNÍ HRDINA. Zatímco na olympiádě v Naganu byl mužem číslo 1 Dominik Hašek,... Jarkko Ruutu nevybíravě sestřelil Jaromíra Jágra na ZOH v Turíně. Alex Ovečkin se postavil do cesty Jaromíru Jágrovi. Chuť si český národní tým spravil tentýž rok na mistrovství světa v Německu –... GÓL! Jaromír Jágr slaví svůj gól ve čtvrtfinále s USA. Euforie v podání českého útočníka Jaromíra Jágra ZADUMANÝ. Jaromír Jágr (vpravo) přemýšlí na české střídačce během semifinále s...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Finsko má bronz

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Kolín vede první hokejovou ligu o dva body, Jihlava deklasovala Porubu

Andrej Adamec z Kolína (vlevo) a jihlavský Tomáš Rachůnek

Kolínští hokejisté porazili v 50. kole první ligy doma Pardubice B 4:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Slavií na rozdíl dvou bodů. Pražané vyhráli 3:2 v prodloužení na ledě dvanáctého...

21. února 2026  21:20

Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu

Stále ještě hrající útočník Jaromír Jágr navštívil zápas New York Rangers v NHL.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u...

21. února 2026  10:45

Smolaře Chytila čeká pauza, v obličeji má zlomeninu. Lékaři zvažují operaci

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru má po zásahu puku do obličeje zlomeninu a čeká ho další pauza. Lékaři zvažují, zda bude potřebovat operaci. Další z řady zranění utrpěl šestadvacetiletý...

20. února 2026  23:51

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

20. února 2026  22:57

Zesnul František Mašlaň. S Kometou získal jedenáct československých titulů

František Mašlaň na archivním snímku

Brněnskou hokejovou obec zasáhla smutná zpráva. Den po svých 93. narozeninách v pátek zemřel legendární obránce Komety František Mašlaň. Olympijský reprezentant z roku 1960 s brněnským klubem vyhrál...

20. února 2026  20:41

Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři

Trenér Přerova Michal Mikeska.

Hokejový Přerov se uchýlil k nečekanému tahu. Tři kola před koncem základní části Maxa ligy vedení odvolalo trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Michala Mikesku. Devětačtyřicetiletý bývalý...

20. února 2026  16:40

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Moták o dvacítce: Přijít a chtít něco měnit? To je blbost. Zanďoura hrát nebudeme

Trenér Zdeněk Moták z Třince.

Cvičí více než dříve, posiluje zádové svalstvo a po patnácti letech vytáhl i hokejovou výstroj. Vypral ji, vyspravil a na led chodí se starou gardou. Zdeněk Moták, nový kouč reprezentační dvacítky,...

20. února 2026  7:47

Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Chomutova přišli o středeční vítězství 3:1 na ledě Třebíče v 49. kole první ligy, do zápasu totiž neoprávněně nasadili útočníka Matěje Maštalířského, který v 60. minutě gólem do prázdné...

19. února 2026  19:48

