OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....
Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci
Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále s USA. Finsko má bronz
Olympijský hokejový turnaj mužů dospěl k bitvám o medaile. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada proti USA. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.
Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek
Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...
Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou
Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...
Kolín vede první hokejovou ligu o dva body, Jihlava deklasovala Porubu
Kolínští hokejisté porazili v 50. kole první ligy doma Pardubice B 4:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Slavií na rozdíl dvou bodů. Pražané vyhráli 3:2 v prodloužení na ledě dvanáctého...
Jágr: Kanada byla pokakaná. Mohli jsme olympiádu vyhrát, měli jsme smůlu
Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr věří, že kdyby se národnímu týmu podařilo přejít ve čtvrtfinále olympijského turnaje přes Kanadu, mohlo Česko slavit další triumf pod pěti kruhy. Sám byl u...
Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z...
Smolaře Chytila čeká pauza, v obličeji má zlomeninu. Lékaři zvažují operaci
Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru má po zásahu puku do obličeje zlomeninu a čeká ho další pauza. Lékaři zvažují, zda bude potřebovat operaci. Další z řady zranění utrpěl šestadvacetiletý...
Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil
Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...
Zesnul František Mašlaň. S Kometou získal jedenáct československých titulů
Brněnskou hokejovou obec zasáhla smutná zpráva. Den po svých 93. narozeninách v pátek zemřel legendární obránce Komety František Mašlaň. Olympijský reprezentant z roku 1960 s brněnským klubem vyhrál...
Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři
Hokejový Přerov se uchýlil k nečekanému tahu. Tři kola před koncem základní části Maxa ligy vedení odvolalo trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Michala Mikesku. Devětačtyřicetiletý bývalý...
Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat
Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...
Moták o dvacítce: Přijít a chtít něco měnit? To je blbost. Zanďoura hrát nebudeme
Cvičí více než dříve, posiluje zádové svalstvo a po patnácti letech vytáhl i hokejovou výstroj. Vypral ji, vyspravil a na led chodí se starou gardou. Zdeněk Moták, nový kouč reprezentační dvacítky,...
Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského
Hokejisté Chomutova přišli o středeční vítězství 3:1 na ledě Třebíče v 49. kole první ligy, do zápasu totiž neoprávněně nasadili útočníka Matěje Maštalířského, který v 60. minutě gólem do prázdné...