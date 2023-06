Lotyšský bronzový medailista z MS Jaks bude i nadále hrát za Litvínov

„Jsme rádi, že náš nejproduktivnější obránce zůstává i nadále. Novou smlouvu s Janisem jsme podepsali už v dubnu, ještě před šampionátem. Po dohodě s hráčem ale tento krok na jeho přání zveřejňujeme až nyní,“ uvedl generální ředitel Pavel Hynek.

Sedmadvacetiletý Jaks přišel do Litvínova před rokem ze Soči a zařadil se mezi klíčové obránce Vervy. Ve 47 zápasech základní části nasbíral 25 bodů za osm branek a 17 asistencí, byl tak nejproduktivnějším bekem týmu. Ve třech zápasech play off přidal dvě asistence.

„Byla to pro nás jedna z priorit a jsme rádi, že se to povedlo. Navíc je to důkazem, že Janis byl spokojen po sportovní i životní stránce,“ uvedl trenér Karel Mlejnek.

Jaks byl v minulé sezoně jedním ze tří lotyšských obránců na soupisce Litvínova, na severu Čech bude pokračovat i jeho reprezentační spoluhráč Kristaps Zile.