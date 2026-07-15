Slovenského reprezentačního kouče zastavila policie, řídil pod vlivem alkoholu

Se zprávou přišel server sport24.sk. Pardavého měla v blízkosti trenčínského letiště, kde se festival konal od 8. do 11. července, zastavit policejní hlídka.
„Odchytávali tam řidiče jako toulavé kočky. Řidičů, kteří nafoukali, bylo víc než dost, všichni by se do cel předběžného zadržení nevešli, a tak si v nich nechali jen těžší případy. Pardavý mezi nimi nebyl, odjel však bez řidičského průkazu,“ popsal situaci zdroj slovenského webu.
Petra Klenková, mluvčí krajské policie v Trenčíně, odmítla trenérův incident blíže komentovat.
„Vzhledem k ochraně osobních údajů, i s ohledem na presumpci neviny, není možné poskytovat bližší informace ke konkrétním osobám,“ uvedla.
Pardavý od roku 2018 zastává funkci asistenta trenéra u slovenské reprezentace. Spolupracoval s Craigem Ramsaym i s jeho nástupcem Vladimírem Országhem.
K jeho řízení pod vlivem alkoholu se stručně vyjádřil i Slovenský svaz ledního hokeje. „Nedisponujeme žádnou oficiální informací, která by uváděná tvrzení potvrzovala,“ uvedl mluvčí Peter Jánošík.
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Na klubové úrovni slovenský trenér posledně vedl Zlín. V listopadu u mužstva skončil, na střídačce jej nahradil Martin Janeček. Po něm přišel Peter Oremus, který Berany dovedl do finále první ligy.
Pardavý, jenž v hráčské kariéře získal s reprezentací stříbro na mistrovství světa 2000 a v české extralize o rok později titul se Vsetínem, má od nové sezony nastoupit v Trenčíně jako jeden z asistentů kanadského kouče Todda Woodcrofta.
„S vedením jsem byl v kontaktu už před začátkem šampionátem. Nabídka mě zaujala, od začátku jsem jí byl nakloněný. Trenčín pro mě znamená hodně, jsem rád, že se můžu vrátit,“ hlásil pro klubový web v červnu.
Zatím není jasné, zda se klub či svaz budou incidentem zabývat, nebo slovenský kouč vyvázne bez interního postihu.