Myšák o výchově Montrealu: Plekanec je symbol, že se tvrdá práce vyplácí

Ještě s košíkem přes obličej kmital na juniorském šampionátu v napěchované vítkovické hale. Loni v majestátní, ale liduprázdné aréně v Edmontonu už týmu velel jako kapitán. Na stejném místě vstoupil na konci vánočních svátků proti domácí Kanadě už do svého třetího mistrovství světa do 20 let. „Strašně jsem se těšil, v hlavě už to mám dlouho,“ říká Jan Myšák.