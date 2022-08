Po čtyřech letech česká hvězda. Myšák se dostal do elitní sestavy šampionátu

Útočník Jan Myšák pronikl do All Star týmu mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu. V nejlepší sestavě podle akreditovaných novinářů je prvním českým hráčem od šampionátu v roce 2018, kdy se to povedlo jinému útočníkovi Filipu Zadinovi.