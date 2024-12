Extraligu si bourat nedáme! Šéf Třince tepe Hadamczika, nesedí mu zisky z MS

„Ze svazu jde na financování mládeže v Třinci zhruba osm procent, zbytek dáváme my,“ uvedl myšlenku, že by nejvyšší soutěž dokonce mohla převzít kontrolu i nad extraligou juniorů a dorostenců. Zároveň prohlásil, že by bylo na čase udělat nový audit.

Rozhovor s Moderem během středečního odpoledne odvysílal Český rozhlas, s výroky pak konfrontoval přímo Hadamczika.

Diskuze se dotýkaly čtyř důležitých témat: Útoků na extraligové zástupce, možného převzetí mládežnických soutěží APK, finanční podpory svazu a auditů včetně pochybných příjmů z domácího světového šampionátu. Co zásadního v nich padlo, přináší následující souhrn.

Výpady vůči extraligovým zástupcům

Hadamczik na mimořádné konferenci z konce listopadu označil výkonný výbor za „nesourodý, s no name lidmi, kteří nemají hokeji co dát“.

Konkrétně pak svou kritiku namířil na ve výboru sedící zástupce Asociace profesionálních klubů (APK), která vede extraligu. „Tři z nich ve svém klubu nedělají rozvoj hokeje a když jim řeknu, že mají shánět peníze pro svaz, nedělají to,“ zlobil se.

V obsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz na výroky reagovali Jan Tůma s Petrem Vosmíkem. Nyní se přidal také Moder, který ve výboru nesedí.

„Upřímně tomu absolutně nerozumím. Proč se pan prezident naváží do extraligy? Točí se v ní podle mě minimálně jeden a půl miliardy korun ročně, takže to je výkladní skříň českého hokeje. Myslím, že to neděláme zle, tak proč se naváží do lidí, kteří ji zastupují?“ tázal se třinecký prezident. „V roce 2022 si pan Hadamczik stěžoval, že je tam výbor, který vše papouškuje a odsouhlasí panu Královi. Když je při moci on, vadí mu, že má vlastní názor.“

„Abych to uvedl na pravou míru, nemám důvod jít proti extralize. Je to naše výkladní skříň, která dodává hráče do reprezentace a dlouho jsem tam působil.. Extraliga se řídí sama skrze APK, my do toho nemáme co mluvit,“ reagoval Hadamczik s tím, že ve výboru potřebuje sportovce.

Prezident svazu Alois Hadamczik promlouvá na tiskové konferenci, poslouchá ho i viceprezident Jan Tůma.

„Když jsem řekl, že tři lidi nedělají sport, oni jsou určitě odborníci ve svém řemesle, ale na výboru je potřeba diskutovat o sportu. Nemohl jsem si členy vybírat, ale byli tam lidi jako Jágr, Šlégr, Pavlík, dál tam je Ščerban. Ti se ve sportu pohybují dnes a denně. Při dřívějším fungování jsme měli sportovní komisi, ta dělala rozhodnutí, která vedla k tomu, že jsme se stali mistry světa, nasmlouvali hodně peněz, a tak dále.“

Převzetí mládežnických soutěží APK

Moderovi hodně vadí postup Českého hokeje u mládežnických soutěží. Například po pátém titulu Ocelářů na jaře si stěžoval, jak nefunguje koncepce juniorské extraligy.

„Všechny ty extrémy okolo mládeže, tomu taky nerozumím,“ podivoval se pro ČRo. „Ještě než byl Hadamczik prezident, vyjadřoval se pro zúžení. A teď se nám vše rozšiřuje. I nezaujatý člověk při pohledu na tabulku vidí, že jeden tým nestíhá, u dorostenců čtyři, mezi naposled rozšiřovanými deváťáky zase pět šest klubů.... Argument, že si chlapci z horní dolní chtějí zahrát se Spartou a Třincem je zcestný.“

Moder dokonce na jednání APK vznesl dotaz, jak pohlíží na nápad, že by si kromě nejvyšší české soutěže řídili také extraligu juniorů a extraligu dorostenců.

„Měli bychom mít co říkat do rozvoje. Je blbé, když nám někdo někoho draftuje, s návratem jednoho hráče do klubu, v našem případě u Petra Sikory (hraje v A týmu), souhlasí, s druhým už ne, protože juniorské soutěži nevěří,“ podotkl. „Čekáme, jak se (jednání kolem převzetí řízení soutěží) vyvrbí. Vliv na extraligu nám momentálně úplně stačí. Ale nechceme si ho dát nabourat, jednou už se to povedlo a k ničemu dobrému to nevedlo.“

Společná fotografie juniorských mistrů z Třince

„Je to věc jednání. Naší povinností je starat se o mládež. Musíme mít korektní soutěže,“ odbočil Hadamczik k chybějícím kategoriím U16 a U18, místo kterých v Česku funguje jen U17. „Kluci, co vyjdou z deváté třídy, pak mají jít do sedmnáctky, tam už je tak velký rozdíl ve váze a výšce, říká se tomu biologický věk. Svaz je od toho, aby tyto kluky chránil a vytvořil jim kategorii U16.“

Finanční podpora od svazu

Šéf svazu míní, že při přechodu z patnáctky do sedmnáctky končí kolem 250 až 300 hokejistů ročně, široká základna odumírá, a proto je potřeba si vzít příklad z modelu, který platí „v celém světě“.

„Na konferenci jsem pak jen říkal, že za pět měsíců se nám nepovedlo schválit určité věcí k rozvoji sportu, kvůli kterému tam hlavně jsem. Spolu s naplněním rozpočtu,“ dovysvětlil hokejový prezident část své kritiky vůči výboru.

Moder pro změnu vedení dvou mládežnických soutěží argumentoval i tím, že svaz podle něj přispívá na třineckou mládež jen necelými osmi procenty.

„Když máte akademie, dostáváte zhruba tři miliony na mládež, nadstandardně jsme loni klubům dali tři miliony a jak je využili, to je jejich věc. Předtím jsme od partnerů dostávali 65 milionů, teď jich máme 250 a dali jsme to do malých i velkých klubů. Co máme, to děláme. Jestli to je osm procent nebo dvacet, to nedovedeme posoudit,“ odvětil Hadamczik.

Starý i nový audit, sedí peníze za MS?

Peněz se týká rovněž poslední bod. Přednesený, ale veřejně neviděný audit. Co veřejně, prý ani členové výkonného výboru do něj ještě nemohli nahlédnout.

„Je velmi záhadné, že ho ani výkonný výbor nedostal. A myslím si, že by bylo načase udělat další hloubkový audit na výsledky hospodaření během mistrovství světa,“ žádá Moder. „Výsledek je oproti roku 2015 horší, když vezmeme v potaz pětiprocentní inflaci a dvojnásobnou dotaci od státu, která se taky projevila.“

Hokejový šampionát dle Hadamczika vydělal 540 milionů, jednat se má o částku očištěnou od daní. Z dotací svaz obdržel minimálně více než polovinu – 275 milionů. Pro srovnání, čistý zisk z MS 2015 se údajně pohyboval okolo 380 milionů, z dotací putovalo 158,3 milionu.

„Pana Modera znám, klidně budu ochoten mu ukázat příjmy z mistrovství světa 2015, kdy se do klubů rozdalo 58 milionů, my jich chceme teď na rozvoj mládeže dát 400 až 500. Na svazu funguje zvolená dozorčí rada, pak máme dozorčí radu dceřiných společností, všude sedí členové VV a právník, kontrolní mechanismy jsou. A udělat nový audit není problém,“ sdělil Hadamczik.

Diváci sledují zápas Česko vs. Norsko na hokejovém MS v Praze.

Ke starému se vyjádřil tak jako již mnohokrát, má být v rukou policie. „Po nástupu nového výboru jsem dal dotaz, jestli se chce zabývat minulostí, nikdo neřekl ani slovo. Forenzní audit k dispozici je, ale musí si ho lidé prohlédnout a nemůžeme ho dávat v potaz, protože když by ho dostala média, každý týden mohou o hokeji napsat něco negativního.“