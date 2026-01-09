Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Vůbec se nediví tomu, že někteří hokejisté opouští Slovensko už v mladém věku. Raději se vyráží zdokonalovat do zahraničí, velká část zakotví i v českém prostředí.
„Spousta mladých rodin se tam stěhuje, jejich děti tam začínají hrát hokej. Utíkají od nás, mají se dobře. A my to pociťujeme,“ prohlásil v rozhovoru pro Sportnet.
K práci s mladými má blízko. Na Slovensku se specializuje na výchovu a rozvoj gólmanů, zároveň zastává pozici trenéra brankářů u reprezentačního áčka.
Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu
Právě detailnější vhled do fungování tamního hokeje jej ponoukl k ostřejší kritice.
„Nedokážeme postavit ani jeden slušný stadion pro mistrovství. Češi jich mají patnáct, hokej u nich se rozvíjí. Mají peníze, vynikající podmínky. V Jihlavě vyrostl nový stadion, další se staví v Třebíči, v Brně nebo v Nymburce. Tiše jim závidím,“ přiznal Lašák.
Podle bývalé opory extraligových Pardubic a Liberce má i kvalitní zázemí v Česku podíl na výrazně zlepšených výsledcích juniorské reprezentace, která přivezla medaili (dvě stříbra, dva bronzy) z posledních čtyř šampionátů.
„I proto jsou mladí kluci sebevědomí. Když někdo vyrůstá v našich podmínkách, tak mu řeknou, aby na ledě nekřičel a podíval se, co se děje na Slovensku. Musí jen sklopit uší a uznat, že je to pravda,“ povzdechl si mistr světa z roku 2002.
Čechy bere jako inspiraci, volá po zlepšení: „Musíme tvrdě pracovat. A začít musíme především my, kteří se v našem hokeji pohybujeme. Můj úkol je, aby brankáři byli každoročně velkou oporou.“
Ani gólman ve špičkové formě by nejspíš v klíčovém duelu uplynulého turnaje dvacítek nezastavil rozjetou Kanadu, která tým Petera Frühaufa zasypala pěti trefami už v úvodní třetině.
Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je
Trýznivá slovenská bilance pokračuje. Deset účastí ve čtvrtfinále, deset nezdarů. V roce 2022 se junioři dokonce mezi nejlepší osmičku ani nevešli.
Tentokrát ve skupině zatápěli později zlatým Švédům (2:3) i Američanům (5:6), které zaskočili povedeným úvodem a ještě na konci prostředního dějství vedli 4:3.
„Až poslední zápas zanechal pachuť, ale jinak to nebylo zlé. Neměli jsme tak silný tým, zároveň byl hodně mladý, až osmnáct kluků může nastoupit i na příštím turnaji,“ hlásil Lašák.
Kanadský útočník Tij Iginla se tlačí před branku Alana Lenďáka. Šanci přihlíží obránci Adam Kalman (7) a Michal Čapoš (6).
Ocenil Tomáše Chrenka, s bilancí osmi bodů (5+3) v pěti duelech nejproduktivnějšího hráče mužstva, i výkony brankářů Michala Prádela s Alanem Lenďákem.
„Ten se od loňska velmi zlepšil, Mišo chytal tak, jak jsem očekával. Oba si vedli dobře, mužstvo drželi a pomáhali mu,“ poznamenal dvojnásobný vítěz extraligy.
Od ročníku 2007, který bude tvořit většinu kádru na dalším šampionátu, očekává lepší výsledek. Stejně tak si přeje, aby podpora od vedení hokeje směrem k mládeži byla větší.