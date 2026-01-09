Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion

Autor:
  13:02
Na juniorském šampionátu vypadli ve čtvrtfinále, na rozloučenou schytali výprask 1:7 od Kanady. Nepropadli, ani nepřesvědčili. Proč slovenský hokej dál strádá? Podle Jána Lašáka hrají velkou roli nevyhovující domácí podmínky pro hráče. „Když vidím, jak to funguje v Česku... To je nádhera,“ řekl bývalý brankář.
Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání.

Slovenský brankář Ján Lašák zdraví diváky po skončení utkání. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Roman Červenka překonává Jána Lašáka.
Gólman Pardubic Ján Lašák slaví v roce 2005 extraligový triumf.
ZADOSTIUČINĚNÍ. Brankář Ján Lašák před play off 2016 přiznal, že před sedmi...
Ján Lašák se loučil v Liberci s kariérou
23 fotografií

Vůbec se nediví tomu, že někteří hokejisté opouští Slovensko už v mladém věku. Raději se vyráží zdokonalovat do zahraničí, velká část zakotví i v českém prostředí.

„Spousta mladých rodin se tam stěhuje, jejich děti tam začínají hrát hokej. Utíkají od nás, mají se dobře. A my to pociťujeme,“ prohlásil v rozhovoru pro Sportnet.

K práci s mladými má blízko. Na Slovensku se specializuje na výchovu a rozvoj gólmanů, zároveň zastává pozici trenéra brankářů u reprezentačního áčka.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Právě detailnější vhled do fungování tamního hokeje jej ponoukl k ostřejší kritice.

„Nedokážeme postavit ani jeden slušný stadion pro mistrovství. Češi jich mají patnáct, hokej u nich se rozvíjí. Mají peníze, vynikající podmínky. V Jihlavě vyrostl nový stadion, další se staví v Třebíči, v Brně nebo v Nymburce. Tiše jim závidím,“ přiznal Lašák.

Podle bývalé opory extraligových Pardubic a Liberce má i kvalitní zázemí v Česku podíl na výrazně zlepšených výsledcích juniorské reprezentace, která přivezla medaili (dvě stříbra, dva bronzy) z posledních čtyř šampionátů.

Ján Lašák z Liberce převzal cenu pro nejlepšího brankáře.

„I proto jsou mladí kluci sebevědomí. Když někdo vyrůstá v našich podmínkách, tak mu řeknou, aby na ledě nekřičel a podíval se, co se děje na Slovensku. Musí jen sklopit uší a uznat, že je to pravda,“ povzdechl si mistr světa z roku 2002.

Čechy bere jako inspiraci, volá po zlepšení: „Musíme tvrdě pracovat. A začít musíme především my, kteří se v našem hokeji pohybujeme. Můj úkol je, aby brankáři byli každoročně velkou oporou.“

Ani gólman ve špičkové formě by nejspíš v klíčovém duelu uplynulého turnaje dvacítek nezastavil rozjetou Kanadu, která tým Petera Frühaufa zasypala pěti trefami už v úvodní třetině.

Ani sebevědomí nepomohlo. Kanaďané si po debaklu Slováků libují: Umlčeli jsme je

Trýznivá slovenská bilance pokračuje. Deset účastí ve čtvrtfinále, deset nezdarů. V roce 2022 se junioři dokonce mezi nejlepší osmičku ani nevešli.

Tentokrát ve skupině zatápěli později zlatým Švédům (2:3) i Američanům (5:6), které zaskočili povedeným úvodem a ještě na konci prostředního dějství vedli 4:3.

„Až poslední zápas zanechal pachuť, ale jinak to nebylo zlé. Neměli jsme tak silný tým, zároveň byl hodně mladý, až osmnáct kluků může nastoupit i na příštím turnaji,“ hlásil Lašák.

Kanadský útočník Tij Iginla se tlačí před branku Alana Lenďáka. Šanci přihlíží obránci Adam Kalman (7) a Michal Čapoš (6).

Michal Prádel ze Slovenska zasahuje v utkání proti USA.

Ocenil Tomáše Chrenka, s bilancí osmi bodů (5+3) v pěti duelech nejproduktivnějšího hráče mužstva, i výkony brankářů Michala Prádela s Alanem Lenďákem.

„Ten se od loňska velmi zlepšil, Mišo chytal tak, jak jsem očekával. Oba si vedli dobře, mužstvo drželi a pomáhali mu,“ poznamenal dvojnásobný vítěz extraligy.

Od ročníku 2007, který bude tvořit většinu kádru na dalším šampionátu, očekává lepší výsledek. Stejně tak si přeje, aby podpora od vedení hokeje směrem k mládeži byla větší.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. K. VaryHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.20
  • 4.26
  • 2.70
Ml. Boleslav vs. KladnoHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
9. 1. 17:30
  • 2.33
  • 4.10
  • 2.47
Olomouc vs. TřinecHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.80
  • 4.25
  • 2.13
Hradec Kr. vs. PardubiceHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.64
  • 4.20
  • 2.25
Liberec vs. PlzeňHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Liberec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.62
Kometa vs. LitvínovHokej - 40. kolo - 9. 1. 2026:Kometa vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
9. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.45
  • 3.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Slova série či šňůra? Před derby s Hradcem jsou v pardubické kabině tabu

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Když se nepotvrdila trombóza, která mohla útočníka pardubického Dynama Jáchyma Kondelíka zastavit na dlouhé měsíce, začal možná trochu pokukovat po nominaci na olympiádu. Reprezentační kouč Radim...

9. ledna 2026  12:22

Šok z trejdu? Nesekl jsem se, říká vsetínský Rob po štaci v Přerově

Luboš Rob v dresu Vsetína

První, čtvrtý, druhý, třetí. Přestože byl Luboš Rob čtyřikrát po sobě v top 4 nejproduktivnějších hráčů hokejové Maxa ligy, poslal Vsetín svoji ikonu na konci minulého roku na časově omezené...

9. ledna 2026  12:07

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Nečas byl u demolice Ottawy. Hertl, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators.

Po dvou porážkách se lídři hokejové NHL z Colorada vrátili zpátky na vítěznou vlnu díky triumfu 8:2 nad Ottawou, proti které se dvěma body blýskl i Martin Nečas (1+1). Dvě přihrávky zapsal Tomáš...

9. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:35

Když srdce pukne žalem. Hrdinu zastavila hrozná smůla, bez hokeje nemohl dál žít

Premium
Howie Morenz, bývalý kanadský útočník a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Ta zpráva zněla naprosto neuvěřitelně. Šokovala. Letěla po montrealských ulicích jako přízrak. Šířila zděšení a smutek. Howie Morenz zemřel! Cože? Jak!? Proč?!? Zejména pro fanoušky hokejistů...

9. ledna 2026

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

8. ledna 2026  19:40

Reichel po stříbru: Snad teď přibude Čechů v NHL. Nagano můžeme zopakovat

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Nepříznivé počasí uvěznilo stříbrnou českou hokejovou dvacítku za oceánem, ale díky tomu má asistent trenéra Robert Reichel čas přemýšlet o úspěšném světovém šampionátu ve Spojených státech i o své...

8. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Čihař starší o synovi: Ve Varech dřel jako Rus. Přečetli ho Patera s Moravcem

Premium
Hokejový útočník Vojtěch Čihař mladší s rodiči na letišti.

Na stříbrném šampionátu juniorů uchvátil fanoušky i experty, ale víte, že hokejista Vojtěch Čihař si jako malý capart zkusil i národní házenou? A dokonce, podržte se, za holčičí tým?! „Jako pinďouse...

8. ledna 2026

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

8. ledna 2026  10:44

Zemřel legendární Mr. Goalie. Hall odchytal více jak 500 zápasů v řadě, bylo mu 94 let

Glenn Hall v brance St. Louis je v pozoru proti střele Montrealu.

Zemřel legendární hokejový brankář Glen Hall, jehož rekordní série 502 odchytaných zápasů NHL za sebou nejspíš nikdy nebude překonána. S odkazem na rodinu o úmrtí dvojnásobného vítěze Stanley Cupu...

8. ledna 2026  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.