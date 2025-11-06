Excelentní forma a druhá Košťálkova šance. Rulík mu odpustil, chce ho v týmu

Když začal trenér národního týmu Radim Rulík číst nominovaná jména na turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, málokterý z přítomných novinářů mohl čekat, co bude následovat. Po deseti zvolených obráncích se nadechl a pronesl: „Zastavil bych se u jednoho jména. A to je Honza Košťálek.“
Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem...

Pardubický obránce Jan Košťálek (třetí zleva) slaví se spoluhráči Jakubem Laukem (vlevo) a Liborem Hájkem vstřelenou branku.

Obránce Jan Košťálek se snaží uniknout slovenskému útočníkovi Martinu...
Vítkovický Jan Košťálek (vpravo) v akci během utkání v Olomouci.
Čeští hokejisté slaví vítězství nad Finskem na úvod Švýcarských her.
Tomáš Marcinko (vlevo) z Brna v utkání proti Vítkovicím. V brance je Lukáš...
„Na mistrovství s námi mohl odcestovat jako osmý obránce, ale nebyl by zapsaný na soupisku a čekal by, jak se situace vyvine. V tu chvíli se nám omluvil z rodinných důvodů. Úplně se nám to nelíbilo, ale jeho rozhodnutí jsme respektovali,“ přidal Rulík.

Odpustil mu. I proto, že si na začátku probíhající sezony zavolali a Košťálek se mu omluvil.

„Na základě jeho vyjádření jsme se rozhodli ho nominovat,“ završil.

Když se poté čeští hokejisté sešli v pražských Holešovicích k prvnímu společnému tréninku, o Košťálka byl mezi novináři logický zájem. Nejprve se k celé situaci nechtěl moc vyjadřovat, nakonec ale spustil.

Obránce Jan Košťálek v dresu Vítkovic

„Doufal jsem, že to trenéři pochopí. Dal jsem přednost rodině, protože to pro mě byla těžká sezona. Hrál jsem ve Vítkovicích, jenže paní zůstala i se dvěma dětmi v Pardubicích. Potřeboval jsem být doma. Pokaždé rád reprezentuju, ale tentokrát to zkrátka nešlo,“ řekl.

Košťálek se totiž nevešel do plánů Dynama, klub ho tak poslal už loni v květnu na roční hostování na východ republiky.

Za rok se ale vrátil a v současnosti patří k nejlepším hráčům týmu. V obraně exceluje, drží si úchvatnou produktivitu, za dvacet zápasů nasbíral už osmnáct bodů, dal dokonce sedm gólů.

Válec z Davosu. Stránský navazuje na legendu a věří: Mám naději na olympiádu

V extraligovém bodování nad ním nenajdete jiného obránce, celkově mu mezi všemi hráči soutěže patří osmá příčka.

„Nevím, jestli můžu mluvit o formě, ale zatím nám to v Pardubicích funguje, hlavně přesilovky, ve kterých dáváme spoustu gólů. Těší mě to,“ hlásil skromně.

Český obránce Jan Košťálek (33) manévruje s kotoučem před napadajícím finským útočníkem Hannesem Björninenem (24).

Ulevilo se mu, že má u sebe nejbližší rodinu. I psychická pohoda tak má na jeho výkonnostním vzestupu velkou zásluhu. „Jsem doma, všechno nám šlape, což se přenáší i do hokeje,“ ví.

A když Rulíka a spol. ujistil, že o reprezentaci má i přes „incident“ z jara velký zájem, nebylo co řešit.

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

„Patří k nejlepším bekům extraligy, dostal se do špičkové fazóny. A my nemůžeme s obránci hazardovat, chceme být v nejsilnější možné sestavě,“ vysvětlil ještě Rulík.

Proto dává Košťálkovi šanci hned na první reprezentační akci sezony. A nepřekvapilo by, kdyby tak učinil i příště, na Švýcarských hrách v prosinci.

Program Finských hokejových her

I na ně chce vzít ty nejlepší hráče, které má po Evropě k dispozici. Právě ti se mají poprat o zbylá místa na olympiádu, která nezaplní hokejisté z NHL.

Ačkoliv má Košťálek na pravé straně obrany velkou konkurenci v Hronkovi, Gudasovi, Jiříčkovi nebo Špačkovi, na mistrovství světa ve Švýcarsku by klidně mohl patřit k oporám.

A zkušený třicetiletý zadák bude chtít realizačnímu týmu i dál dokazovat, že do reprezentace patří.

