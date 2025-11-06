„Na mistrovství s námi mohl odcestovat jako osmý obránce, ale nebyl by zapsaný na soupisku a čekal by, jak se situace vyvine. V tu chvíli se nám omluvil z rodinných důvodů. Úplně se nám to nelíbilo, ale jeho rozhodnutí jsme respektovali,“ přidal Rulík.
Odpustil mu. I proto, že si na začátku probíhající sezony zavolali a Košťálek se mu omluvil.
„Na základě jeho vyjádření jsme se rozhodli ho nominovat,“ završil.
Když se poté čeští hokejisté sešli v pražských Holešovicích k prvnímu společnému tréninku, o Košťálka byl mezi novináři logický zájem. Nejprve se k celé situaci nechtěl moc vyjadřovat, nakonec ale spustil.
„Doufal jsem, že to trenéři pochopí. Dal jsem přednost rodině, protože to pro mě byla těžká sezona. Hrál jsem ve Vítkovicích, jenže paní zůstala i se dvěma dětmi v Pardubicích. Potřeboval jsem být doma. Pokaždé rád reprezentuju, ale tentokrát to zkrátka nešlo,“ řekl.
Košťálek se totiž nevešel do plánů Dynama, klub ho tak poslal už loni v květnu na roční hostování na východ republiky.
Za rok se ale vrátil a v současnosti patří k nejlepším hráčům týmu. V obraně exceluje, drží si úchvatnou produktivitu, za dvacet zápasů nasbíral už osmnáct bodů, dal dokonce sedm gólů.
V extraligovém bodování nad ním nenajdete jiného obránce, celkově mu mezi všemi hráči soutěže patří osmá příčka.
„Nevím, jestli můžu mluvit o formě, ale zatím nám to v Pardubicích funguje, hlavně přesilovky, ve kterých dáváme spoustu gólů. Těší mě to,“ hlásil skromně.
Ulevilo se mu, že má u sebe nejbližší rodinu. I psychická pohoda tak má na jeho výkonnostním vzestupu velkou zásluhu. „Jsem doma, všechno nám šlape, což se přenáší i do hokeje,“ ví.
A když Rulíka a spol. ujistil, že o reprezentaci má i přes „incident“ z jara velký zájem, nebylo co řešit.
„Patří k nejlepším bekům extraligy, dostal se do špičkové fazóny. A my nemůžeme s obránci hazardovat, chceme být v nejsilnější možné sestavě,“ vysvětlil ještě Rulík.
Proto dává Košťálkovi šanci hned na první reprezentační akci sezony. A nepřekvapilo by, kdyby tak učinil i příště, na Švýcarských hrách v prosinci.
I na ně chce vzít ty nejlepší hráče, které má po Evropě k dispozici. Právě ti se mají poprat o zbylá místa na olympiádu, která nezaplní hokejisté z NHL.
Ačkoliv má Košťálek na pravé straně obrany velkou konkurenci v Hronkovi, Gudasovi, Jiříčkovi nebo Špačkovi, na mistrovství světa ve Švýcarsku by klidně mohl patřit k oporám.
A zkušený třicetiletý zadák bude chtít realizačnímu týmu i dál dokazovat, že do reprezentace patří.