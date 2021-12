Olomoucká cesta nahoru? Hokejovostí to asi neuděláme, tuší Knotek

Čtvrtá prohra z pěti zápasů a jen devět vstřelených branek. Na to se asi moc nevyhrává.

Góly... samozřejmě, chtěli bychom je dávat. Je to těžké, pořád bych se opakoval. Musíme se víc tlačit před bránu. Recept není, jak se góly střílejí je dané. Více klidu, více razance. Když nám to nelepí, tak se víc rvát. Domlátit puk za brankovou čáru hlavou, rukou, čímkoliv.

V nedělním zápase proti Kometě (0:2) to navíc bylo bez vstřelené branky. Hodnocení?

Přesně tuhle otázku jsem nechtěl slyšet! Divné utkání. Lepší slovo mě nenapadá. Asi to byl vyrovnaný zápas, ale z naší strany od začátku nepovedený.

Jakub Sedláček v Plecharéně letos udržel už druhé čisté konto, tentokráte však jako váš soupeř.

Moc jsme mu to, pravda, neznepříjemnili. Měli jsme akorát nějaké závary, ale bylo toho málo.

Dva měsíce vám kryl záda, teď přijel jako sok. Popichovali jste se nějak?

V zápase na to ani nebyl prostor, protože jsem se před něj vůbec nedostal! Po utkání jsme si popřáli hodně štěstí, jinak nic.

Kometa po druhém gólu hru kontrolovala a příliš neútočila.

Je to zkušený mančaft. Vedli 2:0 a neměli potřebu někde lítat nebo hrát nahoru, dolů. Zatáhli se a to byla voda na jejich mlýn. Dokázali toho využít a vedení si pohlídat.

Brno vám dovolilo pouze jednu přesilovku. Spoléhali jste se na ně před zápasem?

V posledních zápasech se nám v nich daří a určitě by vývoj zápasu mohly zvrátit. Ale nemůžeme každé utkání spoléhat na to, že budeme hrát tři, čtyři přesilovky. Je pravda, že některé zákroky se písknout daly, ale my jsme to měli především urvat ve hře pět na pět.

Nezažíváte teď příliš povedené období. Může vás to dostat dolů?

Před vítězstvím v Litvínově jsme prohráli tři zápasy. Nevyhraných mačů je celkem dost, takže zda nás to může dostat dolů? Už jsme dole. Doufal jsem, že výhra v Litvínově nás dostane zpět na vítěznou vlnu a zase půjdeme nahoru. Ale nestalo se a nám nezbývá nic jiného, než se vzchopit v hlavě a nějak se z toho dostat.

Jak?

Makáním a bojovností. Tady v Olomouci to hokejovostí asi neuděláme.

V pátek hrajete doma proti Mladé Boleslavi, delší odpočinek se hodil?

Přijde to vhod. Vypnout a nemyslet jen na hokej. Zápasy jdou rychle za sebou a nasčítá se to. Téměř vždy hrajeme vyrovnané mače, co stojí hodně sil. Takže pětidenní pauza bodne.