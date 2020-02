Dufek začal sezonu v první lize, teď je útočník Zlína v reprezentaci

Dufkovi pomohla k pozvánce nejen dobrá aktuální forma v extralize, ale také zmíněná zkušenost z loňského kempu v Praze. „Vybrali jsme tehdy všechny mladší hráče, abychom je poznali a zjistili, jestli mají nějakou perspektivu. Zůstal s námi druhý týden, projevoval se velmi dobře,“ řekl Říha na Dufkovu adresu.

„Dalo mi to hodně. Mohl jsem pozorovat nejlepší české hráče, jak se chovají, jak se připravují. Je to pro mě obrovská zkušenost a motivace do budoucna. Otevřelo mi to oči. Mám se ještě co učit,“ hodnotil před rokem svoji první zkušenost s reprezentací dospělých.

Dufek přitom začal letošní sezonu v prvoligovém Přerově, po návratu do Zlína se ale stal stabilní součástí týmu a momentálně je jeho nejlepším střelcem. Vítězná trefa v nedělním domácím duelu proti Plzni byla jeho dvanáctou. „Zavolali jsme trenérům do Zlína, kteří nám ho vyloženě doporučili,“ podotkl Říha.

Zatímco v týmu Beranů patří mezi nejproduktivnější hráče, Říha počítá s dvaadvacetiletým křídelníkem do čtvrtého „udržovacího“ útoku. „Nečekáme od něho hokejové zázraky, ale disciplínu. Zařadíme ho do pětky, která bude nastupovat, aby si klíčoví hráči odpočinuli. Slibujeme si od ní, že vnese do hry soupeře trochu zmatku,“ upřesnil Říha.