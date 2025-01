O stupeň výš než Kanada. Rekordmani táhnou sebejisté Američany. Jak na ně?

Jmenuje se James Hagens. V listopadu oslavil osmnáctiny a touží po pozici hráče, jehož jméno v červnu při výběru mladíků do nejlepší ligy světa vysloví jako první.

Zařadil by se do společnosti jen osmi krajanů, kterým se poštěstilo. Vyčnívají mezi nimi Mike Modano, Patrick Kane či Auston Matthews.

„Když koukáte na ty kluky, co šli z prvního místa, je to splněný sen. Pro tohle dřete, bylo by to speciální, kdyby se ta práce takhle vyplatila,“ rozplýval se před kanadskou televizí TSN mimořádně nadaný útočník nad cílem, který si stanovil.

Na další americkou jedničku se čeká od roku 2019, kdy New Jersey ukázalo na Jacka Hughese. A nejvěrnější kopii zrovna tohoto šikovného útočníka najdete právě v mladíkovi se stejnými iniciálami.

Momentálně nejproduktivnější hráč NHL Jack Hughes (86) z New Jersey Devils se chystá ke střele.

I nyní na mistrovství prokazuje, že je to génius na ledě. Playmaker, který na vyšší úroveň posouvá spoluhráče okolo. Jak už to ale u juniorů bývá, propírají se jeho proporce. Postava o výšce 180 centimetrů s 80kilovou vahou vzbuzuje mírnou skepsi. Na druhou stranu, zase přesně odpovídá Hughesovi.

„Miluju tvrdou hru a rád se pouštím do soubojů,“ reaguje navíc Hagens pro další kanadský kanál Sportsnet. „Nejsem ten typ, co by stál opodál a hlavně dobře vypadal. Občas se i do šarvátek zaplétám až moc.“

Přece jen si navykl z vyrůstání v hokejové rodině. Sportu na ledě se věnoval jeho otec Michael. Druhý Michael, o rok starší bratr, s Jamesem kooperuje v univerzitní NCAA v dresech Boston College. Navrch připočtěte patnáctiletou sestřičku Emmu, která taky hraje. To je famílie, co?

Proto je asi Hagens taky bojovník. Přenesl se přes nezdar, kdy se těsně nedostal už do loňského výběru dvacítek. Poslední draft se mu ještě vyhl, protože se narodil až po hraničním datu 15. září.

James Hagens Profil Datum a místo narození: 3. listopadu 2006, Hauppauge, New York (USA)

Výška: 180 cm

Váha: 80 kg

Pozice: Útočník (centr)

Držení hole: Levé

Tým: Boston College (NCAA)

Teď jsou jeho hlavními vyzyvateli zřejmě hned tři Kanaďané.

Obránce Matthew Schaefer se ale na probíhajícím juniorském šampionátu zranil, útočník Porter Martone pro změnu zaostal za očekáváním, gólu se dočkal až ve čtvrtfinále s Českem. Navíc i v bodování juniorské soutěže OHL zůstává za sedmnáctiletým Michaelem Misou. Oním posledním kandidátem, který v 33 zápasech posbíral 64 bodů, nicméně pro šampionát se do sestavy nevešel.

Dost možná jim tak přední příčku vyfoukne Američan.

„Nikdy jsem ani Jamese neviděl, že by měl nějaké obavy,“ podotýká Brendan Buckley, trenér Boston College, kterou v americkém výběru reprezentuje hned šest hráčů. Hagens zde tuto sezonu zatím nakupil dvacet bodů v patnácti utkáních. „Nepoznali byste na něm, že je pod tíhou očekávání, s úsměvem si jde za svým.“

Na posledním šampionátu do osmnácti let jeho klid, přehled a schopnost vidět to, co jiným zůstává skryté, křiklavě vynikly. Dvaadvaceti body těsně překonal historický turnajový rekord jistého Nikity Kučerova.

Mezi obránci zase v produktivitě kraluje tvrdý, střelecky přesný, mrštný i dovednostmi nabitý Cole Hutson. Během dvou MS osmnáctek zapsal pětadvacet bodů, suverénně nejvíc ze všech beků.

Asi nepřekvapí, že právě tihle dva osmnáctiletí kluci táhnou produktivitu Spojených států i o věkovou kategorii výš. Oba mají osm bodů. Hagens vyrovnanou bilanci 4+4, Hutson 2+6.

Americký obránce Cole Hutson (24) pozoruje, kterak puk po střele Jamese Hagense (není na snímku) prochází mezi betony německého brankáře Nica Pertucha (1).

To je mimochodem další drobný prvek, který je spojuje s jejich semifinálovým soupeřem. Útočníci Jakub Štancl s Vojtěchem Hradcem taky nasbírali po osmi bodech a vévodí české produktivitě. Ještě zajímavěji pro všechny detailisty působí dokonale shodné skóre po pěti zápasech – 29:12.

Souboj v noci ze soboty na neděli tak svádí dohromady dva ofenzivně skvělé naladěné celky, které mají nejvyšší úspěšnost střelby.

Američané jsou ale ještě o stupeň výš než Kanada, která se letošními dvacítkami protrápila. Přesilovky mají druhé nejúspěšnější po Švédsku, v průměru proměňují každou třetí. Díky nim v Ottawě vyzráli (4:1) na svého zámořského rivala, jenž zrovna v tomto duelu hrál solidně. Leč nedisciplinovaně.

„To nejtěžší máme před sebou,“ hlásil také po čtvrtfinálovém triumfu i trenér Patrik Augusta.

Jeho svěřenci se s USA shodují minimálně ještě v jednom aspektu. Obě mužstva na turnaji klopýtla. Zrovna Američané doplatili na ztráty kotouče ve skupinovém utkání proti jako vždy bruslivému aktivnímu Finsku. Výhra Seveřanů 4:3 po prodloužení možná představuje klíč, jak favorita důkladně potrápit.

Americký útočník James Hagens překonává švýcarského brankáře Christiana Kirsche na MS hokejistů do 20 let.

Obhájci titulu těží z pasivity i z rychlých přechodů do protiútoků. Českému týmu už se tak nesmí stávat to, co proti neplodné Kanadě od druhé třetiny. Podle finského vzoru na soupeře potřebují vyvíjet tlak napadáním.

A zároveň vedle dostatečného množství sil doufat také v úžasný výkon brankáře Michaela Hrabala i proti brejkům. Nebo při duelech s důvtipným Hagensem, který opět něco vymyslí.