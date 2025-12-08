Nepříjemnost pro dvacítku. Brankář Milota nestihl doléčit zranění, na MS bude chybět

  17:02
Jakub Milota se stále potýká se zraněním třísel, českým hokejistům na mistrovství světa do 20 let v Minnesotě nepomůže. Devatenáctiletý gólman v této sezoně stihl za kanadský klub Blainville-Boisbriand Armada v soutěži QMJHL odchytat jen tři zápasy. V nominaci ho nahradí Ondřej Štěbeták.
5 fotografií

Informace o absenci Miloty, který měl být v českém kádru jedním z osmi držitelů bronzové medaile z minulého šampionátu v Kanadě, potvrdil pro iSport.cz manažer týmu Otakar Černý.

„Měl zranění, ale už trénuje a podle poslední zpráv vypadá vše dobře. Ale aby ho uvolnil klub, tak čekáme na popis jeho magnetické rezonance, kterou podstoupil. Věříme, že zprávy budou pozitivní a připojí se k týmu,“ řekl Augusta před pěti dny na tiskové konferenci.

Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

Trojici brankářů pro MS nyní tvoří Matyáš Mařík z Českých Budějovic, Michal Oršulák z celku Prince Albert a rovněž ve WHL působící osmnáctiletý Štěbeták, který chytá v Portlandu.

Evropská část týmu se sejde ve středu v Praze, den nato odletí do zámoří. Ve městě Bemidji v Minnesotě se připojí i zbytek týmu.

České juniory poté čeká kemp, jehož součástí budou i přípravná utkání proti Lotyšsku a Slovensku. Mistrovství světa pro ně začne 27. prosince proti Kanadě, dalšími soupeři ve skupině B v Minneapolis budou Dánsko, Finsko a Lotyšsko.

Moravec mladší už střílí extraligové branky. Těší mě, že máma gól viděla, říká

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

Hokejově vyrostl v Ostravě, kde ho na led přivedl táta David Moravec. Ano, ten. Vlasatá kometa, jak se mu říkávalo, člen naganské party, střelec vítězné branky z finále mistrovství světa 2001. David...

7. prosince 2025  20:23

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

