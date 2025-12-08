Nepříjemnost pro dvacítku. Brankář Milota nestihl doléčit zranění, na MS bude chybět

Informace o absenci Miloty, který měl být v českém kádru jedním z osmi držitelů bronzové medaile z minulého šampionátu v Kanadě, potvrdil pro iSport.cz manažer týmu Otakar Černý.
„Měl zranění, ale už trénuje a podle poslední zpráv vypadá vše dobře. Ale aby ho uvolnil klub, tak čekáme na popis jeho magnetické rezonance, kterou podstoupil. Věříme, že zprávy budou pozitivní a připojí se k týmu,“ řekl Augusta před pěti dny na tiskové konferenci.
Trojici brankářů pro MS nyní tvoří Matyáš Mařík z Českých Budějovic, Michal Oršulák z celku Prince Albert a rovněž ve WHL působící osmnáctiletý Štěbeták, který chytá v Portlandu.
Evropská část týmu se sejde ve středu v Praze, den nato odletí do zámoří. Ve městě Bemidji v Minnesotě se připojí i zbytek týmu.
České juniory poté čeká kemp, jehož součástí budou i přípravná utkání proti Lotyšsku a Slovensku. Mistrovství světa pro ně začne 27. prosince proti Kanadě, dalšími soupeři ve skupině B v Minneapolis budou Dánsko, Finsko a Lotyšsko.