Byl to fofr, uznal novic Flek. Debut v reprezentaci mu ale nakonec zhořkl

Právě pro něj připravil šanci v 10. minutě, po které se ujal český tým vedení. Jakub Flek po pravé straně rozjel rychlý protiútoku, našel Šťastného a ten překonal Magnuse Hellberga blafákem do forhendu. „Chtěli jsme na ně nastoupit aktivně, což se nám povedlo. Potom se nám podařilo vstřelit branku, což dodalo sebevědomí. Splnili jsme si, co jsme si řekli, že chceme hrát. Povedlo se to,“ pochvaloval si začátek utkání.



„Nechtěli jsme hrát ustrašený hokej, protože když se člověk bojí a má strach, že něco zkazí, tak to právě zkazí. Chtěli jsme hrát jednoduše, hodit si to do pásma a potom po nich lítat. Ze začátku se nám to dařilo. Pak nás párkrát zavřeli, ale to je hokej,“ podotkl Flek.

Překvapilo jej, že že český tým nehrál v utkání ani jednu přesilovkou hru. „To jsem docela koukal. Některé zákroky byly hraniční, ale nepískli to, museli jsme se s tím popasovat,“ řekl Flek na adresu finských sudích Joonase Kovy a Aara Brännareho.

Při debutu si opora Karlových Varů potvrdila, že je hokej na mezinárodní scéně rychlejší než v extralize. „Byl to velký fofr. Oproti extralize jsou hráči šikovnější, nechci nikoho urazit, ale hlavně se hra hrozně rychle otáčí. Vyhodíte puk a jejich bek na nic nečeká, švihne to na křídlo a zase se to valí proti vám. Takže fičák to byl velký,“ podotkl.

Věří, že v příštím vystoupení v národním týmu ukáže i více ze svého umění. „Nervozitka nějaká byla, i když jsem si ji nechtěl extra připouštět. Ale byly situace, kdy jsem si nedovolil úplně to, co v klubu. Nechtěl jsem nic pokazit, některé situace byly řešené ukvapeně. Ale věřím, že to přijde a snad jsme odvedli dobrý výkon, byť se prohrálo,“ doplnil Flek.

Očekával, že po zápase bude mít hodně zpráv od příbuzných a známých. „Uvidím, co se tam vysype. Ale napíšu přítelkyni, zavolám rodičům. Možná někdo pogratuluje k bodu, ale konec mi zhořknul. Musíme vyhrát v sobotu a v neděli,“ doplnil Flek, který chce načerpat z národního týmu co nejvíce zkušeností. „Je radost sledovat ostatní kluky při hře. Snažím se od nich co nejvíce učit,“ dodal.