Výsledky špatné, herně jsme ve ale Švédsku nepropadli, tvrdí hokejisté

Poslední třetinu jste prohráli 1:5, proč jste ji nezvládli?

Flek: O přestávce by nás vůbec nenapadlo, že to takhle dopadne. Šli jsme do poslední třetiny s tím, že budeme pořád aktivní a hrát svůj hokej. Bohužel se nám hra sesypala. Přesto si myslím, že výsledek neodpovídá předevené hře.

Špaček: Po gólu na 2:1 jsme byli pořád na puku a vytvářeli si šance. I ve třetí části jsme prvních deset minut začali dobře. Jenže když Rusové vyrovnali, tak nás dostali dolů. Jakmile to bylo 3:4, tak už jsme byli svázaní.

Jakub Flek (vlevo) se snaží dostat k puku před brankářem Askarovem. Michael Špaček vyrovnává v duelu s Ruskem na 1:1.

Bylo to nezkušeností kádru?

Špaček: Těžko říct. Nemyslím si, že by nám chyběly zkušenosti. Bohužel jsme udělali chyby a soupeř je potrestal.

Flek: V tu chvíli byla jediná rada se z toho nezhroutit, zařvat si na střídačce. Zkoušeli jsme se nabudit, ale nepomohlo to. Udělali jsme drobné chybičky a dostali spoustu gólů. Měli jsme se oklepat a převážit zápas na naši stranu.

Máte kvůli tomu zkažený dojem ze zápasu i z celého turnaje?

Flek: Samozřejmě, konečný výsledek přetlouká všechno, i můj gól.

Špaček: Za sebe můžu říct, že jsem vyloženě nasr..., protože jsme to měli dobře rozehrané. Naštvaní jsou ale všichni. Takový je hokej, nezvládli jsme posledních deset minut.

Flek: Mrzí to každého z nás, protože byla obrovská čest reprezentovat. Měl jsem z týmu výborný pocit, nikdo nic nevypustil, dali jsme do toho všechno.

Ale zase jste byli nedisciplinovaní.

Flek: Ano, s tím souhlasím, hlavně v prvních dvou zápasech jsme měli vyloučených hodně a soupeři to trestali.

Špaček: Je to škoda, protože jsme vlastně ve všech utkáních nehráli špatně, ale pokazili si to nedisciplinovaností. Při hře pět na pět jsme hráli dobrý hokej.

Jaké si z toho vzít ponaučení?

Špaček: Všechno špatné je pro něco dobré. Musí nás to naopak nakopnout, musíme si zapamatovat, co jsme udělali špatně ve třetí části a udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo.

Flek: Chyba byla také v tom, že jsme se s Ruskem nechali strhnout k rozlítané hře. Zápasy s Finskem a Švédskem byly víc o taktice. Rusové nebyli tolik silní v obraně, chtěli jsme toho využít a chodit do protiútoků, ale bohužel.

Chtěli jste do utkání nastoupit, když hned v pondělí vás čeká extraliga?

Špaček: O tom nebyla vůbec žádná debata, já jsem chtěl hrát, protože každý zápas v repre je parádní. Byl jsem hrozně rád, že jsem mohl nastoupit. Užíval jsem si, že na Švédské hry můžu jet.