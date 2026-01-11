Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS juniorů, když národní tým poráží Kanadu 6:4. | foto: AP

Václav Havlíček
V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu bruslit. Řekli mi: No tak to teda půjdeš! A zaplaťpánbůh za to. Udělali dobře,“ culí se čerstvý držitel stříbrných medailí z juniorského mistrovství světa, který na turnaji nastřádal bilanci 1+3 včetně dvou asistencí ve smutném finále.

Letos v červenci oslaví dvacáté narozeniny, proto není divu, že se při vzpomínání na zážitky z juniorských reprezentací trochu dojímá. Uteklo to rychle. Ještě před lety se proháněl na ledě v rodném Uničově, pak zamířil do Vítkovic a z tamní juniorky, bez jediného startu v české extralize, vycestoval do kanadské OHL. „Nejlepší krok, co jsem mohl udělat,“ tvrdí Fibigr.

Kvapík mu nekončí ani po úspěšném šampionátu. Volno? Kdepak. „Mohli bychom se prosím spojit dřív?“ nahodí zprávou z daleké Kanady. Místo toho aby si po návratu ze šampionátu hodil nohy za stůl, musí totiž balit a cestovat. „Zrovna jsem byl vytrejdován,“ prozrazuje Jakub Fibigr, nyní už hráč Windsor Spitfires, pro iDNES Premium.

Přišlo to nečekaně?
Už před šampionátem jsem tušil, že se to může stát, ale v průběhu mistrovství jsem to nechtěl řešit. Dozvěděl jsem se to až krátce po finále, takže to máme teď takové hektické.

„Byl jsem tenkrát ve Vítkovicích a byla otázka: Zámoří, nebo zůstat? Měl jsem slíbené, že bych dostával v extralize ice time, ale mělo to být limitované na pět až deset minut. Deset minut by se dalo, ale neměl jsem žádnou záruku.“

Jakub Fibigr

