„Ale mě osobně to hodně naštvalo, protože je neuvěřitelné, že někoho v roce 2026 může napadnout říct takovou věc. A ještě naživo v televizi.“
Macinka o víkendu prohlásil, že hokej považuje za mužský sport a hokejistky označil za mužatky. Úplně tím tak odclonil zásadní téma, o kterém byla řeč. A to, jestli česká vláda skutečně podpoří zákaz startu ruských hokejistek na lednovém šampionátu hráček do 18 let.
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Ostudu tím navíc způsobil až za mořem. Proti Macinkovi vystoupili hokejisté NHL Lukáš Dostál, Martin Nečas, Adam Klapka nebo známý skaut Jiří Hrdina. A jejich vyjádření přes noc proletěla hokejovým prostředím v USA a Kanadě.
Údiv vyjádřili i pracovníci Mezinárodní hokejové federace (IIHF) přímo v dějišti ženského mistrovství. „Bývalá hráčka Reagan Rustová, která teď dělá pro IIHF, se mě hned ptala, co se to děje. Ozvalo se mi i několik dalších lidí z Ameriky,“ tvrdí Mocek, který dlouhodobě žije v New Yorku, kde pracuje zároveň jako dovednostní trenér hokejistů.
„Takový výrok může říct jedině zakomplexovaný jedinec, který neví nic o hokeji. A určitě ne o ženském,“ říká naštvaně Mocek. „Naše hráčky si všechny své úspěchy musely zasloužit a odmakat. Není fér, že musí poslouchat taková vyjádření. Všem lidem, kteří mají zdravý rozum a základní slušné vychování, děkuju za podporu ženského hokeje.“
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Podle Mocka ale celému humbuku v neděli nešlo uniknout, takže se kauza v kabině českých reprezentantek řešila před důležitým zápasem se Švýcarkami (Češky prohrály 1:2 po prodloužení).
A hráčky ho vedle humorných poznámek braly dost vážně. „Za posledních pět let juniorky a áčko přivezly pět medailí z mistrovství světa. To je přece skvělá reprezentace naší země, která zaslouží respekt a obdiv,“ zlobí se Mocek.