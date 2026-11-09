Macinka byl hokejistkám k smíchu. Divili se i v Americe, říká naštvaný kouč Češek

Robert Rampa
  16:18
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Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo...

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo Mocek. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo...
Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo...
Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo...
Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Ivo Mocek,...
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Zatímco veřejnost a politiky slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) o hokejistkách mužatkách pobouřila, samy české reprezentantky prokázaly sílu ducha, kterou by mnozí chlapi mohli závidět. „Jsem na naše hráčky velmi hrdý, jak se k výroku postavily. Jen si z něj a z pana Macinky udělaly legraci,“ poví pro iDNES.cz z dánského dějiště mistrovství světa žen jeden z trenérů národního týmu Ivo Mocek.

„Ale mě osobně to hodně naštvalo, protože je neuvěřitelné, že někoho v roce 2026 může napadnout říct takovou věc. A ještě naživo v televizi.“

Macinka o víkendu prohlásil, že hokej považuje za mužský sport a hokejistky označil za mužatky. Úplně tím tak odclonil zásadní téma, o kterém byla řeč. A to, jestli česká vláda skutečně podpoří zákaz startu ruských hokejistek na lednovém šampionátu hráček do 18 let.

Mužatky? To bylo hodně bez respektu. Nosková nejen o výhře na Turnaji mistryň

Ostudu tím navíc způsobil až za mořem. Proti Macinkovi vystoupili hokejisté NHL Lukáš Dostál, Martin Nečas, Adam Klapka nebo známý skaut Jiří Hrdina. A jejich vyjádření přes noc proletěla hokejovým prostředím v USA a Kanadě.

Údiv vyjádřili i pracovníci Mezinárodní hokejové federace (IIHF) přímo v dějišti ženského mistrovství. „Bývalá hráčka Reagan Rustová, která teď dělá pro IIHF, se mě hned ptala, co se to děje. Ozvalo se mi i několik dalších lidí z Ameriky,“ tvrdí Mocek, který dlouhodobě žije v New Yorku, kde pracuje zároveň jako dovednostní trenér hokejistů.

„Takový výrok může říct jedině zakomplexovaný jedinec, který neví nic o hokeji. A určitě ne o ženském,“ říká naštvaně Mocek. „Naše hráčky si všechny své úspěchy musely zasloužit a odmakat. Není fér, že musí poslouchat taková vyjádření. Všem lidem, kteří mají zdravý rozum a základní slušné vychování, děkuju za podporu ženského hokeje.“

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Podle Mocka ale celému humbuku v neděli nešlo uniknout, takže se kauza v kabině českých reprezentantek řešila před důležitým zápasem se Švýcarkami (Češky prohrály 1:2 po prodloužení).

A hráčky ho vedle humorných poznámek braly dost vážně. „Za posledních pět let juniorky a áčko přivezly pět medailí z mistrovství světa. To je přece skvělá reprezentace naší země, která zaslouží respekt a obdiv,“ zlobí se Mocek.

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