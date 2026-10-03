POHLED: S Němcem v čele se hokej možná vydá vstříc Rusku. Bříza za Hadamczika?

Stát, který kdyby Břízu svou silou dvou hlasů jako všechny ostatní severské země podpořil, výsledek by zvrátil a zajistil by, že IIHF bude i nadále vůči Rusku zastávat pevný odpor.
Místo toho zvítězil Němec Franz Reindl. Brzy 72letý funkcionář nahradí 73letého Francouze Luca Tardifa, který oznámil, že nebude znovu kandidovat kvůli pokročilému věku...
Reindl získal podporu většiny zemí, u nichž je hokej v rozvojové fázi, ačkoliv Bříza dlouhé roky na IIHF pracoval právě v rozvojové komisi a zřejmě spoléhal, že mu země pozornost jednou oplatí.
Ještě zásadnější je, že Reindla nakonec podpořila Asie a země, které v prvním kole hlasovaly pro 30letého Aivaze Omorkanova. Kyrgyze reprezentujícího postsovětský blok s vazbami na Rusko.
Přehlédnout se nedá ani fakt, že Reindla v zákulisí tlačil bývalý šéf IIHF René Fasel. Přítel ruského vládce Vladimira Putina. Šéfkomentátor České televize Robert Záruba v pátek na sociálních sítích doslova uvedl, že Fasel za Reindla silně lobboval.
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Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy
Nabízí se tak další vážná otázka, jestli nový prezident plánuje otevřít dveře Rusku zpět do mezinárodního hokeje. Agresor války na Ukrajině už tak v poslední době nabírá na optimismu. Mezinárodní olympijský výbor doporučil jednotlivým federacím, aby ruské sportovce pustily zpátky, a oni se mohli zúčastnit letní olympiády v Los Angeles v roce 2028.
Ruský hokejový svaz navíc dostal spor s IIHF kvůli vyřazení před Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) a pevně věří, že instituce rozhodne v jeho prospěch.
„Nekandiduju za žádnou frakci, region ani kontinent, chci být prezidentem všech,“ hlásal Reindl před volbami obecnou floskuli.
Jisté je, že s Břízou v čele by IIHF měla vůči Rusku zásadovější postoj. Neustupovala by tak snadno, nebyla by vstřícnější a přátelštější.
Jak se zachová Reindl?
A existuje naděje, že i v čele se stárnoucím Němcem Mezinárodní hokejová federace nepovolí?
Mohla by. I proto, že Bříza alespoň na další čtyři roky obhájil post prvního viceprezidenta a nadále bude mít velké slovo.
Nebo proto, že z vládnoucí Rady IIHF vypadl Rus Pavel Bure a zástupce ruského hokejového svazu Dmitrij Kurbatov se do něj jako nový kandidát neprobojoval.
A taky proto, že Reindl v roce 2022 podpořil sankce proti Rusku a Bělorusku a že Rusové z jeho zvolení v prvních reakcích nadšením neskákali.
„S ním se ve vztahu k nám nic nezmění,“ lamentovaly ruské osobnosti napříč sportovními weby. Jen prezident ruského hokeje Vladislav Treťjak zadoufal: „Těšíme se na spolupráci. Snad se budete ke všem zemím chovat objektivně a nestranně!“
A nakonec jedna česká otázka. Břízovo nezvolení dost možná spustí domino na domácí půdě. Současný prezident svazu Alois Hadamczik je už dlouho v pracovní neschopnosti a podle informací iDNES.cz převelel velkou část svých povinností na ostatní funkcionáře.
Postupně se začíná mluvit o tom, že český hokej musí myslet dopředu a najít nástupce.
Dlouhodobým problémem je, že lukrativní pozici nikdo nechce zastávat. Bříza by ale podporu v českém hnutí nejspíš našel.