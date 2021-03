Odchází Jordan světového hokeje, smutní Bříza po Treťjakově konci

Co by nastalo, pokud by Treťjak neodstoupil z vlastní vůle?

Pokud by jakýkoliv zástupce v jakékoliv sportovní organizaci nerezignoval, vrcholný orgán, což je v našem případě kongres IIHF, by musel svolat zasedání, na kterém by ho odvolal. A tak by dosáhl naplnění rozsudku.

Jak to cítíte jako člen Rady IIHF a lidsky?

Můj názor se shoduje s prohlášením Reného Fasela. Je to smutný den. V roce 1972 jsem začal hrát hokej jako malý kluk po sledování zápasu Československa se Sovětským svazem. Vždycky jsem čekal, že budeme hrát proti Treťjakovi v bráně, který byl symbolem. Kdykoliv jsme vyhráli, on musel kapitulovat.

Jako sportovec dosáhl věhlasu. Jaký měl dosah na hokejové diplomatické scéně?

Už od 70. let byl Vlad neskutečným ambasadorem přátelství. Může to znít jako klišé, ale přátelstvím a výjimečným postavením sportu při sbližování hodně zapůsobil už během té éry. Byl mimořádně respektovaný v Kanadě i po celém světě. Osobnost, která spojovala. Jako funkcionář byl vzorem vstřícnosti a správné sportovní diplomacie.

Měli jste k sobě blízko?

Měli, hlavně v rámci Rady IIHF. Viděl jsem, jak je v různých zemích přijímán. Je to Michael Jordan hokeje. V každém odvětví najdeme jen velmi málo jmen výjimečných nejen v době aktivní kariéry, ale jejich odkaz zůstává silný i po jejím skončení. A to je právě Vlad.

Členové rady podle jeho vyjádření adresovali podpůrný dopis Světové antidopingové federaci. Co bylo jeho obsahem?

IIHF chápe vážnost celé kauzy a respektuje rozhodnutí. Na druhou stranu vnímáme, že kolektivní trest sebou nese nespravedlnost, která dopadne na lidi, kteří nebyli součástí velké dopingové aféry v ruském sportu. Zaujali jsme k tomu stanovisko jako jednotlivci a rada probírala další možnosti. Šlo nám o to, zda by WADA mohla zvážit své stanovisko a udělila výjimku. Vznesli jsme proto tento dotaz. Neberte to ale jako protestní nótu nebo obhajobu. Cítili jsme potřebu říci, že osobnost s velkým přesahem, diplomacií a spojovacím elementem je součástí tohoto trestu.



Jak Treťjakovým odchodem oslabí pozice Ruska v IIHF?

Neoslabí. Hokejové země jako Finsko, Švédsko, Česko a Rusko už léta silně spolupracují, nejsilnější evropské země mají své zájmy stejně jako i další účastníci mistrovství světa. Ani další členové Mezinárodní hokejové federace nevnímají jeho odchod jako oslabení Ruska na této půdě.

Příští volby do rady jsou až na podzim. Máte indicie, koho Rusové nominují?

Do podzimu zůstaneme v radě ve dvanáctičlenném složení. Potom má každá federace právo nominovat do voleb svého kandidáta, který bude mít podporu od svazu. Potom budou hlasovat všichni členové IIHF. Věřím, že Rusové přijdou se silnou osobností, protože mají velké mezinárodně uznávané persony.



Umíte si tam představit i někdejšího výborného útočníka Pavla Bureho, který brzy ukončil hráčskou kariéru a už léta je funkcionářem a manažerem?

Nechtěl jsem ho zmínit, ale jeho jméno se také hodně diskutovalo. Pokud ho Rusové nominují, bude regulérním účastníkem voleb. Můžu říci jen to, že by byl velmi uznávanou osobností s hokejovou historií.



Přistoupí IIHF tvrději k ruskému hokeji a národnímu týmu?

Do prosince 2022 už nyní musí v souladu s rozhodnutím nejen na olympijských hrách, ale i dalších akcích hrát pod neutrální vlajkou, nesmí hrát ruská hymna a dresy musejí splňovat specifikaci zadanou rozhodnutím WADA. Tedy nesmí oblékat žádný státní symbol či trikolóru. Probírali jsme tyto technické parametry vydaného rozhodnutí už pro MS osmnáctiletých, potom je šampionát žen a sezona vrcholí MS mužů. Na všech třech akcích už musejí být dodrženy tyto parametry.

Zvažovalo se vyloučení Ruska z vrcholných hokejových akcí?

Nemám tyto informace. Každá mezinárodní federace má svou historii, která se dotýkala problematiky dopingu. Dá se pochopit, že po aférách a emotivních střetech například v rámci biatlonu, se toto téma probíralo. My máme ovšem jinou historii. V rámci hokeje se neobjevily žádné dopingové aféry s výjimkou ženského týmu v Soči 2014. Hokej je jinak mimo ohnisko dopingových skandálů. Nezaznamenali jsme, že by ruský hokej jakkoliv porušil dopingová pravidla. Uvažovat o vyloučení Rusů by bylo nad rámec současného rozhodnutí.