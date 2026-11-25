IIHF o tom informovala v tiskové zprávě ve středu ráno.
„Toto rozhodnutí vychází z obav ohledně nezávislosti a nestrannosti dvou ze tří soudců v senátu CAS, zejména s ohledem na informace, které nedávno vyšly najevo a které se týkají možných vazeb mezi těmito dvěma soudci a Ruskem,“ stojí v prohlášení IIHF.
„Vzhledem k významu tohoto rozhodnutí a jeho dopadům na mezinárodní lední hokej považuje IIHF za naprosto nezbytné tuto záležitost projednat před Švýcarským federálním soudem,“ dočtete se v závěru.
Už minulý týden podávala IIHF stížnost právě k CAS ohledně dvou soudců, kteří rozhodovali o verdiktu s Rusy. Vedení světového hokeje vadilo, že v nedávné době navštívili Moskvu.
Mělo jít o předsedu senátu Giulia Palerma a Ismaila Sálima z Egypta. Oba se v uplynulých měsících objevili na Ruském mezinárodním arbitrážním kongresu, Palermo na něm v září dokonce přednášel.
IIHF mohla protestovat do konce října, což se ale nestalo a komise Mezinárodní sportovní arbitrážní rady (ICAS) už tak nemohla stížnost řešit.
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Teď má celou situaci prošetřit Švýcarský federální soud.
Ten je nadřazený Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) a slouží jako jediná a konečná odvolací instance proti jeho nálezům. Protože má CAS sídlo ve švýcarském Lausanne, podléhají jeho rozhodnutí švýcarskému zákonu o mezinárodním právu.
„Nepřiznání účasti na konferenci v Moskvě může být důvodem, aby k civilnímu soudu byla podána žaloba na přezkoumání rozhodnutí CAS pro procesní chybu. Protože možná podjatost soudce skutečně je procesní chybou. Myslím si, že podání žaloby by stálo za zvážení,“ uvedl již dříve pro iDNES Jan Šťovíček, v minulosti jeden z prvních českých arbitrů CAS.
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Švýcarský soud tak rozhodne, zdali soudci mohli být zaujatí. Pokud takového názoru nabudou, vrátí případ opět k CAS, jenž by musel případ znovu otevřít a znovu rozseknout.
Jisté však je, že se Rusové nezúčastní mistrovství světa juniorů na přelomu roku.
Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
Stejně se rozhodla i česká vláda, která nepustí ruské reprezentantky na lednové MS žen do 18 let v Ostravě.
Nejvíce pozornosti však logicky míří na seniorský šampionát v Německu, který ani půl roku před jeho startem nemá jasnou podobu. Respektive má, ale původní stanovisko CAS do něj natlačilo i Rusko.
Jenže organizátoři s takovým zvratem nepočítali a stále čekají na nutné zprávy od IIHF. K nim má pomoct švýcarský soud.
Pokud vyhodnotí, že CAS s výběrem soudců nepochybil, bude muset IIHF pracovat s původním stanoviskem, které vrátil ruské hokejisty na mezinárodní scénu.
Jenže mnohé země už jasně deklarovaly, že by do případného zápasu s Ruskem nenastoupily, což by turnaj ohromně komplikovalo, do značné míry dehonestovalo.
Německá vláda by případně mohla následovat rozhodnutí Kanady nebo Česka a Rusům znemožnit vstup do země. Pak by se šampionátu účastnit nemohli.
Celý zamotaný případ se dál komplikuje, jeho finální řešení je zatím daleko.