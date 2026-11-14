Námitka proti návratu Rusů. Hokejové federaci vadí cesta soudců do Moskvy

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  10:24
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Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně. | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) podle zámořských médií podala k Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) námitku proti jeho rozhodnutí vrátit ruské hokejisty do soutěží. Televize TSN či web The Athletic na základě svých zdrojů uvedly, že IIHF podnět opírá o neoznámené vazby dvou členů senátu CAS na Rusko.

O vazbách na Rusko dvou soudců z tříčlenného panelu, jenž v říjnu rozhodl o návratu Ruska na hokejové šampionáty, informoval začátkem týdne švýcarský web Inside Paradeplatz.

Uvedl, že egyptský arbitr Ismail Sálim se loni v Moskvě zúčastnil konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres a předseda tříčlenného senátu Giulio Palermo téže akce letos v září. Mluvčí CAS v reakci na dotaz webu podezření ze zaujatosti odmítl.

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Rusko, které se nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží od napadení Ukrajiny v únoru roku 2022, nařídil CAS vrátit na šampionáty koncem října. IIHF podle arbitráže nepředložila dostatečné důkazy pro naplnění právních podmínek, které by odůvodňovaly neúčast ruských týmů. Federace dosud vždy argumentovala bezpečnostní otázkou.

Proti návratu se hned postavily mimo jiné Česko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Rakousko, jejichž reprezentace odmítají proti ruským týmům nastoupit. Stejný postoj zaujala Ukrajina a hrát s Ruskem na juniorském šampionátu odmítlo i Švýcarsko.

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První akcí, na které by se mělo Rusko představit, je mistrovství světa hráčů do 20 let od 26. prosince do 5. ledna v Kanadě. Tamní vláda nicméně oznámila, že ruským hráčům a funkcionářům vstup do země neumožní, bez ohledu na to, zda mají platná víza. Český svaz ledního hokeje se chystá jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.

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