Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

„S Brnem a Jihomoravským krajem jsme v jednáních daleko,“ řekl Bříza, který konferenci při absenci prezidenta Aloise Hadamczika kvůli zdravotní indispozici řídí.
Česko, které vrcholnou seniorskou akci hostilo naposledy v roce 2024, oficiálně podalo kandidaturu na rok 2031 na začátku června.
Kongres Mezinárodní hokejové federace bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Aktuálně je Česko jediným kandidátem.
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Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?
Před dvěma lety se MS konalo v pražské O2 areně a v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně. V Pardubicích sice má vzniknout ještě větší arena než v Praze, ale tam je celý projekt teprve v zárodku.
V Brně by se jako v hlavním místě mělo konat také mistrovství světa juniorů do 20 let v roce 2030. Druhé město se ještě hledá.