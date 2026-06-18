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Česko chce hokejové MS v roce 2031 do Prahy a Brna, s Pardubicemi nepočítá

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  12:27
Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně, kde se akorát dostavuje nová arena. Na konferenci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) to řekl viceprezident svazu Petr Bříza. Nová - větší - arena je v plánu i v Pardubicích, ale s tou svaz nepočítá.

Čeští hokejisté oslavují snižující gól obránce Filipa Hronka (17) ve čtvrtfinále s Finskem. Gratulují David Tomášek (96) s Lukášem Sedlákem (23). | foto: Reuters

„S Brnem a Jihomoravským krajem jsme v jednáních daleko,“ řekl Bříza, který konferenci při absenci prezidenta Aloise Hadamczika kvůli zdravotní indispozici řídí.

Česko, které vrcholnou seniorskou akci hostilo naposledy v roce 2024, oficiálně podalo kandidaturu na rok 2031 na začátku června.

Kongres Mezinárodní hokejové federace bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Aktuálně je Česko jediným kandidátem.

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Před dvěma lety se MS konalo v pražské O2 areně a v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně. V Pardubicích sice má vzniknout ještě větší arena než v Praze, ale tam je celý projekt teprve v zárodku.

V Brně by se jako v hlavním místě mělo konat také mistrovství světa juniorů do 20 let v roce 2030. Druhé město se ještě hledá.

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