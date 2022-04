Prožil jsem skvělou sezonu, snad se trenérovi zalíbím, doufá Smejkal

„Reprezentace je pro mě vždycky to nejvíc, čeho můžu dosáhnout. Jakýkoliv sraz nebo zápas jsou pro mě čest. Takže jsem vůbec ani chvíli neváhal a jsem tady,“ řekl Smejkal, který si zahrál loňském mistrovství světa i letos v únoru pod pěti kruhy v Pekingu.

Sezona s týmem Pelicans mu skončila už 25. března. „Manažer Honza Černý mi volal už před týdnem, jestli bych se mohl připojit už ve Znojmě, ale trápila mě kyčel. Poslední dva zápasy jsem dohrával s bolestmi. Proto jsem volal trenérovi, jestli bych si mohl ještě týden odpočinout a tu kyčel doléčit. Nebyl to problém, takže jsem se připojil až teď v Chomutově,“ vysvětlil.

Právě Chomutov byl pro něj v dosavadním hokejovém životě důležitým místem. Během sezony 2017/18 zamířil na sever Čech na hostování ze Sparty. „Určitě jsem si vzpomněl, že jsem tu hrál, protože to pro mou kariéru bylo důležité,“ přitakal pětadvacetiletý útočník.

„Přestával jsem si tehdy trochu věřit, takže jsem šel na hostování do Chomutova tak trochu v rozpacích. Když to však vezmu zpětně, strašně mi to pomohlo, protože jsem tady začal pořádně hrát seniorský hokej. Jde o jeden ze zlomových momentů mé kariéry. Řekl bych, že jsem se právě tady hokejově trochu probral. Dokázal jsem si, že hokej hrát umím,“ uvedl Smejkal.

Hokejisty čeká Německo Další test pro českou hokejovou reprezentaci pod vedením nového kouče Kariho Jalonena obstarají ve čtvrtek a v pátek v Chomutově zápasy Euro Hockey Challenge proti Německu. Čtvrteční duel se začátkem v 17.10 bude jubilejním 2000. zápasem v historii české a československé reprezentace. Třetí tisícovku utkání načne národní tým o den později od 15.00.

Potěšilo ho, že se objevil i v hledáčku nového kouče Kariho Jalonena, jenž nahradil Filipa Pešána. „Může se stát, že se novému trenérovi nebudu líbit, nebo naopak se mu budu líbit víc. Moje pozice se může změnit, třeba nemusí být žádná. To teď nikdo neví, ale nároďák je pro mě to nejvíc, takže se těším na každý zápas a v každém střídání tam nechám všechno,“ ujistil.

Věří, že mu může trochu napomoci i fakt, že má díky posledním dvěma sezonám, které strávil na severu Evropy, lepší znalost finské mentality a hokejového uvažování.

„Možná to trochu výhoda být může. Finové si zakládají na detailech a taktice, což jsem poznal v klubech. Na druhou stranu stejně pak bude rozhodovat, jestli se hráč trenérovi líbí a zapadá mu do systému. Vím, že Finové hodně dbají na dodržování systému a chtějí, aby hráči věci dělali správně. Samozřejmě potom třeba můžete přidat nadstavbu v útočném pásmu,“ podotkl Smejkal.

Cílem je přirozeně účast na šampionátu, který se odehraje v květnu právě ve Finsku. „Věřím si a myslím, že mám za sebou výbornou klubovou sezonu. Na olympiádě se nám sice nepovedl dobrý výsledek, ale myslím, že jsem nehrál špatně,“ prohlásil.

Ve 47 zápasech včetně vyřazovacích bojů zaznamenal 26 gólů a 21 asistencí. V klubu ale končí, podle spekulací má zamířit do Švédska. Sám ale budoucí angažmá neprozradil.

„Je pravda, že ve Finsku pokračovat nebudu. Kam půjdu, se zveřejní později, takže to zatím nechám takhle, i když to za chvíli bude venku,“ řekl s úsměvem Smejkal. „Jsem rád, že už je to domluvené a můžu se soustředit jen na hokej, užívat si každý den sezony navíc a dát do toho všechno.“