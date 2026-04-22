Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

Český tým nastoupil s útočníkem Tomkem v roli kapitána a hned první dvacetiminutovka naznačila, že konfrontace se zámořským celkem nabídne velkou bitvu. Skončila vyrovnaně na střely na branku a bezgólovým skóre, ačkoliv se do ní vtěsnalo všech šest trestů celého zápasu.
V polovině třetiny měl první velkou šanci Plante, brankář Sklenička vyrážečkou jeho pokus vytěsnil. Při přesilovce českého týmu ve 13. minutě ujeli dva Američané do přečíslení dvou na jednoho, bránící Michálek ale situaci skvěle odbránil a Stuartovo zakončení zblokoval.
Bogas jen o chvilku později poslal puk do hlediště a národní tým hrál minutu pět na tři, jenže bez efektu, gólmana Knowlinga vážněji neohrozil.
Ve 24. minutě nevyužil možnost otevřít skóre Rogowski, vzápětí na druhé straně slavili gól Češi. Ačkoliv nesehráli přečíslení ideálně, důrazný Hartl dotlačil odražený puk za brankovou čáru. Další šanci neproměnil Tomek.
Ve 28. minutě vyrovnal Zajic, když dokázal zasáhnout těsně před Skleničkou poskakující kotouč. Jen o 65 sekund později Cullen sám zakončil situaci dva na jednoho - obránce Vaněček kotouč zblokoval, ale jen částečně a Sklenička na změnu směru jeho letu nestihl zareagovat. Další šance Američanů Tomajkův výběr přestál právě díky Skleničkovi bez úhony.
Ve třetí části český tým favorita přestřílel (14:10) a jeho snaha o vyrovnání přinesla brzy ovoce. Hukova rána ve 44. minutě byla sice zablokovaná, ale z brankoviště dorážející Hora nezaváhal.
Další možnosti měli Hartl, Řípa, Ruml, Trefný či Byrtus a Knowling měl plné ruce práce. V 59. minutě také porci štěstí, když Tomek povedenou ranou zazvonil na jeho levou tyčku.
I proto se zápas prodlužoval. První velkou šanci měli Američané, když se Stuart tváří v tvář Skleničkovi snažil překvapit českého gólmana zakončením mezi betony, ale neuspěl.
Když už se zdálo, že budou muset rozhodnout nájezdy, vydal se na zteč Řípa, parádně si prohodil puk přes Stuarta a pak bekhendovou střelou mezi betony překonal Knowlinga.
Dalším soupeřem českých mladíků budou hned ve čtvrtek Švédové, kteří obhajují z loňského šampionátu v USA stříbro. Utkání začne v 16 hodin.
23:49 Hartl (Klaus, Kamas)
43:35 Hora (Huk, Tománek)
64:48 Řípa
27:12 Zajic (Rogowski, Meyer)
28:17 Cullen (Berchild)
Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Michálek, Byrtus, Hora – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Kubín, Trefný, Šebesta – Sedláček.
Knowling (Carrither) – Lutner, Bogas, Schairer, Francisco, Bernett, Martyniuk, Harper – Cullen, Beuker, Berchild (A) – Glance, Plante (A), Stuart – Nelson, Mutryn (C), Trottier – Meyer, Zajic, Rogowski – Fitzhenry.
Rozhodčí: Ingals (CAN), Sternat (AUT) – English (GER), Knox (CAN)
Počet diváků: 2200
50:08 Bloch (Schwarz, Lell)
53:52 Krestan (Hartmann, Calce)
09:20 Kim (Karlsson, Andersson)
23:52 Zirath (Command, Gudmundsson)
24:12 Nömme (Meijer, Hermansson)
30:25 Meijer
33:30 Bartholdsson (Sörensson, Isaksson)
44:35 Sörensson (Isaksson, Palme)
48:12 Cilthe (Palme, Andersson)
Wolter (34. Bauer) – Kettler (A), Rosling, Hordt, Pizka (A), Krämer, Schreiber, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Steinhauser – Hartmann, Calce, Krestan – Sladkov, Geppert (C), Kuhn – Kottner, Lell, Fürst – Strauss.
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Eriksson, Cilthe – Nömme, Meijer (A), Hermansson – Isaksson, Sörensson, Bartholdsson – Zirath, Command, Andersson (C) – Karlsson, Andersson, Kim.
Rozhodčí: Klijberg (NED), Žák – Jedlička (SVK), Willie (USA)
Počet diváků: 993
41:17 Aaram-Olsen (Backlund, Ask Haglund)
18:39 Santala (Laitinen, Fugleberg)
29:32 Uronen (Uronen, Mäkinen)
36:23 Santala (Fugleberg)
44:38 Laatikainen (Fugleberg, Santala)
52:55 Santala (Fugleberg, Uronen)
53:44 Pakarinen (Laatikainen, Vuori)
Timraz-Westin (54. Vant Aas) – Berg (A), Dimitriev-Jensen, Juntti, Tollefsen, Wikdahl Lysholm, Martinsen, Backlund – Aaram-Olsen (A), Ask Haglund, Caspersen-Snilsberg – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen – Frostestad Gulbrandsen, Johansen, Bjorland – Normann Kalinka, Kvernstad, Nergard – Stensland.
Ahmajärvi (Lammi) – Piiparinen (C), Laatikainen, Saarimäki, Alalauri (A), Suominen, Kuukasjärvi, Uronen – Juntunen, Uronen (A), Mäkinen – Vanhatalo, Suvanto, Wahlroos – Santala, Laitinen, Fugleberg – Pakarinen, Vuori, Miilunpohja.
Rozhodčí: Crman (SVK), Pilný (CZE) – Hnát (CZE), Rigoni (ITA)
Počet diváků: 831
34:15 Preston (Valentini, Lawrence)
31:50 Šramatý (Jakubec, Bernát)
Esler (Betts) – Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Lawrence, Zhilkin, Dagenais – Joseph, Preston, Valentini – Rousseau, Lemieux, Vandenberg – Cali, Di Iorio, Hamilton – Olesen.
Čelko (Husár) – Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík – Ozogány, Šimko, Kazda – Válek, Bernát, Matta – Selič, Hybský, Jakubec – Šramatý, Brath.