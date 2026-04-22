Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

  19:25
Čeští hokejisté do 18 let na úvod mistrovství světa v Bratislavě přehráli výběr Spojených států 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa. Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli díky trefě Michala Hartla ze 24. minuty, po obratu obhájců bronzu během 65 sekund vyrovnal v úvodu třetí třetiny Vojtěch Hora.

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy. | foto: Dominika Kortvelyesiova / AlamyProfimedia.cz

Český tým nastoupil s útočníkem Tomkem v roli kapitána a hned první dvacetiminutovka naznačila, že konfrontace se zámořským celkem nabídne velkou bitvu. Skončila vyrovnaně na střely na branku a bezgólovým skóre, ačkoliv se do ní vtěsnalo všech šest trestů celého zápasu.

V polovině třetiny měl první velkou šanci Plante, brankář Sklenička vyrážečkou jeho pokus vytěsnil. Při přesilovce českého týmu ve 13. minutě ujeli dva Američané do přečíslení dvou na jednoho, bránící Michálek ale situaci skvěle odbránil a Stuartovo zakončení zblokoval.

Bogas jen o chvilku později poslal puk do hlediště a národní tým hrál minutu pět na tři, jenže bez efektu, gólmana Knowlinga vážněji neohrozil.

Ve 24. minutě nevyužil možnost otevřít skóre Rogowski, vzápětí na druhé straně slavili gól Češi. Ačkoliv nesehráli přečíslení ideálně, důrazný Hartl dotlačil odražený puk za brankovou čáru. Další šanci neproměnil Tomek.

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Ve 28. minutě vyrovnal Zajic, když dokázal zasáhnout těsně před Skleničkou poskakující kotouč. Jen o 65 sekund později Cullen sám zakončil situaci dva na jednoho - obránce Vaněček kotouč zblokoval, ale jen částečně a Sklenička na změnu směru jeho letu nestihl zareagovat. Další šance Američanů Tomajkův výběr přestál právě díky Skleničkovi bez úhony.

Ve třetí části český tým favorita přestřílel (14:10) a jeho snaha o vyrovnání přinesla brzy ovoce. Hukova rána ve 44. minutě byla sice zablokovaná, ale z brankoviště dorážející Hora nezaváhal.

Další možnosti měli Hartl, Řípa, Ruml, Trefný či Byrtus a Knowling měl plné ruce práce. V 59. minutě také porci štěstí, když Tomek povedenou ranou zazvonil na jeho levou tyčku.

I proto se zápas prodlužoval. První velkou šanci měli Američané, když se Stuart tváří v tvář Skleničkovi snažil překvapit českého gólmana zakončením mezi betony, ale neuspěl.

Když už se zdálo, že budou muset rozhodnout nájezdy, vydal se na zteč Řípa, parádně si prohodil puk přes Stuarta a pak bekhendovou střelou mezi betony překonal Knowlinga.

Dalším soupeřem českých mladíků budou hned ve čtvrtek Švédové, kteří obhajují z loňského šampionátu v USA stříbro. Utkání začne v 16 hodin.

Mistrovství světa do 18 let
Skupinová fáze 22. 4. 2026 16:08
Česko Česko : USA USA 3:2P (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly:
23:49 Hartl (Klaus, Kamas)
43:35 Hora (Huk, Tománek)
64:48 Řípa
Góly:
27:12 Zajic (Rogowski, Meyer)
28:17 Cullen (Berchild)
Sestavy:
Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Michálek, Byrtus, Hora – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Kubín, Trefný, Šebesta – Sedláček.
Sestavy:
Knowling (Carrither) – Lutner, Bogas, Schairer, Francisco, Bernett, Martyniuk, Harper – Cullen, Beuker, Berchild (A) – Glance, Plante (A), Stuart – Nelson, Mutryn (C), Trottier – Meyer, Zajic, Rogowski – Fitzhenry.

Rozhodčí: Ingals (CAN), Sternat (AUT) – English (GER), Knox (CAN)

Počet diváků: 2200

Mistrovství světa do 18 let
Skupinová fáze 22. 4. 2026 12:00
Německo Německo : Švédsko Švédsko 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
Góly:
50:08 Bloch (Schwarz, Lell)
53:52 Krestan (Hartmann, Calce)
Góly:
09:20 Kim (Karlsson, Andersson)
23:52 Zirath (Command, Gudmundsson)
24:12 Nömme (Meijer, Hermansson)
30:25 Meijer
33:30 Bartholdsson (Sörensson, Isaksson)
44:35 Sörensson (Isaksson, Palme)
48:12 Cilthe (Palme, Andersson)
Sestavy:
Wolter (34. Bauer) – Kettler (A), Rosling, Hordt, Pizka (A), Krämer, Schreiber, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Steinhauser – Hartmann, Calce, Krestan – Sladkov, Geppert (C), Kuhn – Kottner, Lell, Fürst – Strauss.
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Eriksson, Cilthe – Nömme, Meijer (A), Hermansson – Isaksson, Sörensson, Bartholdsson – Zirath, Command, Andersson (C) – Karlsson, Andersson, Kim.

Rozhodčí: Klijberg (NED), Žák – Jedlička (SVK), Willie (USA)

Počet diváků: 993

Mistrovství světa do 18 let
Skupinová fáze 22. 4. 2026 14:00
Norsko Norsko : Finsko Finsko 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)
Góly:
41:17 Aaram-Olsen (Backlund, Ask Haglund)
Góly:
18:39 Santala (Laitinen, Fugleberg)
29:32 Uronen (Uronen, Mäkinen)
36:23 Santala (Fugleberg)
44:38 Laatikainen (Fugleberg, Santala)
52:55 Santala (Fugleberg, Uronen)
53:44 Pakarinen (Laatikainen, Vuori)
Sestavy:
Timraz-Westin (54. Vant Aas) – Berg (A), Dimitriev-Jensen, Juntti, Tollefsen, Wikdahl Lysholm, Martinsen, Backlund – Aaram-Olsen (A), Ask Haglund, Caspersen-Snilsberg – Kjølmoen (C), Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen – Frostestad Gulbrandsen, Johansen, Bjorland – Normann Kalinka, Kvernstad, Nergard – Stensland.
Sestavy:
Ahmajärvi (Lammi) – Piiparinen (C), Laatikainen, Saarimäki, Alalauri (A), Suominen, Kuukasjärvi, Uronen – Juntunen, Uronen (A), Mäkinen – Vanhatalo, Suvanto, Wahlroos – Santala, Laitinen, Fugleberg – Pakarinen, Vuori, Miilunpohja.

Rozhodčí: Crman (SVK), Pilný (CZE) – Hnát (CZE), Rigoni (ITA)

Počet diváků: 831

Mistrovství světa do 18 let
Skupinová fáze 22. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
Kanada Kanada : Slovensko Slovensko 1:1 (0:0, 1:1, -:-)
Góly:
34:15 Preston (Valentini, Lawrence)
Góly:
31:50 Šramatý (Jakubec, Bernát)
Sestavy:
Esler (Betts) – Verhoeff, Macbeath, Lin, Croskery, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Lawrence, Zhilkin, Dagenais – Joseph, Preston, Valentini – Rousseau, Lemieux, Vandenberg – Cali, Di Iorio, Hamilton – Olesen.
Sestavy:
Čelko (Husár) – Kovalčík, Goljer, Floriš, Botka, Bereš, Požgay, Stančík – Ozogány, Šimko, Kazda – Válek, Bernát, Matta – Selič, Hybský, Jakubec – Šramatý, Brath.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

ONLINE: Jihlava - Litvínov 3:0. Domácí náskok jistí ve třetí třetině Kuprijanov

Sledujeme online
Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Pokud se mu podaří proměnit mečbol, může Litvínov už ve středu slavit setrvání v hokejové extralize. Prvoligová Jihlava se tomu od 17:30 před domácími fanoušky pokusí zabránit a vrátit sérii zpátky...

22. dubna 2026,  aktualizováno  19:30

ONLINE: Třinec - Pardubice 2:4. Domácí využívají přesilovku, snižuje Hudáček

Sledujeme online
Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

Finále hokejové extraligy se přesouvá do Třince. A tam doufají v další památný výkon. Domácí totiž v závěrečné sérii s Pardubicemi ztrácí 0:2 na zápasy a jsou v situaci, kterou se žádnému celku v...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  19:29

Řípa. Gól. Osmnáctka začala MS cennou výhrou, v prodloužení udolala Američany

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Čeští hokejisté do 18 let na úvod mistrovství světa v Bratislavě přehráli výběr Spojených států 3:2 v prodloužení. V čase 64:48 dokonal obrat z 1:2 Dominik Řípa. Svěřenci kouče Jana Tomajka vedli...

22. dubna 2026  19:25

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje...

Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois...

22. dubna 2026  16:02

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co...

22. dubna 2026  13:59

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova.

Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí...

22. dubna 2026  11:03

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance.

Ve středu a ve čtvrtek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se...

22. dubna 2026  9:20

