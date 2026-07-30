Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor MOV však před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.
Hokej však nadále Rusko do svých šampionátů nepustí. V příštím roce bude opět chybět na MS mužů v Německu, juniorů i hráčů a hráček do 18 let.
V krátkém prohlášení federace IIHF uvedla, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. O účasti ruských žen na MS bude IIHF znovu jednat v listopadu.
V nadcházející sezoně mistrovství světa mužů uspořádají Němci v květnu v Mannheimu a Düsseldorfu. Rusko s předchůdcem Sovětským svazem je druhou nejúspěšnější zemí po Kanadě s 27 tituly. Zákaz účasti nadále platí i pro ruského spojence ve válce na Ukrajině Bělorusko, ale už jen pro MS mužů a juniorů.