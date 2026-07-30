Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

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  21:45

Ruský obránce Alexandr Nikišin se zúčastnil olympijských her v roce 2022 v Pekingu. | foto: AP

Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada znovu žádost posoudila a nyní uvedla, že zákaz pro nadcházející sezonu zůstává v platnosti.

Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor MOV však před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.

Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.

Hokej však nadále Rusko do svých šampionátů nepustí. V příštím roce bude opět chybět na MS mužů v Německu, juniorů i hráčů a hráček do 18 let.

V krátkém prohlášení federace IIHF uvedla, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. O účasti ruských žen na MS bude IIHF znovu jednat v listopadu.

V nadcházející sezoně mistrovství světa mužů uspořádají Němci v květnu v Mannheimu a Düsseldorfu. Rusko s předchůdcem Sovětským svazem je druhou nejúspěšnější zemí po Kanadě s 27 tituly. Zákaz účasti nadále platí i pro ruského spojence ve válce na Ukrajině Bělorusko, ale už jen pro MS mužů a juniorů.

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