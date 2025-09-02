Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  15:00
Česká hokejová dvacítka v ráži. Generálka před mistrovstvím světa juniorů? Ohromující! Turnaj pěti zemí v Chomutově české barvy ovládly: čtyři zápasy, čtyři výhry, 29 gólů, velký obrat s Finy, demoliční derby se Slováky. „Všichni hráči nám vzhledem k nominaci zamotali hlavu,“ doznal trenér Patrik Augusta, který reprezentaci U20 dotlačil už ke dvěma světovým bronzům.
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Patrik...

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Patrik Augusta, domácí trenér, s ním Robert Reichel. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....
43 fotografií

Ještě v listopadu se tým sejde, ale už bez posil zpoza oceánu. Společně se potkali zámořští a evropští hráči naposledy, jejich poměr v kádru byl skoro vyrovnaný. „Měli jsme tady jeden z nejsilnějších mančaftů, soupeři na šampionátu budou jiní,“ upozornil Augusta. „Nebudeme lítat v nebesích a myslet si, že to půjde samo.“

Nejdřív dvacítka vypráskala 10:2 Slováky, kteří hned nato kvůli střevní viróze odstoupili, pak s Finskem otočila z 2:4 na 5:4 v prodloužení, Švýcary rozstřílela 7:2, Švédy v neděli na závěr složila 7:4. Zlatá radost!

Adame, Adame, pojďte k nám! I Titlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco

„Švédové byli po nás asi nejsilnější v osobních soubojích, prověřili nás,“ okomentoval kouč poslední vystoupení. „Těší mě, že nás nepoložilo, když jsme s Finy prohrávali 2:4 ještě deset minut před koncem. A my to stejně otočili. Jsem rád, že kluci zažili těžké chvíle i euforii. Doufám, že si to udrží ve svých klubech, budou vytěžovaní, zdraví a tyhle zkušenosti budou mít jako vzpomínku v hlavě, až se znovu sejdeme. Každé vítězství se počítá, každá taková zkušenost vám dodá sebevědomí.“

A co turnaj ukázal hlavně? „Že kluci jsou dobře fyzicky připravení, celých 60 minut jsme hráli agresivní hokej s dobrým bruslením a napadáním, to je pozitivum pro mistrovství.“

Maxmilian Curran.

Stejně tak útočná produkce, průměr víc než sedmi gólů na zápas je dechberoucí. „Je vidět, že máme šikovné, produktivní hráče. Playmakery, kteří dokážou dát finální přihrávku, i ty, kteří umějí zakončit.“

Českou produktivitu ovládl Maxmilian Curran z Edmonton Oil Kings s 10 kanadskými body (2+8), syn irského táty a české maminky. Sekundovali mu obránce a česká jednička letošního draftu Radim Mrtka a probuzený talent Adam Titlbach s osmi body.

„Ale i ti, kteří nebodovali, mají svoji roli. Většina odvedla výkony nad očekávání,“ tvrdil potěšeně Augusta. „Útok Benák, Curran, Poletín si sedl. Kury hrál fantasticky, Polda byl produktivní, Benák dělal parádní týmové věci jako napadání. Ale takhle bych mohl vychválit jednoho po druhém.“

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jenže to Augusta nerad, tým staví nad jednotlivce, i proto dbá na chemii v kabině. „Důležité není jen to, jak se chovají hráči na ledě, ale i mimo něj. A mám dobrý pocit, že se mužstvo buduje a formuje dobře. Což je můj pocit z toho, jak se k sobě mají,“ pochvaloval pětapadesátiletý kouč. „Což vidím jako dobrý start pro to, aby se vytvořil tým na šampionátu. Hráče teď dlouho neuvidíme, ale zůstaneme v kontaktu. Měli jsme s nimi individuální pohovory a vypadalo to velice dobře.“

Mistrovství světa se hraje na přelomu roku v USA, český tým se v základní skupině poměří s Finskem, Kanadou, Lotyšskem a Dánskem.

Čihař: Můžeme hrát s nejlepšími

Stihl odehrát jediný zápas a hned zazářil. Hokejový útočník Vojtěch Čihař dvěma góly a asistencí pomohl české dvacítce k výhře 7:4 nad Švédskem i celkovému triumfu na Turnaji pěti zemí v Chomutově.

„Já tu vyrůstal, jsem rád, že jsem se ukázal před rodinou a chomutovskými fanoušky,“ slavil osmnáctiletý forvard, jehož si ve druhém kole letošního draftu NHL vybral tým Los Angeles Kings jako 59. hráče v pořadí.

Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Z krátké reprezentační epizody v Chomutově byl nadšený. „Bylo to něco neskutečného. Odvedli jsme výborný výkon, je skvělé, že dokážeme porazit i tak silný tým, jakým je Švédsko.“ Do českého výběru Čihař hned zapadl. „Cítil jsem se výborně. Měl jsem krátkou zápasovou pauzu, takže možná ze začátku jsem se trochu sžíval s tím tempem, ale pak už to bylo dobré. Turnaj nám ukázal, že můžeme hrát proti výborným týmům, a já jsem rád, že jsem pomohl i nějakými kanadskými body.“

Čihař se prosazuje nejen v reprezentační dvacítce, daří se mu i v letní přípravě v Karlových Varech, kde stráví letošní extraligovou sezonu. Za Energii v šesti zápasech nastřílel už čtyři góly. „Měl jsem možnost hrát v Kanadě za juniorku, ale nějak jsme se nedohodli. A ve Varech budu mít dobré podmínky. Neotálel jsem, je to ta nejlepší možnost pro můj rozvoj,“ vysvětluje, proč ještě dává přednost Česku před zámořím.

Mezi důvody patří i to, že v klubu nastupuje v elitní formaci s Ondřejem Beránkem a Jiřím Černochem. „Bery je mistr světa, Jirka má zkušenosti z reprezentace i z extraligy. Mít tyhle dva vedle sebe, to je něco neskutečného,“ pochvaluje si.

Od souhry s elitními karlovarskými forvardy si hodně slibuje. „Přemýšlel jsem nad tím hodně, byla to jedna z věcí, která rozhodovala. Další je ta, že po minulé sezoně už vím, co od extraligy čekat. A můžu už jen růst,“ je přesvědčený hráč, jenž loni zasáhl do 51 zápasů v základní části nejvyšší soutěže a nasbíral v nich čtyři góly a šest asistencí.

Letos se od něj očekává ještě vyšší produktivita. „Záleží na mně, jak se toho chopím, jak se mi bude dařit. Dospělý hokej je mnohem víc fyzický než juniorka, pro můj progres je nejlepší hrát proti starším chlapům.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. PřerovHokej - - 2. 9. 2025:Frýdek-M. vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
2. 9. 17:00
  • 1.80
  • 4.61
  • 3.29
Jihlava vs. KolínHokej - - 2. 9. 2025:Jihlava vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
2. 9. 17:30
  • 1.49
  • 5.16
  • 4.70
Slavia vs. TáborHokej - - 2. 9. 2025:Slavia vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
2. 9. 17:30
  • 2.17
  • 4.27
  • 2.62
Litoměřice vs. Mladá BoleslavHokej - - 2. 9. 2025:Litoměřice vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
2. 9. 18:00
  • 4.37
  • 4.85
  • 1.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Česká hokejová dvacítka v ráži. Generálka před mistrovstvím světa juniorů? Ohromující! Turnaj pěti zemí v Chomutově české barvy ovládly: čtyři zápasy, čtyři výhry, 29 gólů, velký obrat s Finy,...

2. září 2025

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  14:38

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu...

1. září 2025  20:13

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

1. září 2025  17:50

Marner čelil výhrůžkám smrtí, dům mu hlídala ochranka. Bál jsem se o rodinu, řekl

V ideálním světě by s Torontem vyhrával, třeba i dosáhl na Stanley Cup, on sám by tým v play off bodově táhl. V tom reálném se ale útočník Mitch Marner postupně stal obětí až neúnosné kritiky za...

1. září 2025  17:50

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Letět do Bolzana? Lepší než autobusem do Sokolova. Bek Kolína si zahrál Ligu mistrů

Ve svém prvním vystoupení v hokejové Lize mistrů si obránce David Sýkora na začátku třetí třetiny do statistik zapsal bod za asistenci. Přestože v tu chvíli Mountfield vedl 3:1, Sýkora si zároveň...

1. září 2025  14:11

Zpackaný závěr, školení od Švédů. Poučíme se, doufá Hradec po prohrách v Lize mistrů

Vstup se nepovedl, ačkoliv to na jeho začátku dlouho vypadalo velmi nadějně. Hokejisté hradeckého Mountfieldu ale nakonec vyrazí na konci tohoto týdne k dalším dvěma zápasům letošního ročníku Ligy...

1. září 2025  10:24

Kometa v Lize mistrů opět vítězná, Hradec schytal od Brynäs pětigólový příděl

Oproti pátku si dva české týmy soupeře prohodily. Ale výsledky zapsaly stejné. Kometa pokračuje v povedeném vstupu do základní fáze Ligy mistrů. Zvládla i druhé utkání, dánské Odense porazila na...

31. srpna 2025  18:20,  aktualizováno  20:17

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

31. srpna 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.