Dvacítka ohromila. Víc než sedm gólů na zápas? Nelítáme v nebesích, říká Augusta

Ještě v listopadu se tým sejde, ale už bez posil zpoza oceánu. Společně se potkali zámořští a evropští hráči naposledy, jejich poměr v kádru byl skoro vyrovnaný. „Měli jsme tady jeden z nejsilnějších mančaftů, soupeři na šampionátu budou jiní,“ upozornil Augusta. „Nebudeme lítat v nebesích a myslet si, že to půjde samo.“
Nejdřív dvacítka vypráskala 10:2 Slováky, kteří hned nato kvůli střevní viróze odstoupili, pak s Finskem otočila z 2:4 na 5:4 v prodloužení, Švýcary rozstřílela 7:2, Švédy v neděli na závěr složila 7:4. Zlatá radost!
|
Adame, Adame, pojďte k nám! I Titlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco
„Švédové byli po nás asi nejsilnější v osobních soubojích, prověřili nás,“ okomentoval kouč poslední vystoupení. „Těší mě, že nás nepoložilo, když jsme s Finy prohrávali 2:4 ještě deset minut před koncem. A my to stejně otočili. Jsem rád, že kluci zažili těžké chvíle i euforii. Doufám, že si to udrží ve svých klubech, budou vytěžovaní, zdraví a tyhle zkušenosti budou mít jako vzpomínku v hlavě, až se znovu sejdeme. Každé vítězství se počítá, každá taková zkušenost vám dodá sebevědomí.“
A co turnaj ukázal hlavně? „Že kluci jsou dobře fyzicky připravení, celých 60 minut jsme hráli agresivní hokej s dobrým bruslením a napadáním, to je pozitivum pro mistrovství.“
Stejně tak útočná produkce, průměr víc než sedmi gólů na zápas je dechberoucí. „Je vidět, že máme šikovné, produktivní hráče. Playmakery, kteří dokážou dát finální přihrávku, i ty, kteří umějí zakončit.“
Českou produktivitu ovládl Maxmilian Curran z Edmonton Oil Kings s 10 kanadskými body (2+8), syn irského táty a české maminky. Sekundovali mu obránce a česká jednička letošního draftu Radim Mrtka a probuzený talent Adam Titlbach s osmi body.
„Ale i ti, kteří nebodovali, mají svoji roli. Většina odvedla výkony nad očekávání,“ tvrdil potěšeně Augusta. „Útok Benák, Curran, Poletín si sedl. Kury hrál fantasticky, Polda byl produktivní, Benák dělal parádní týmové věci jako napadání. Ale takhle bych mohl vychválit jednoho po druhém.“
|
Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména
Jenže to Augusta nerad, tým staví nad jednotlivce, i proto dbá na chemii v kabině. „Důležité není jen to, jak se chovají hráči na ledě, ale i mimo něj. A mám dobrý pocit, že se mužstvo buduje a formuje dobře. Což je můj pocit z toho, jak se k sobě mají,“ pochvaloval pětapadesátiletý kouč. „Což vidím jako dobrý start pro to, aby se vytvořil tým na šampionátu. Hráče teď dlouho neuvidíme, ale zůstaneme v kontaktu. Měli jsme s nimi individuální pohovory a vypadalo to velice dobře.“
Mistrovství světa se hraje na přelomu roku v USA, český tým se v základní skupině poměří s Finskem, Kanadou, Lotyšskem a Dánskem.
Čihař: Můžeme hrát s nejlepšími
Stihl odehrát jediný zápas a hned zazářil. Hokejový útočník Vojtěch Čihař dvěma góly a asistencí pomohl české dvacítce k výhře 7:4 nad Švédskem i celkovému triumfu na Turnaji pěti zemí v Chomutově.
„Já tu vyrůstal, jsem rád, že jsem se ukázal před rodinou a chomutovskými fanoušky,“ slavil osmnáctiletý forvard, jehož si ve druhém kole letošního draftu NHL vybral tým Los Angeles Kings jako 59. hráče v pořadí.
Z krátké reprezentační epizody v Chomutově byl nadšený. „Bylo to něco neskutečného. Odvedli jsme výborný výkon, je skvělé, že dokážeme porazit i tak silný tým, jakým je Švédsko.“ Do českého výběru Čihař hned zapadl. „Cítil jsem se výborně. Měl jsem krátkou zápasovou pauzu, takže možná ze začátku jsem se trochu sžíval s tím tempem, ale pak už to bylo dobré. Turnaj nám ukázal, že můžeme hrát proti výborným týmům, a já jsem rád, že jsem pomohl i nějakými kanadskými body.“
Čihař se prosazuje nejen v reprezentační dvacítce, daří se mu i v letní přípravě v Karlových Varech, kde stráví letošní extraligovou sezonu. Za Energii v šesti zápasech nastřílel už čtyři góly. „Měl jsem možnost hrát v Kanadě za juniorku, ale nějak jsme se nedohodli. A ve Varech budu mít dobré podmínky. Neotálel jsem, je to ta nejlepší možnost pro můj rozvoj,“ vysvětluje, proč ještě dává přednost Česku před zámořím.
Mezi důvody patří i to, že v klubu nastupuje v elitní formaci s Ondřejem Beránkem a Jiřím Černochem. „Bery je mistr světa, Jirka má zkušenosti z reprezentace i z extraligy. Mít tyhle dva vedle sebe, to je něco neskutečného,“ pochvaluje si.
Od souhry s elitními karlovarskými forvardy si hodně slibuje. „Přemýšlel jsem nad tím hodně, byla to jedna z věcí, která rozhodovala. Další je ta, že po minulé sezoně už vím, co od extraligy čekat. A můžu už jen růst,“ je přesvědčený hráč, jenž loni zasáhl do 51 zápasů v základní části nejvyšší soutěže a nasbíral v nich čtyři góly a šest asistencí.
Letos se od něj očekává ještě vyšší produktivita. „Záleží na mně, jak se toho chopím, jak se mi bude dařit. Dospělý hokej je mnohem víc fyzický než juniorka, pro můj progres je nejlepší hrát proti starším chlapům.“