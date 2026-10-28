Hokejistky potřetí v sezoně nestačily na Švédky, znovu zůstaly bez gólu

Vítěznou branku si připsala v 36. minutě obránkyně Mira Jungakerová, jejíž tečovaná střela od modré čáry skončila za zády Kláry Peslarové.
Nejblíže vyrovnání byly Kateřina Mrázová a Kristýna Kaltounková. Se šancí Mrázové si poradila brankářka Ebba Svenssonová, Kaltounková trefila tyč. Výhru Švédek pojistila v power play Sara Hjalmarssonová.
Druhý zápas na turnaji, který je generálkou na mistrovství světa, čeká Češky v pátek, utkají se s Finskem.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Södertälje
Švédsko - Česko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Finsko - Švýcarsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)