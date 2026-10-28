Hokejistky potřetí v sezoně nestačily na Švédky, znovu zůstaly bez gólu

Autor: ,
  20:41

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna Kaltounková zakončuje. | foto: Petr Bílek, MF DNES

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Södertälje porážkou s domácím Švédskem 0:2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského prohrály se Seveřankami i třetí vzájemný zápas v sezoně, potřetí z posledních čtyř utkání nedokázaly skórovat.

Vítěznou branku si připsala v 36. minutě obránkyně Mira Jungakerová, jejíž tečovaná střela od modré čáry skončila za zády Kláry Peslarové.

Nejblíže vyrovnání byly Kateřina Mrázová a Kristýna Kaltounková. Se šancí Mrázové si poradila brankářka Ebba Svenssonová, Kaltounková trefila tyč. Výhru Švédek pojistila v power play Sara Hjalmarssonová.

Druhý zápas na turnaji, který je generálkou na mistrovství světa, čeká Češky v pátek, utkají se s Finskem.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Södertälje

Švédsko - Česko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 36. Jungakerová, 60. Hjalmarssonová.

Finsko - Švýcarsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Washington vs. PhiladelphiaHokej - - 29. 10. 2026:Washington vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
29. 10. 00:30
  • 1.72
  • 4.47
  • 4.15
Edmonton vs. CalgaryHokej - - 29. 10. 2026:Edmonton vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
29. 10. 01:30
  • 1.88
  • 4.42
  • 3.48
Colorado vs. New JerseyHokej - - 29. 10. 2026:Colorado vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
29. 10. 02:00
  • 2.15
  • 4.16
  • 2.94
Seattle vs. TorontoHokej - - 29. 10. 2026:Seattle vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
29. 10. 03:00
  • 2.87
  • 4.17
  • 2.19
Carolina vs. ColumbusHokej - - 30. 10. 2026:Carolina vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 1.69
  • 4.33
  • 3.96
Pittsburgh vs. UtahHokej - - 30. 10. 2026:Pittsburgh vs. Utah //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 2.67
  • 4.12
  • 2.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Hradec vyhrál derby proti Pardubicím. Slaví i Třinec, Kometa loupila v Litvínově

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu nad jeho střelcem Matějem Kubiesou.

V neděli odstartovalo 14. kolo hokejové extraligy nezvykle brzy. V dopoledním duelu doma Třinec vyzrál 2:1 na Karlovy Vary a upevnil si vedení v tabulce. Ve východočeském derby Hradec Králové porazil...

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

Dres namalovaný dětmi pro hokejové Piráty Chomutov. V hlasování se určuje...

Je libo dres s jednorožcem? Nebo snad s plyšovým medvídkem? Hokejový Chomutov čeká v sobotu 14. listopadu výjimečná událost, Piráti v Rocknet Aréně hostí Sokolov a zápas ponese podtitul Děti dětem....

Ohně, kostýmy i vychytávky proti mrazu. NHL hostila další zápas pod širým nebem

Kanadskému derby logicky předcházela i kanadská hymna.

Za ta léta si fanoušci na takové zápasy už zvykli, i tak si je ale pokaždé náramně užívají. Tentokrát utkání pod širým nebem hostil Princess Auto Stadium v Manitobě, ve stánku pro americký fotbal si...

Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek

Martin Růžička slaví gól do sítě Komety Brno.

Také na státní svátek pokračovala hokejová extraliga. Ze středeční dohrávky 15. kola nakonec vzešel vítězně lídr tabulky Třinec, který v atraktivním duelu přestřílel brněnskou Kometu 4:3 po...

28. října 2026  17:45,  aktualizováno  21:18

Hokejistky potřetí v sezoně nestačily na Švédky, znovu zůstaly bez gólu

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Södertälje porážkou s domácím Švédskem 0:2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského prohrály se Seveřankami i třetí vzájemný zápas v...

28. října 2026  20:41

Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

Na ledě ležící Patriks Ozols a Lukáš Nahodil po vzájemném střetu v derby

Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté.

28. října 2026  20:36

Zášť nad ledem. Prší na hvězdy, jež si vyžádaly trejd. Poznal ji Jágr i Hašek

Fanoušci Pittsburghu s transparentem namířeným proti Jaromíru Jágrovi, který v...

Dunivé bučení a sprosté nadávky. Jízlivé poznámky a přelepené jmenovky na dresech. Minulý týden si fanoušci v NHL dost ostře podali Bradyho Tkachuka, Cuttera Gauthiera a Quinna Hughese. Považují je...

28. října 2026  16:01

Jednou jsem šla v podpatcích na zápas a od té doby už nikdy víc, směje se Mlýnková

Natálie Mlýnková slaví druhý gól zápasu (8. února 2026)

V květnu zvedla nad hlavu Walter Cup pro šampionky zámořské PWHL a doma pak Natálii Mlýnkovou zvolili po životní sezoně hokejistkou sezony. Kam se posunul ženský hokej? Jaké předsudky jí v Česku...

28. října 2026  14:31

Otázky pro Motáka: Sázka na mládí, nebo mix? A jak naloží s Třincem a Pardubicemi?

Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.

První reprezentační akce sezony se blíží. Nový realizační tým kolem trenéra Zdeňka Motáka už ve čtvrtek oznámí nominaci na Finské hokejové hry v Helsinkách. Na koho ukáže? Redakce iDNES.cz vybrala...

28. října 2026  13:45

V NHL protestovali proti Izraeli. Odporné, reagoval klub. Fanoušky vyhodil z hlediště

Ruský útočník Pavel Bučněvič se raduje z gólu v utkání s Vegas.

Zatímco hokejisté se proháněli po ledě, pořadatelská služba v St. Louis musela během utkání NHL proti Vegas (6:2) řešit nečekaný problém. Fanoušci rozvinuli na tribunách transparenty namířené proti...

28. října 2026  11:10

Brízgala zdeptal Spartu a užívá si novou éru Kladna: Nádherná proměna

Brankář Kladna Adam Brízgala během zápasu proti Spartě

Nové Kladno se obléklo do gala – a prsty v tom má také Adam Brízgala. Tedy spíš lapačku a vyrážečku. Proti hokejistům Sparty si osmadvacetiletý brankář málem zapsal první rytířskou nulu sezony, i tak...

28. října 2026  8:47

Plzeňský obrat s Olomoucí nastartoval Schleiss: Liga je strašně vyrovnaná

Jan Schleiss v utkání proti Olomouci.

Vyjel s pukem od levého mantinelu a z úhlu trefil přesně nad rameno olomouckého gólmana. Plzeňský útočník Jan Schleiss zužitkoval velký tlak svého týmu ve třetí třetině a srovnal na 2:2. Úterní duel...

28. října 2026  8:38

Hronek překonal Dostála a ukončil čekání Vancouveru na výhru. Trefil se i Zacha

Pavel Zacha po přihrávce Davida Pastrňáka (vzadu) prostřelil Pjotra Kočetkova.

Po deseti porážkách se hokejisté Vancouveru konečně v NHL radovali. Divokou přestřelku 6:5 po prodloužení na ledě Anaheimu rozhodl český obránce Filip Hronek, jenž navíc v řádné hrací době jednou...

28. října 2026  7:27,  aktualizováno  8:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kämpf po obratu v Pardubicích: Přidá nám na klidu. Po gólu na 1:2 jsme vycítili šanci

Litvínovský David Kämpf v obležení pardubických hokejistů.

Jeho bodová série z předchozích kol sice v Pardubicích skončila, přesto byl litvínovský hokejový útočník David Kämpf po zápase s mistrovským Dynamem velmi spokojený. Verva na ledě favorita otočila...

27. října 2026  22:33

Chlapík po výbuchu Sparty: Stojí to za…, ale nesmíme fňukat. Co vyčítá Augusta?

Trenér Sparty Patrik Augusta během zápasu proti Kladnu

„Bojujte za Spartu!“ burácel rudý kotel nakvašeně, když pražský velkoklub v úterý knokautovalo domácí Kladno 5:1. Po nejtěžším direktu Pražanů v této extraligové sezoně padala ostrá slova; trenér...

27. října 2026  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.