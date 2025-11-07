Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

  16:39
České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou se postarala v první třetině útočnice Kristýna Kaltounková. Ve finském dresu se v repríze utkání o bronz z letošního mistrovství světa v Českých Budějovicích dvakrát prosadila Emma Nuutinenová.

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Finkám se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 67 sekundách hry otevřela skóre Nuutinenová, která využila nedůrazu soupeřek v obranné třetině. V 6. minutě ale dokázaly Češky vyrovnat, poté co AnetaTejralová chytrou přihrávkou připravila gólovou situaci pro Kaltounkovou.

Následně duel opanovaly brankářky Klára Peslarová a Sanni Aholaová. Obě si připsaly několik dobrých zákroků. Více práce měla česká jednička, která nakonec inkasovala jako první. V přesilové hře ji překonala pohotovou dorážkou Karvinenová.

Druhý gól se nakonec ukázal jako rozhodující. Češky vyrovnat nedokázaly, naopak při power play ještě dvakrát inkasovaly. Finky se tak radovaly ze čtvrté výhry ve vzájemných soubojích za sebou. Po dvou výhrách na MS Češky porazily i v srpnu v Klotenu.

Druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour zakončí český tým sobotním soubojem se Švýcarskem.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Ängelholmu (Švédsko)

Česko - Finsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky: 6. Kaltounková - 2. a 60. Nuutinenová, 37. Karvinenová, 60. Kuoppalaová.

Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Neubauerová, Tejralová, Kosinová - Kaltounková, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Hymlárová - Juříčková, Pištěková, Křížová - Vocetková, Čabelová, Přibylová - Plosová. Trenérka: MacLeodová.

18:00 Švédsko - Švýcarsko.

Tabulka turnaje:

1.Finsko220006:26
2.Švédsko110004:13
3.Švýcarsko100011:20
4.Česko200022:80
