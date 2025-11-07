Finkám se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 67 sekundách hry otevřela skóre Nuutinenová, která využila nedůrazu soupeřek v obranné třetině. V 6. minutě ale dokázaly Češky vyrovnat, poté co AnetaTejralová chytrou přihrávkou připravila gólovou situaci pro Kaltounkovou.
Následně duel opanovaly brankářky Klára Peslarová a Sanni Aholaová. Obě si připsaly několik dobrých zákroků. Více práce měla česká jednička, která nakonec inkasovala jako první. V přesilové hře ji překonala pohotovou dorážkou Karvinenová.
Druhý gól se nakonec ukázal jako rozhodující. Češky vyrovnat nedokázaly, naopak při power play ještě dvakrát inkasovaly. Finky se tak radovaly ze čtvrté výhry ve vzájemných soubojích za sebou. Po dvou výhrách na MS Češky porazily i v srpnu v Klotenu.
Druhý turnaj seriálu Euro Hockey Tour zakončí český tým sobotním soubojem se Švýcarskem.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Ängelholmu (Švédsko)
Česko - Finsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Neubauerová, Tejralová, Kosinová - Kaltounková, Mrázová, Mlýnková - Vanišová, Pejzlová, Hymlárová - Juříčková, Pištěková, Křížová - Vocetková, Čabelová, Přibylová - Plosová. Trenérka: MacLeodová.
18:00 Švédsko - Švýcarsko.
Tabulka turnaje:
|1.
|Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|2.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3.
|Švýcarsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0