Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
Poprvé od olympijského turnaje v Miláně, který pro svěřence kouče Radima Rulíka skončil těsnou čtvrtfinálovou porážkou s Kanadou, se národní tým sejde v úterý 7. dubna v Karlových Varech, kde ho čeká čtyřdenní tréninkový kemp.
Na západ Čech se pak hráči vrátí na další sraz 13. dubna, kdy zahájí přípravu na dva zápasy s Německem. První duel ve čtvrtek 16. dubna začne v 17:30, den poté bude úvodní buly vhozeno o půl hodiny dříve.
Další sraz reprezentace je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy. Zápas ve Vídni ve čtvrtek 23. dubna začne v 19 hodin, odvetný souboj na Vysočině den nato v 17:00.
Před světovým šampionátem pak čekají reprezentaci ještě dva turnaje série Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři Finskem, Švédskem a Švýcarskem.
České hokejové hry uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.
Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.