STALO SE 22. KVĚTNA: Rachna kachna! Pomohl mazaný Voráček i švédské chyby

dnes 17:59

Je to jedna z nejslavnějších tref české sportovní historie, bez níž by navíc reprezentanti nezískali dosud poslední zlato z hokejového šampionátu. „Rachna kachna, to to letělo!“ jásal do mikrofonu Robert Záruba, pozdější tragická událost vše jen umocnila. Nyní je to přesně deset let od nezapomenutelného gólu Karla Rachůnka, který sedm sekund před třetí sirénou vyrovnal semifinále proti Švédům.