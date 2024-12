Kanaďané i s Crosbym. A další hvězdy? Projděte si nominace na Four Nations

Vedle superhvězdy z Pittsburghu Crosbyho, který v Penguins nosí kapitánské „céčko“ na dresu už od roku 2007, zažili před osmi lety cestu za triumfem bez jediné porážky i obránce Alex Pietrangelo a útočník Brad Marchand.

Crosby s Marchandem byli koncem června také mezi základní šesticí nominovaných. Do té patřili ještě bek Cale Makar a forvardi Connor McDavid, poslední vítěz Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL Nathan MacKinnon a Brayden Point.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid se připravuje na vhazování.

Trenérem Kanady bude Jon Cooper, hlavní kouč Tampy Bay, mezi jehož svěřenci je i trojice hráčů, kteří v roce 2016 patřili do týmu Severní Ameriky složeného výhradně z hráčů do 23 let. V Torontu si tehdy zahráli obránce Colton Parayko či MacKinnon s McDavidem.

Základními pilíři výběru USA budou gólman Connor Hellebuyck, obránce Quinn Hughes a útočník Auston Matthews. Hellebuyck je považovaný za nejlepšího brankáře současnosti. Za minulý ročník NHL získal podruhé Vezina Trophy. Nejlepším obráncem sezony 2023/24 byl vyhlášen právě Hughes a nejlepším střelcem se stal již potřetí Matthews.

Brankář Winnipegu Connor Hellebuyck pózuje s s Vezina Trophy.

Vedle něho a Hughese mají od června jistotu také obránci Adam Fox a Charlie McAvoy a útočníci Jack Eichel s Matthewem Tkachukem. Hughes má v týmu, který povede Mike Sullivan, mladšího bratra Jacka, stejně tak i Tkachuk, jenž si zahraje s Bradym.

Zkušenosti ze Světového poháru nasbírali ještě jako mladíci v týmu Severní Ameriky Hellebuyck, Matthews a další útočníci Jack Eichel, Dylan Larkin, J.T. Miller a Vincent Trocheck.

Původní šestici v nominaci švédského trenéra Sama Hallama tvořili beci Victor Hedman, Erik Karlsson a Gustav Forsling a útočníci Filip Forsberg, William Nylander a Mika Zibanejad. Forsberg, Hedman, Karlsson a také brankář Jacob Markström s obráncem Mattiasem Ekholmem zažili Světový pohár v roce 2016, na němž mužstvo Tre kronor skončilo třetí.

Finové neuhráli v konfrontaci nejlepších světových hokejistů v roce 2016, kdy hrálo turnaj osm týmů, ani bod. V týmu kouče Anttiho Pennanena zažili neúspěšné vystoupení obránci Esa Lindell, Olli Määttä, Rasmus Ristolainen a forvardi Sebastian Aho, Aleksander Barkov, Mikael Granlund, Erik Haula, Patrik Laine a Teuvo Teräväinen.

Finský hokejista Sebastian Aho (uprostřed) oslavuje se spoluhráči jeden ze svých dvou gólů v semifinále proti Rusku. Vpravo Mikael Granlund.

Už v první šestici figurovali vedle Barkova, Lindella a Aha ještě brankář Juuse Saros, zadák Miro Heiskanen a útočník Mikko Rantanen.

Turnaj, na který český tým nebyl pozvaný, začne 12. února v Montrealu soubojem mezi Kanadou a Švédskem. Na kanadské půdě se odehrají ještě další tři zápasy, zbývající tři včetně finále bude hostit Boston. Ve skupinové fázi se utká každý s každým, dva nejlepší si zajistí postup do finále. To se bude hrát na jeden zápas 20. února.

Nominace pro Four Nations

Kanada

Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens)

Obránci: Cale Makar, Devon Toews (oba Colorado Avalanche), Alex Pietrangelo, Shea Theodore (oba Vegas Golden Knights), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers),

Útočníci: Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (všichni Tampa Bay Lightning), Sam Bennett, Sam Reinhart (oba Florida Panthers), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Boston Bruins), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Mark Stone (Vegas Golden Knights).

Nathan MacKinnon se raduje z úvodní trefy v utkání se Švýcarskem na MS 2015 v Praze.

USA

Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins),

Obránci: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (New York Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets),

Útočníci: Chris Kreider, Vincent Trocheck (oba New York Rangers), Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (Vancouver Canucks), Brock Nelson (New York Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers).

Z DÁVNÝCH ČASŮ. Americké hvězdičky se radují. Auston Matthews a Matthew Tkachuk (vpravo) slaví jeden z gólů do švédské branky.

Švédsko

Brankáři: Jacob Markström (New Jersey Devils), Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Linus Ullmark (Ottawa Senators),

Obránci: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Gustav Forsling (Florida Panthers), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning),

Útočníci: Filip Forsberg, Gustav Nyquist (oba Nashville Predators), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Elias Lindholm (Boston Bruins), Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Jesper Bratt (New Jersey Devils), William Karlsson (Vegas Golden Knights), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Mika Zibanejad (New York Rangers).

Švédský zadák Rasmus Dahlin se raduje ze vstřelené branky ve čtvrtfinále proti Finsku.

Finsko

Brankáři: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators),

Obránci: Miro Heiskanen, Esa Lindell (oba Dallas Stars), Olli Määttä, Juuso Välimäki (oba Utah Hockey Club), Jani Hakanpää (Toronto Maple Leafs), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers),

Útočníci: Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen (všichni Florida Panthers), Joel Armia, Patrik Laine (oba Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen, Mikko Rantanen (oba Colorado Avalanche), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Mikael Granlund (San Jose Sharks), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (New York Rangers), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks).