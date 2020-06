Staronový šéf Král: Mí nástupci? Jágr, Zábranský, Hnilička nebo Straka

Může tím jménem být Jaromír Jágr, který se stal nově členem výkonného výboru?

Určitě. Je ale celá řada dalších jmen, která o tom mohou přemýšlet. Když jsem v čele svazu začínal, tak moc osobností nebylo, protože většina borců ze zlaté generace ještě hrála. Za těch dvanáct let se z řady z nich stali majitelé klubů nebo manažeři. Profilují se osobnosti, které by to mohly dělat. Libor Zábranský, Milan Hnilička, Jarda Jágr, Martin Straka. Všem by to slušelo.

Proč teď nemáte konkurenci, se kterou byste o svou pozici bojoval?

Vždycky se říká boj, ale nerozumím tomu. V Čechách je to asi zvykem, ale nemyslím si, že by bylo potřeba s někým bojovat. Samozřejmě bych byl radši, kdyby před volbou byli tři čtyři kandidáti. Takto to nepůsobí nejlíp. Ale já pro to víc udělat nemůžu. Nikoho neobjíždím, nebyl jsem ani za Lojzou Hadamczikem, když se objevila informace, že o tom přemýšlí.

Věděl jste dopředu, že nebudete mít protikandidáta?

Nikdy jsem historicky nečinil žádné kroky, abych byl jediný kandidát. Několikrát jsem řekl, že s tím nemám žádný problém. Ani bych neměl problém svou funkci předat. Pokud by se někdo přihlásil, tak by mi to nevadilo. Je otázka, jestli bych pak do volby vůbec šel.

Celá konference proběhla nezvykle hladce a rychle. Čekal jste to?

Na konferenci zaznělo všechno, informace jsme předali. Je to i tím, že mezi sebou komunikujeme neustále, nejsme takový moloch jako fotbal, takže se nescházíme jednou za čtyři roky.

Nemyslíte, že český hokej je kolos?

Kolos to je, to říkáte správně. Dneska už vím, o čem to je. Pracuju s lidma, které si vybírám. Je to velká zodpovědnost. Už je to zaběhnuté a kolena se mi netřesou z toho, že nevím, co je přede mnou, ale že vím, co je přede mnou.

Co je tedy vaší největší starostí v nadcházejících čtyřech letech?

Pochopitelně uspořádání mistrovství světa, které se koná v posledním roce mého funkčního období. To je naše zlaté vejce. Všechno, co jsme si v českém hokeji mohli dovolit za posledních pět let, bylo díky tomu, že jsme v roce 2015 dokázali uspořádat nejlepší mistrovství v historii. Proto si na tom musíme nechat záležet, abychom ze šampionátu mohli dalších pět let profitovat.

A další cíle?

Největší starostí je aktuálně situace s virem, aby se hokej hrál a abychom zvládli ekonomiku. Sportovně chci dotáhnout snížení počtu účastníků soutěží a po řadě experimentů vyřešit sestupy a postupy. Chci vyřešit i extraligu, aby byla samostatná - míč je teď na straně klubů. Věřím, že všechno dotáhneme, nechci tomu bránit, naopak. No a nakonec chci významně přitvrdit a změnit kritéria u akademií. Hlavní pro nás bude produkce hráčů. Doteď sice všechno krásně funguje, ale nevychovali jsme jediného hráče do áčka.

Ve výkonném výboru jste obměnil čtyři členy. Proč?

Některé jsem si tam nechal, protože je spolupráce osvědčená. Potom jsem udělal nějaké změny podle návrhů extraligy. Třinec je například organizace, která dlouho neměla nikoho ve výkonném výboru a Marek Chmiel je určitě člověk, který je velkým přínosem. Radost mám z toho, že jsem se domluvil s Jardou Jágrem. Je to persona, která bude vždycky sehrávat velkou roli ve vnímání českého hokeje. A může mu velmi významně pomoct. I pro něj - a takto jsme se bavili - je důležité, aby se začal seznamovat s jinými věcmi než bruslením v deset večer na zimáku. To říkám upřímně, protože si myslím, že bude mít v budoucnu hodně co říct.

Jágr může být prvním hrajícím hokejistou ve výkonném výboru, víte to?

U něj si nemůžete klást podmínku. Bavili jsme se o tom a bude chtít dál hrát. Jednou za měsíc výkonný výbor zvládne a patří tam.

Konflikt zájmů nehrozí?

Konflikt ne. Možná by mohl vynadat Šindlerovi za rozhodčí, ale to může každý, kdo tam je. Není rozdíl mezi tím, že je tam generální manažer nebo hráč. Zvlášť když Jarda zastává v Kladně většinu rolí sám.

Celkem budete v čele českého hokeje šestnáct let. Budete sklízet plody, které jste za tu dobu zasel?

Rád bych to řekl. Něco se sklidilo v době, kdy se to nečekalo. Uvidíme, je třeba si uvědomit, jak významně se změnila mapa hokejového světa. Progres ostatních zemí je obrovský. Je to přímo úměrné důležitosti, kterou tomu společnost dá včetně financí. Podstavec máme velmi pevný, jde jenom o to, abychom z toho dokázali vytlačit maximum. Což se zatím nepovedlo úplně, ale není k tomu daleko.

Bylo důležité urovnat spor s kluby ohledně juniorské soutěže ještě před konferencí?

Obecně nemám rád souzení. Za rok a půl jsme se nedočkali od soudu v podstatě ničeho. Někdy je to vaše výhoda, někdy nevýhoda - záleží, na jaké jste straně. Na začátku to bylo hodně emotivní, nakonec žaloby stáhli kvůli tomu, jak jsou soutěže připravované do budoucna. Nemělo smysl se tím dál trápit a utrácet peníze po soudech.

Máte pořád chuť do práce?

V hokeji je mi dobře přes všechny ty sody a urážky, kterých se mi dostává. To všechno k tomu ale patří. Nejsem člověk, který by nesnášel kritiku, naopak ji beru jako inspiraci. Nic neskončí v koši, vše probíráme. V tom je zdroj pokroku. Budou to další čtyři setsakramentsky těžké roky. Pro všechny. Máme ale velkou výhodu, že máme prachy z mistrovství. Neprobendili jsme je.