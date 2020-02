Finové zdolali na úvod Švédských hokejových her Rusko

dnes 19:58

Hokejisté Finska vstoupili do Švédských her doma v Helsinkách výhrou nad Ruskem 3:0. Úřadující mistři světa vstřelili všechny branky už do sedmé minuty. Prosadili se Teemu Pulkkinen, Julius Nättinen a Julius Junttila. Ve svém třetím utkání v reprezentačním dresu udržel poprvé čisté konto Frans Tuohimaa.

Rusové nastoupili s devíti debutanty - brankářem Timurem Biljalovem, obránci Alexandrem Romanovem, Danilou Galeňjukem a útočníky Kirillem Marčenkem, Ivanem Morozovem, Vasilijem Podkolzinem, Alexandrem Šarovem, Arťomem Galimovem a Ivanem Igumnovem. V týmu Suomi si odbyli premiéru útočníci Jere Innala, Matias Maccelli a Lauri Pajuniemi.

Domácí se ujali vedení už po 32 sekundách, kdy napřáhl za pravým kruhem Pulkkinen a překonal debutujícího Biljalova. V šesté minutě se dostal do úniku Nättinen a prostřeli gólmana Kazaně mezi betony. Za dalších 71 sekund tečoval střelu Vittasmäkiho Junttila a Biljalova vystřídal Samonov. Sborná přečkala po polovině úvodní části oslabení při Svetlakovově trestu, ale před první pauzou ani po ní nevyužila přesilovky po vyloučeních Pulkkinena a Lehteräho. Stav se neměnili ani při dvou přesilovkách Finů při pobytu Děnisenka a Galimova na trestné lavici. Skóre se už nezměnilo ani v závěrečném dějství. Rusové se neprosadili ani ve dvou početních výhodách, Finové hráli ještě jednu. Tabulka Euro Hockey Tour: Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 7 4 0 2 1 19:14 14 2. Česko 6 2 2 1 1 17:13 11 3. Švédsko 6 2 0 1 3 14:19 7 4. Rusko 7 1 2 0 4 17:21 7