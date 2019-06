Šatan je novým vládcem slovenského hokeje. Co slibuje za změny?

Šatan získal 229 hlasů, jeho konkurent Jaromír Šmátral jen 99. Dárius Rusnák se těsně před hlasováním vzdal kandidatury.

Rodák z Topolčan ještě před zvolením avizoval, že se chce s kluby domluvit na jednotném směřování a dlouhodobé strategii rozvoje slovenského hokeje.

Po volbě prohlásil, že jeho prvořadým úkolem bude navštívit představitele všech klubů a přiblížit jim svou vizi. „Mám je na 80 až 90 procent ujasněné a rád bych je měl odsouhlasené. Když budou mít kluby námitky, jsem připravený o nich diskutovat.“

Nové vedení slovenského hokeje prezident svazu

Miroslav Šatan výkonný výbor

Michal Handzuš, Martin Kohút, Ľudovít Jurínyi, Ladislav Gross, Miroslav Lipovský, Marcel Ozimák, Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Miroslav Šatan (jako prezident svazu)

Dalším cílem Šatana je vybudování akademií, které by měly postupně vyrůst v každém krajském městě. K tomu by měl pomoci zisk z nedávného mistrovství světa, nový prezident svazu by z něj chtěl dát na rozvoj čtyři miliony eur.

Šatan se stal osmým šéfem svazu, před ním v této funkci působili Ján Mitošinka, Viktor Špakovský, Dušan Pašek, Ján Stanovský, Juraj Široký st., Igor Nemeček a Martin Kohút.

Posledně jmenovaný Šatana při volbě podporoval a ve vedení slovenského hokeje nadále zůstává: stal se totiž společně s Michalem Handzušem novým členem výkonného výboru. Oba získali v hlasování nadpoloviční většinu už v 1. kole.

„Za oba jsem rád. Michal dlouhodobě pracuje pro rozvoj mládeže, i když neměl na svazu funkci. Je zapojený v různých procesech, proto je dobře, že je ve výkonném výboru,“ pochvaluje si Šatan.

Uspěl i Žigmund Pálffy

Kromě Handzuše s Kohútem ve výkonném výboru zasedne i Žigmund Pálffy, který se bude věnovat zejména reprezentačním trenérům, jimž chce zajistit dostatečné vzdělání. Nedostatek koučů považuje za problém, ostatně Slovensko dlouhodobě řeší problém s obsazením pozice hlavního trenéra u seniorského výběru.

Původně se přitom hovořilo o tom, že by Pálffy mohl Šatana nahradit na pozici generálního manažera národního týmu, on si na tuto pozici ale netroufal. „Nemám na to nervy. Kluci jako Mišo Handzuš mají víc citu pro výběr hráčů.“

Zatím není jasné, kdo Šatana ve funkci zastoupí. On sám k tomu řekl: „Je léto, máme čas. Rozebereme si to, oslovíme nějaké lidi. Teď to nespěchá.“

Členství ve výkonném výboru obhájil i Pálffyho někdejší parťák Jozef Stümpel, jenž v přímém souboji předčil Lubomíra Višňovského. Změny na Slovensku budí optimismus.

Dosavadní šéf svazu Kohút prohlásil: „Slovenský hokej se postupně dostává do pořádku. Teď bude mít toho správného lídra. Budeme se všichni snažit pracovat tak, aby byl slovenský hokej ještě silnější.“