Reichel o synovi: Kdyby zůstal v Evropě, byl v nároďáku dřív. MS? Šanci má

„Kdyby zůstal v Evropě, dostal by se do reprezentace dřív, šest let v zámoří to trochu zkomplikovalo. Ale teď je v nejlepším věku a snad ho trenéři budou brát na reprezentační akce častěji,“ přeje si legendární útočník, nyní asistent trenéra v Litvínově i u reprezentační dvacítky.

Jak vás hřeje, že je po více než 20 letech na reprezentační soupisce zase jméno Reichel?

Samozřejmě mě to jako tátu hřeje, ale hlavně pro kluka je to něco, na co čekal. Po návratu z Kanady má v Německu výbornou sezonu a já jen doufám, že to tak bude pokračovat.

Poradil jste mu něco?

Nebylo moc času, já měl v pondělí trénink, Kristian přijel na otočku, měli jsme tak hodinku. Udělali jsme mu oběd a zase odjel do Prahy. Popřáli jsme mu s manželkou štěstí, to bylo tak všechno. Žena to taky prožívá, možná trochu jinak než se mnou, ale samozřejmě se těšíme, až se na syna podíváme.

Udělal Kristian dobře, že odešel z farmy Winnipegu do Německa?

Nechci říct, že ta farma byla špatná, to určitě ne, ale když vidíte, kolik lidí z ní chodí nahoru… Připadalo mi, že ho tam chtěli mít na to, aby vychovával mladé hráče. Což on nechtěl, takže si myslím, že krok jít do Evropy nebyl špatný. Teď se ukazuje, že to bylo dobře.

NHL je pro něj uzavřená kapitola?

Šance na návrat je vždy, pokud by dostal jednocestnou smlouvu, tak určitě. A možná má výhodu v tom, že už tam byl, ví, co a jak. Ale není to teď na pořadu dne, uvidíme, co bude přes léto.

Proč mu to v Německu tak sedlo? V Mannheimu zatím nasbíral 30 bodů ve 42 zápasech.

Hokej je tam podobný jako v Severní Americe, je tam hodně hráčů z Kanady, mluví se anglicky, takže nemá problém s řečí. A šel do mužstva, kde ho chtěl trenér, což je hodně důležité. Někdy je problém, že hráče chce manažer a trenér ne, tady o něj kouč stál. A když sledujete jeho zápasy, je vidět proč. Já koukám skoro na všechny, zajet osobně do Německa mi vyšlo v této sezoně dvakrát. A myslím, že celkově jsou jeho výkony výborné.

Kristian říká, že jiný hráč než vy. V čem jste si podobní a čím se lišíte?

Má tvrdou střelu jako já a je výborný na buly, myslím, že v tom vede německou ligu, nebo je v TOP 3. Také čte dobře hru. Lišíme se v tom, že já dával víc gólů, nejsem tak velký jako on. Ale myslím, že to je i dobou, hokej se trošku změnil, nedá se to moc srovnávat.

Je pro něj příjmení Reichel pořád břímě?

Myslím, že ho neřeší. Byl šest let v Kanadě, teď je zase venku. Mně připadá, že to tady řeší jen pár lidí, co o hokeji nevědí vůbec nic.

Chybí národnímu týmu útočník jeho typu?

To se musíte zeptat pana Rulíka. Nějaký názor na to mám, ale nejsem trenér reprezentačního áčka.

Kristian Reichel.... ...a jeho táta Robert.

Hecujete ho, aby se aspoň přiblížil vašim reprezentačním statistikám?

Určitě ne, na tohle on vůbec nekouká. Myslím si, že to není jeho priorita. Tou je, aby ho hokej stále bavil, aby ho hrál, jak nejlíp umí. Když byl malý, trošku jsme si pouštěli moje zápasy, ale teď spíš řešíme ty jeho. Koukáme na každý.

Vedle koho by se vám líbil v útoku?

Jak znám trenéra Rulíka, tak hráče bude točit a nastoupí pokaždé s někým jiným. Tedy pokud dostane šanci ve všech třech zápasech.

Uvidíte ho při reprezentačním debutu osobně?

S mým vytížením to není možné, máme tréninky v Litvínově a dvacítka má turnaj v Chomutově, spíš se podívám jen v televizi.

Má šanci dostat se i na větší akci, na mistrovství světa?

Podle mě ano. Co vím, měl jet s nároďákem už na podzimní akce, ale německá liga nemá pauzu. V listopadu už měl připravený dres, ale z nějakého důvodu to nedopadlo. Dostat se do nominace na světový šampionát je těžké, uvidíme. Mannheim má docela dobré mužstvo a může se stát, že bude hrát dlouho. Pak je už na trenérovi, jestli se mu bude hodit nebo ne.

Vrátí se někdy do Litvínova?

Všechno je možné. Rozhodnutí musí udělat sám, jde o nabídky a podobné věci. Ale pokud budu v Litvínově trénovat, tak si myslím, že by návrat dobrý nebyl.