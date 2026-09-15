Poprvé od zlata v O2 areně. Reprezentace zahájí sezonu proti Švédsku

Národní tým se v O2 areně představí poprvé od zlatého šampionátu v roce 2024, kdy český tým ve finále porazil Švýcarsko. Po utkání se reprezentace přesune do Helsinek, kde je hlavní dějiště turnaje hraného letos nově pod jménem Nocco Hockey Games.
Předprodej vstupenek v rozmezí 490 až 990 korun začne ve čtvrtek v poledne v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
Seniorská reprezentace se v domácím prostředí představí letos i v prosinci, kdy se utká opět se Švédskem v zápase, který bude součástí druhé akce EHT, Švýcarských her.