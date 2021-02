Dva nakažení hokejoví reprezentanti, finští krajánci míří do karantény

Všichni hráči a členové realizačního týmu reprezentace prošli před zahájením turnaje, v jeho průběhu a bezprostředně po návratu v Malmö a Praze čtyřmi povinnými PCR testy. Podle svazového mluvčího Zdeňka Zikmunda byly výsledky ve všech případech negativní.

„Testy provedené v průběhu tohoto týdne prokázaly výskyt koronaviru u dvou hráčů české reprezentace, kteří se ve dnech 8. - 14. února 2021 zúčastnili Beijer Hockey Games v Malmö,“ informoval Zikmund.

Český obránce Lukáš Klok (vlevo) bude do konce února v karanténě.

O výskytu nákazy informovaly v průběhu následujícího týdne finské úřady, které zaznamenaly pozitivní výsledky testu mezi účastníky z Finska a v souladu se standardním postupem kontaktovaly příslušné hygienické stanice v České republice, Rusku a Švédsku.

„ČSLH poskytl úřadům kontaktní údaje všech hráčů a členů realizačního týmu z Beijer Hockey Games a o výskytu nákazy informoval všechny osoby, které se turnaje zúčastnily. Další postup se řídí opatřeními, která jsou v jednotlivých zemích při prokázání výskytu nákazy závazná,“ dodal mluvčí.

Pozitivní test měli nejspíš dva hráči působící ve Finsku. Svaz jména hráčů podle zavedené praxe nezveřejnil. V české nominaci byli z Liigy brankáři Dominik Hrachovina a Patrik Bartošák, obránci Michal Moravčík, Lukáš Klok, Jakub Galvas a Libor Šulák a také útočníci Jiří Smejkal a Radek Koblížek.

Čeští krajánci z finské ligy se totiž z dějiště turnaje přesouvali do Finska s tamní výpravou. Jak vyšlo najevo, jeden z jejích členů měl pozitivní test na koronavirus. Ani finský svaz neupřesnil, zda se jednalo o hráče, trenéra, či jiné členy realizačního týmu. Není potvrzeno ani to, zda se hokejisté nakazili během utkání, nebo při zmíněném letu.

Leteckým spojem s finskou výpravou však podle serveru hokej.cz letělo i osm zmíněných českých hokejistů. Po návratu do klubu je měla čekat zkrácená čtyřdenní karanténa.

Michal Moravčík v utkání proti Rusku na Švédských hokejových hrách.

„Byli jsme požádáni o informace, které se týkaly veškerých kontaktů našich hráčů. Věc se řešila na úrovni hygienických stanic obou zemí,“ sdělil pro hokej.cz manažer české reprezentace Jan Černý.

Bek Klok až doteď zůstal v kratší separaci, avšak jeho spoluhráč Vili Saarijärvi zamířil rovnou do čtrnáctidenní karantény. Klokův zaměstnavatel Lukko Rauma plánoval zařazení obránce do pátečního utkání na ledě Tappary Tampere, za níž hrají Hrachovina s Moravčíkem. Zástupci Raumy oznámili, že Klok zůstane v karanténě až do 27. února.

Finské úřady rozhodly, že celý národní tým Finska ze Švédských her bude v karanténě. To samé se nyní týká všech českých krajánků, kteří se na turnaji objevili. O délce pobytu hráčů v izolaci rozhodnou odborníci infekčního oddělení v místě jejich působení.



V české extralize nadále platí pravidlo, že nakažený hráč musí absolvovat desetidenní karanténu. Všichni ostatní s negativním testem nadále hrají na výjimku udělenou pro profesionální soutěže.