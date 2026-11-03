Bál se, jestli není moc starý. Frodla pozvání do nároďáku těší, Rusko na MS odsuzuje

A měl z čeho. Konkurence v brankovišti byla velká. Přednost dostávaly spíše stálé opory jako Josef Kořenář nebo Dominik Pavlát.
Karlovarský zrzek si ale v probíhající sezoně vede velmi dobře a svými výsledky přesvědčil i trenéry. Ve třinácti odehraných utkáních zapsal efektivitu 95,4 % s průměrným inkasovaným jedním gólem na zápas.
„Jsem zase o nějaký rok starší a zkušenější, ale je to samozřejmě taky přičinění nějakého štěstí, píle a dobré práce týmu. Celá obranná hra nám sedí,“ hodnotil skromně.
Vysněná nominace přišla právě na první sezonní akci reprezentace Nocco Hockey Games, finský turnaj Euro Hockey Tour. „Minulý týden po zápase s Třincem mi volal pan trenér Moták a cestu domů do Varů mi hodně zpříjemnil,“ usmíval se strážce brankoviště.
Být součástí národního týmu si totiž přál už dlouhou dobu a chutí reprezentovat se netajil.
„Každý chce hrát za národní tým. A já nejsem výjimka. Už nějakou dobu v extralize jsem, čekal jsem na každou nominaci. Říkal jsem si, že jsem byl nejdřív moc mladý, pak moc malý, a teď jsem se bál, jestli už nebudu moc starý. Ale naštěstí to přišlo,“ smál se třicetiletý brankář.
Gratulace na sebe nenechaly dlouho čekat. „Přišlo mi hodně zpráv. I od lidí, kteří se mi dlouho neozvali. Bylo to moc příjemné,“ radoval se a přidal i jednu vtipnou historku. „Předevčírem mi přišla zpráva gratuluju k nominaci dodatečně. Říkal jsem si, kdo mi píše, protože jsem neměl uložené číslo. A on: „Ty vole, bývalý trenér Moravec.“
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Radost mu udělala také početná karlovarská sestava, kterou trenér Moták s asistenty do reprezentační soupisky zařadil. Pozváni byli i Matteo Kočí, Jan Bambula a Ondřej Beránek, který ale kvůli zdravotní indispozici turnaj ve Finsku vynechá.
„Myslím si, že nějaké tři roky hrajeme dobrý hokej. Jsme nahoře v tabulce a i ten začátek sezony od nás byl dobrý. Teď jsme bohužel měli nějaké utlumené období, ale poslední zápas jsme zvládli. Že je tady tolik kluků od nás je vizitka klubu a týmové hry,“ řekl.
Ne se všemi spoluhráči se ale zná. Poprvé se setkal s kolegou z brankoviště Pavlem Čajanem. S Janem Bednářem už do kontaktu přišel. „Trénoval s námi předloni ve Varech,“ pamatoval si.
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Po tréninku přidal také svůj pohled na návrat Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF), který v pátek povolila Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS)
„Nelíbí se mi to. Nesouhlasím s tím. Víc nevím, co k tomu říct. Nevím přesně, co se s tím dá nebo nedá dělat, ale určitě to odsuzuju,“ řekl. „V kabině to denně úplně neřešíme, ale myslím si, že na to mají všichni tak nějak podobný názor.“