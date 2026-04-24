Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

  14:01
Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na prvním místě a čeká je den volna. „Dokážeme se semknout. Věříme jeden druhému, věříme gólmanům. V tom je v kolektivních sportech obrovská síla,“ vyprávěl kapitán Petr Tomek.
foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Trenéři se ovšem nadšení hráčů snaží mírnit a upozorňují je na to, aby zůstali nohama na zemi.

„Snažil jsem se jim vštípit do hlavy, ať si vytvoří takovou vlastní bublinu. Určitě by pomohlo, aby si o sobě nečetli moc článků,“ sdělil Ladislav Šmíd, asistent trenéra Jana Tomajka. „Na druhou stranu myslím, že tady hráče, kterým by úspěch stoupl do hlavy, nemáme.“

Tým pak pochválil především za soudržnost, která mezi mladíky panuje. „Od začátku prvního kempu jsme tlačili do kluků, že když budeme chtít udělat nějaký úspěch, nebude to o jednotlivcích, ale o týmu,“ dodal.

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Klíčovou oporou čtvrtečního utkání se stal Martin Psohlavec, který odchytal první zápas na mistrovství světa.

„Bylo tam více obtížných pasáží, nejtěžší to bylo asi ve třetí třetině, kdy Švédové hodně tlačili. Také ve druhé třetině měli několik dobrých šancí. Naštěstí mi kluci hodně pomohli,“ hodnotil skromně brankář.

Chválou ovšem nešetřil Tomek, kapitán výběru a jeho spoluhráč z Karlových Varů: „Je to obrovská výhoda, když máte za sebou někoho, kdo dokáže chytit i nechytatelné. Jsme rádi, že se na něj můžeme spolehnout, když má soupeř nějakou velkou šanci.“

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Tomajkův tým na turnaji zatím nepotkal přemožitele. A nejtěžší zápasy ve skupině už má za sebou.

Výkon osmnáctky ocenil i trenér seniorské hokejové reprezentace Radim Rulík. „Bylo to skvělé. Už ve středu podali z jejich strany výborný výkon s tak silným soupeřem, jako je Amerika, a ve čtvrtek na to tým jen navázal,“ sdělil na dálku.

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Ve čtvrtečním zápase otevřel skóre proti Švédsku ve druhé třetině Adam Klaus. Útočník si po pádu Dominika Řípy stáhl volný puk a prudkou střelou pod horní tyčku poslal svůj tým do jednobrankového vedení.

Národní tým si náskok dlouho udržoval, v 51. minutě ovšem sudí za podrážení na trestnou lavici odeslali Jana Trefného. Švédové přesilovky okamžitě využili, hned po 7 vteřinách se prosadil Marcus Nordmark, který poslal puk pod Psohlavcovu vyrážečku.

Nejdůležitějším momentem zápasu se stalo podrážení obránce Vilgota Lidena, kterého rozhodčí vyloučili na konci 58. minuty. V čase 59:39 po Tomkově přihrávce trefil puk pod víko brány Jakub Vaněček a přesnou střelou zajistil českému týmu druhé vítězství na turnaji.

„Když máte silné jádro, neskolí vás žádná situace. Gól dostat můžete, ale my jsme dneska dali o gól víc, a to se počítá,“ zakončil kapitán Tomek.

Vanecek seals it for Czechia. #WorldJuniors #IIHF

23. dubna 2026 v 18:33
On i jeho spoluhráči měli důvod k radosti i o den dříve, kdy si připsali skalp jednoho z hlavních favoritů na zlato.

Osmnáctka prohrávala s Američany 1:2, ve třetím dějství zvládla vyrovnat, bod navíc získala díky individuální akci Řípy, který skóroval dvanáct vteřin před koncem prodloužení.

„Byli jsme aktivní, což byl v obou zápasech klíč k úspěchu. Nemyslím si, že Američani i Švédové to od nás úplně očekávali, ale takový byl náš plán,“ hlásil spokojeně Šmíd.

Český výběr po dni volna změří v sobotu ve 12 hodin síly s Německem, které po dvou utkáních na turnaji dosud nezískalo ani bod.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém...

Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na...

24. dubna 2026  14:01

Čím to je? Jindy trpí, teď i přes dohled válí. Hvězdy v play off nezvykle září

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Většinou bývají pod drobnohledem. Produktivita ze základní části klesá, role se mění, spoléhá se na méně viditelné. Letošní vyřazovací boje v hokejové extralize jsou ale jiné. Už jen tím, že oba...

24. dubna 2026

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

23. dubna 2026  21:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.