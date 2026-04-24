Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Trenéři se ovšem nadšení hráčů snaží mírnit a upozorňují je na to, aby zůstali nohama na zemi.
„Snažil jsem se jim vštípit do hlavy, ať si vytvoří takovou vlastní bublinu. Určitě by pomohlo, aby si o sobě nečetli moc článků,“ sdělil Ladislav Šmíd, asistent trenéra Jana Tomajka. „Na druhou stranu myslím, že tady hráče, kterým by úspěch stoupl do hlavy, nemáme.“
Tým pak pochválil především za soudržnost, která mezi mladíky panuje. „Od začátku prvního kempu jsme tlačili do kluků, že když budeme chtít udělat nějaký úspěch, nebude to o jednotlivcích, ale o týmu,“ dodal.
|
Klíčovou oporou čtvrtečního utkání se stal Martin Psohlavec, který odchytal první zápas na mistrovství světa.
„Bylo tam více obtížných pasáží, nejtěžší to bylo asi ve třetí třetině, kdy Švédové hodně tlačili. Také ve druhé třetině měli několik dobrých šancí. Naštěstí mi kluci hodně pomohli,“ hodnotil skromně brankář.
Chválou ovšem nešetřil Tomek, kapitán výběru a jeho spoluhráč z Karlových Varů: „Je to obrovská výhoda, když máte za sebou někoho, kdo dokáže chytit i nechytatelné. Jsme rádi, že se na něj můžeme spolehnout, když má soupeř nějakou velkou šanci.“
|
Tomajkův tým na turnaji zatím nepotkal přemožitele. A nejtěžší zápasy ve skupině už má za sebou.
Výkon osmnáctky ocenil i trenér seniorské hokejové reprezentace Radim Rulík. „Bylo to skvělé. Už ve středu podali z jejich strany výborný výkon s tak silným soupeřem, jako je Amerika, a ve čtvrtek na to tým jen navázal,“ sdělil na dálku.
|
Ve čtvrtečním zápase otevřel skóre proti Švédsku ve druhé třetině Adam Klaus. Útočník si po pádu Dominika Řípy stáhl volný puk a prudkou střelou pod horní tyčku poslal svůj tým do jednobrankového vedení.
Národní tým si náskok dlouho udržoval, v 51. minutě ovšem sudí za podrážení na trestnou lavici odeslali Jana Trefného. Švédové přesilovky okamžitě využili, hned po 7 vteřinách se prosadil Marcus Nordmark, který poslal puk pod Psohlavcovu vyrážečku.
Nejdůležitějším momentem zápasu se stalo podrážení obránce Vilgota Lidena, kterého rozhodčí vyloučili na konci 58. minuty. V čase 59:39 po Tomkově přihrávce trefil puk pod víko brány Jakub Vaněček a přesnou střelou zajistil českému týmu druhé vítězství na turnaji.
„Když máte silné jádro, neskolí vás žádná situace. Gól dostat můžete, ale my jsme dneska dali o gól víc, a to se počítá,“ zakončil kapitán Tomek.
On i jeho spoluhráči měli důvod k radosti i o den dříve, kdy si připsali skalp jednoho z hlavních favoritů na zlato.
Osmnáctka prohrávala s Američany 1:2, ve třetím dějství zvládla vyrovnat, bod navíc získala díky individuální akci Řípy, který skóroval dvanáct vteřin před koncem prodloužení.
„Byli jsme aktivní, což byl v obou zápasech klíč k úspěchu. Nemyslím si, že Američani i Švédové to od nás úplně očekávali, ale takový byl náš plán,“ hlásil spokojeně Šmíd.
Český výběr po dni volna změří v sobotu ve 12 hodin síly s Německem, které po dvou utkáních na turnaji dosud nezískalo ani bod.